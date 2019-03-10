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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 8185
Эммен
1:1
Конец матча
Хераклес
0'
0:1
17' Гол
Далмау Адриан
31' Желтая карточка
Меркель Александр
43' Желтая карточка
Брейкерс Тим
45' Вторая желтая карточка
Брейкерс Тим
52' Желтая карточка
Янсен Анко
55' Желтая карточка
Лукич Андрей
1:1
85' Гол
Sven Braken
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 8185 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
96'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
96'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Ариас Яфар из команды Эммен подал угловой справа.
95'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
95'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Россман Максимилиан наказан за толчок Ариас Яфар
Угловой
93'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
93'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
92'
Удар от ворот произведет Хераклес
92'
ШАНС! Слагвеер Лусиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
91'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
91'
Чакон Майкл из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
Матч возобновлен
89'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
89'
Циборра Леннарт получил травму и заменен. Дуарте Лерин выходит на поле.
Травма, повреждение
88'
Циборра Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Эммен контролирует мяч.
87'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Хорошую попытку сделал Янсен Анко. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Бейл Гленн сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГОООООЛ - Свен Баркен Эммен забивает ударом головой
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
85'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
85'
Бласвих Янис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
85'
Ван Хинтум Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Бейл Гленн делает длинную передачу вперед
84'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Удар от ворот произведет Хераклес
83'
Кавлан Канер из команды Эммен пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Тактическая замена. Бен Мусса Хилал уходит с поля и его заменяет Слагвеер Лусиано
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Далмау Адриан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бен Мусса Хилал
82'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Циборра Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
81'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
80'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен играет слишком грубо. Далмау Адриан оказался на газоне.
80'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
79'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
79'
Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Угловой
79'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
79'
Циборра Леннарт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
78'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Циборра Леннарт наказан за толчок Янсен Анко
78'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
76'
Тактическая замена. Веендорп Кезиа уходит с поля и его заменяет Баннинк Александер
76'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Удар от ворот произведет Хераклес
75'
Ариас Яфар не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
74'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
74'
Далмау Адриан наказан за толчок Янсен Анко
73'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Хераклес
72'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Хераклес
71'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Бейл Гленн из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
70'
Ариас Яфар из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
70'
Удар от ворот произведет Эммен
70'
Осман Мо не смог попасть в створ ударом издали
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Баккер Ник из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
67'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
67'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
66'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
64'
Тактическая замена. Лукич Андрей уходит с поля и его заменяет Свен Баркен
64'
Тактическая замена. Кювас Брандлей уходит с поля и его заменяет Ван Хинтум Барт
63'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
62'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Осман Мо из команды Хераклес подал угловой справа.
61'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
ШАНС! Бен Мусса Хилал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Кювас Брандлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бейл Гленн из команды Эммен подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
60'
Хорошую попытку сделал Де Леув Михаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
59'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
58'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
55'
Лукич Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Лукич Андрей из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
55'
Чакон Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
54'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
53'
Эммен контролирует мяч.
Желтая карточка
52'
Янсен Анко получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
52'
Янсен Анко упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
51'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Кавлан Канер из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Удар от ворот произведет Эммен
Фол, нарушение
50'
Де Леув Михаэль из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Меркель Александр пострадал.
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
Фол, нарушение
47'
Чакон Майкл наказан за толчок Далмау Адриан
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
46'
ШАНС! Кавлан Канер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
На стадионе зимние условия – снег начался.
46'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Дросте Вут
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
46'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Брейкерс Тим из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
45'
УДАЛЕНИЕ! - Брейкерс Тим из команды Хераклес получил вторую желтую карточку после нескольких фолов.
44'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
43'
Брейкерс Тим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Брейкерс Тим наказан за толчок Кавлан Канер
43'
Эммен контролирует мяч.
43'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Россман Максимилиан из команды Хераклес играет слишком грубо. Де Леув Михаэль оказался на газоне.
41'
Хераклес контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Ариас Яфар из команды Эммен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Кавлан Канер делает длинную передачу вперед
39'
Удар от ворот произведет Эммен
39'
Хераклес контролирует мяч.
38'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
37'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
36'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
36'
Кавлан Канер из команды Эммен точно пробил из-за штрафной, причем мяч срикошетил.
Фол, нарушение
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес толкнул локтем оппонента. Это Чакон Майкл заработал фол
35'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Ариас Яфар нанес удар головой, но Бласвих Янис спокойно отбил мяч.
34'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
34'
Эммен контролирует мяч.
34'
Чакон Майкл из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Янсен Анко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Россман Максимилиан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
Офсайд
32'
Янсен Анко из команды Эммен в офсайде
32'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
32'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Меркель Александр получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
31'
Циборра Леннарт наказан за толчок Янсен Анко
31'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
30'
Ариас Яфар не смог попасть в створ ударом издали
30'
Янсен Анко из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бен Мусса Хилал
26'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Кювас Брандлей из команды Хераклес играет слишком грубо. Кавлан Канер оказался на газоне.
25'
Удар от ворот произведет Хераклес
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
Фол, нарушение
23'
Бейл Гленн из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Ван Нифф Юлл пострадал.
22'
Эммен контролирует мяч.
22'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
21'
Осман Мо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Бен Мусса Хилал из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Далмау Адриан пострадал.
20'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
20'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Хераклес
19'
Ариас Яфар из команды Эммен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Россман Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГОООООЛ - Далмау Адриан Хераклес забивает ударом головой
17'
Россман Максимилиан из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
Угловой
17'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес подал угловой слева.
17'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Ван Нифф Юлл из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
16'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
16'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
15'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
13'
Далмау Адриан из команды Хераклес в офсайде
13'
Хераклес контролирует мяч.
12'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Эммен контролирует мяч.
11'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Бейл Гленн наказан за толчок Петерсон Кристофер
10'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Хераклес контролирует мяч.
9'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
8'
Шанс! Ариас Яфар из команды Эммен пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Де Леув Михаэль из команды Эммен подал угловой справа.
8'
Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Ариас Яфар из команды Эммен в офсайде
6'
Эммен контролирует мяч.
6'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Россман Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
5'
Янсен Анко из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
5'
Россман Максимилиан наказан за толчок Ариас Яфар
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Удар от ворот произведет Эммен
4'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
После штрафного удара,который нанес Янсен Анко мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
2'
Ван ден Бёйс Дарио наказан за толчок Янсен Анко
2'
Эммен контролирует мяч.
1'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

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