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Бохум
1:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
55' Желтая карточка
Андрих Роберт
64' Вторая желтая карточка
Андрих Роберт
1:0
78' Гол
Ли Чхон-Ён
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Баумгартнер Доминик выходит на его замену.
88'
Бохум делает замену. Ли Чхон-Ён уходит с поля, а Челоцци Стефано выходит на его замену.
87'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Jonas Braendle выходит на его замену.
87'
Хайденхайм делает замену. Бирман Тимо уходит с поля, а Patrick Schmidt выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ли Чхон-Ён бьет в цель!
71'
Бохум делает замену. Пантович Милош уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
64'
Андрих Роберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Хайденхайм делает замену. Шкарке Тим уходит с поля, а Goekalp Kilic выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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