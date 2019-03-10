Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8185
0:1
17' ГолДалмау Адриан
31' Желтая карточкаМеркель Александр
43' Желтая карточкаБрейкерс Тим
45' Вторая желтая карточкаБрейкерс Тим
52' Желтая карточкаЯнсен Анко
55' Желтая карточкаЛукич Андрей
1:1
85' ГолSven Braken
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8185 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
96'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
95'
Ариас Яфар из команды Эммен подал угловой справа.
95'
95'
95'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Россман Максимилиан наказан за толчок Ариас Яфар
93'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
92'
92'
ШАНС! Слагвеер Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
91'
Чакон Майкл из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
89'
Циборра Леннарт получил травму и заменен. Дуарте Лерин выходит на поле.
88'
Циборра Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
87'
Хорошую попытку сделал Янсен Анко. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Бейл Гленн сделал результативную передачу.
85'
ГОООООЛ - Свен Баркен Эммен забивает ударом головой
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
85'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
Ван Хинтум Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Бейл Гленн делает длинную передачу вперед
84'
84'
83'
Кавлан Канер из команды Эммен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
83'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бен Мусса Хилал
82'
81'
81'
Циборра Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
80'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен играет слишком грубо. Далмау Адриан оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
79'
79'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Циборра Леннарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
78'
78'
Циборра Леннарт наказан за толчок Янсен Анко
78'
78'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
76'
Тактическая замена. Веендорп Кезиа уходит с поля и его заменяет Баннинк Александер
76'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
75'
Ариас Яфар не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
74'
74'
Далмау Адриан наказан за толчок Янсен Анко
73'
73'
72'
72'
71'
70'
70'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
70'
Ариас Яфар из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
67'
67'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
64'
Тактическая замена. Лукич Андрей уходит с поля и его заменяет Свен Баркен
64'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Ван Хинтум Барт
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
62'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
62'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
ШАНС! Бен Мусса Хилал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Кювас Брандлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бейл Гленн из команды Эммен подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Хорошую попытку сделал Де Леув Михаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
59'
59'
58'
57'
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Лукич Андрей получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Лукич Андрей из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
55'
Чакон Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
54'
53'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
53'
52'
Янсен Анко получает желтую карточку за нырок
52'
Янсен Анко упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
51'
51'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Де Леув Михаэль из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Меркель Александр пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
48'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
47'
Чакон Майкл наказан за толчок Далмау Адриан
47'
46'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Дросте Вут
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
46'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
45'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
45'
УДАЛЕНИЕ! - Брейкерс Тим из команды Хераклес получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
44'
44'
44'
43'
Брейкерс Тим получил желтую карточку от судьи
43'
Брейкерс Тим наказан за толчок Кавлан Канер
43'
43'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
42'
41'
Россман Максимилиан из команды Хераклес играет слишком грубо. Де Леув Михаэль оказался на газоне.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
40'
Ариас Яфар из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Кавлан Канер делает длинную передачу вперед
39'
39'
38'
38'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
37'
37'
36'
36'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
36'
Кавлан Канер из команды Эммен точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес толкнул локтем оппонента. Это Чакон Майкл заработал фол
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Ариас Яфар нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
34'
34'
34'
Чакон Майкл из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Судья сигнализирует, что Россман Максимилиан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
32'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
32'
32'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Меркель Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Циборра Леннарт наказан за толчок Янсен Анко
31'
31'
30'
Ариас Яфар не смог попасть в створ ударом издали
30'
Янсен Анко из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
29'
29'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бен Мусса Хилал
26'
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес играет слишком грубо. Кавлан Канер оказался на газоне.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
23'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Ван Нифф Юлл пострадал.
22'
22'
22'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
21'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Далмау Адриан пострадал.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
20'
19'
19'
Ариас Яфар из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Россман Максимилиан сделал результативную передачу.
17'
ГОООООЛ - Далмау Адриан Хераклес забивает ударом головой
17'
Россман Максимилиан из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
17'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес подал угловой слева.
17'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
14'
13'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
13'
12'
12'
11'
11'
Бейл Гленн наказан за толчок Петерсон Кристофер
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
9'
9'
8'
Шанс! Ариас Яфар из команды Эммен пробил головой, но мимо
8'
Де Леув Михаэль из команды Эммен подал угловой справа.
8'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
6'
6'
6'
6'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
6'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
5'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Россман Максимилиан наказан за толчок Ариас Яфар
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
3'
3'
После штрафного удара,который нанес Янсен Анко мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
2'
Ван ден Бёйс Дарио наказан за толчок Янсен Анко
2'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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