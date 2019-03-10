Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 2661
1:0
49' ГолEmil Riis Jakobsen
2:0
65' ГолЭгхо Марвин
90' Желтая карточкаКвист Миккель
90' Желтая карточкаАндерсен Мадс
90' Желтая карточкаМарксен Эрик
90' Желтая карточкаЭгхо Марвин
Второй тайм
96'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Томсен Джонни
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
94'
94'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
93'
93'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
91'
Эгхо Марвин получает желтую карточку за нырок
91'
Эгхо Марвин упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
90'
Андерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
90'
Квист Миккель получил желтую карточку от судьи
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Андерсен Мадс наказан за толчок Багер Йонас
88'
Матч возобновлен
87'
Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
85'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Томсен Джонни
84'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Отличные скиллы показывает Оливер Дрост, обводя своих соперников
83'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 2661 болельщиков
82'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
82'
81'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
81'
81'
Плохо сыграл Томсен Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
80'
79'
79'
79'
Квист Миккель из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Бьорн Копплин
78'
77'
77'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
76'
76'
76'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс играет слишком грубо. Эгхо Марвин оказался на газоне.
74'
Судья свистит. Оливер Дрост атаковал сзади соперника. Это Томсен Джонни заработал своей команде штрафной
74'
73'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
73'
72'
71'
Тактическая замена. Эмиль Риис Якобсен уходит с поля и его заменяет Бенджамин Стокке
71'
Сэмми Скитте наказан за толчок Поульсен Николай II
71'
71'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
70'
Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
69'
Сэмми Скитте наказан за толчок Эмиль Риис Якобсен
68'
68'
Тактическая замена. Каспер Юнкер уходит с поля и его заменяет Louka Prip
68'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
67'
67'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
67'
67'
67'
Оливер Дрост из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
66'
Фантастический гол, где все сам сделал Эгхо Марвин!
65'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Эгхо Марвин изменил счет на табло!
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
65'
64'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
63'
63'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
63'
63'
Конбой Кевин не смог попасть в створ ударом издали
62'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
61'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
61'
60'
Багер Йонас наказан за толчок Борринг Йонас
60'
59'
58'
Нильсен Сиверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Бьярк Якобсен уходит с поля и его заменяет Квист Миккель
57'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Оливер Дрост
56'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Опасность предотвращена - Руне Франтсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
56'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
55'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
Конбой Кевин делает длинную передачу вперед
54'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Штрафной исполнил Лобжанидзе Саба, после его удара Делач Матей сделал классный сейв. Угловой
53'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
53'
Отличный гол забил Эмиль Риис Якобсен
52'
51'
51'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
51'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Томсен Джонни сделал результативную передачу.
49'
ГОООООЛ - Эмиль Риис Якобсен Раннерс забивает ударом головой
49'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Томсен Джонни из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Марксен Эрик наказан за толчок Борринг Йонас
45'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
44'
Сэмми Скитте нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
44'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
43'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
42'
42'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
42'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Матч возобновлен
41'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
40'
Отличный пас сделал Петер Нюманн из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Судья свистит. Эгхо Марвин атаковал сзади соперника. Это Нильсен Сиверт заработал своей команде штрафной
39'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
38'
37'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Борринг Йонас наказан за толчок Багер Йонас
33'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс в офсайде
33'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
32'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
32'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
31'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
31'
29'
29'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Конбой Кевин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
26'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Сэмми Скитте
26'
26'
26'
Шанс! Бьярк Якобсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
25'
24'
24'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
24'
24'
24'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
24'
23'
23'
23'
23'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
22'
Поульсен Николай II мяч отрикошетил от ворот
22'
Плохо сыграл Томсен Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
21'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
20'
19'
19'
19'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
18'
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
17'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
16'
16'
16'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Раннерс контролирует мяч.
13'
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
12'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Сэмми Скитте наказан за толчок Каллесеэ Миккель
10'
10'
10'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
10'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Каллесеэ Миккель делает длинную передачу вперед
9'
9'
9'
Каспер Юнкер нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
9'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
9'
8'
8'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
8'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
8'
7'
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Плохо сыграл Ламб Микаэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
7'
6'
6'
Отличные скиллы показывает Борринг Йонас, обводя своих соперников
6'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
5'
4'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает неудачный навес.
4'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
2'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
1'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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