1:0
Конец матча
55' Желтая карточкаАндрих Роберт
64' Вторая желтая карточкаАндрих Роберт
1:0
78' ГолЛи Чхон-Ён
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Вайландт Том уходит с поля, а Баумгартнер Доминик выходит на его замену.
88'
Бохум делает замену. Ли Чхон-Ён уходит с поля, а Челоцци Стефано выходит на его замену.
87'
Хайденхайм делает замену. Шнаттерер Марк уходит с поля, а Jonas Braendle выходит на его замену.
87'
Хайденхайм делает замену. Бирман Тимо уходит с поля, а Patrick Schmidt выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Ли Чхон-Ён бьет в цель!
71'
Бохум делает замену. Пантович Милош уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
64'
Андрих Роберт получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Хайденхайм делает замену. Шкарке Тим уходит с поля, а Goekalp Kilic выходит на его замену.
55'
Андрих Роберт получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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