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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2661
Раннерс
2:0
Конец матча
Хорсенс
0'
1:0
49' Гол
Emil Riis Jakobsen
2:0
65' Гол
Эгхо Марвин
90' Желтая карточка
Квист Миккель
90' Желтая карточка
Андерсен Мадс
90' Желтая карточка
Марксен Эрик
90' Желтая карточка
Эгхо Марвин
90'+6
Второй тайм
96'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
95'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Томсен Джонни
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
94'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
94'
Конбой Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
93'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Квист Миккель из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Эгхо Марвин уходит с поля и его заменяет Лауэнборг Фредерик
Желтая карточка
91'
Эгхо Марвин получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
91'
Эгхо Марвин упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Желтая карточка
90'
Марксен Эрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Андерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Квист Миккель получил желтую карточку от судьи
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
88'
Андерсен Мадс наказан за толчок Багер Йонас
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
87'
Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Квист Миккель из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Нильсен Сиверт наказан за толчок Томсен Джонни
84'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Удар от ворот произведет Раннерс
83'
Отличные скиллы показывает Оливер Дрост, обводя своих соперников
83'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 2661 болельщиков
82'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
82'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
82'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
81'
Квист Миккель из команды Хорсенс в офсайде
81'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
81'
Плохо сыграл Томсен Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
80'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
80'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
79'
Квист Миккель из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
78'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Бьорн Копплин
78'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
76'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
76'
Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс играет слишком грубо. Эгхо Марвин оказался на газоне.
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Оливер Дрост атаковал сзади соперника. Это Томсен Джонни заработал своей команде штрафной
74'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
73'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
73'
Раннерс начинает контратаку
72'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Эмиль Риис Якобсен уходит с поля и его заменяет Бенджамин Стокке
Фол, нарушение
71'
Сэмми Скитте наказан за толчок Поульсен Николай II
71'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Борринг Йонас
Офсайд
70'
Оливер Дрост из команды Хорсенс в офсайде
Фол, нарушение
69'
Сэмми Скитте наказан за толчок Эмиль Риис Якобсен
68'
Удар от ворот произведет Хорсенс
68'
Тактическая замена. Каспер Юнкер уходит с поля и его заменяет Louka Prip
Угловой
68'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
67'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Отличные скиллы показывает Каллесеэ Миккель, обводя своих соперников
67'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
67'
Оливер Дрост из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
66'
Фантастический гол, где все сам сделал Эгхо Марвин!
65'
Каллесеэ Миккель сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Эгхо Марвин изменил счет на табло!
65'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
65'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
63'
Удар от ворот произведет Хорсенс
63'
Конбой Кевин не смог попасть в створ ударом издали
62'
Квист Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
62'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Раннерс начинает контратаку
61'
Хорошую попытку сделал Ламб Микаэл. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
61'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Багер Йонас наказан за толчок Борринг Йонас
60'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Нильсен Сиверт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
58'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
58'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
57'
Тактическая замена. Бьярк Якобсен уходит с поля и его заменяет Квист Миккель
57'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Оливер Дрост
56'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Опасность предотвращена - Руне Франтсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
56'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
55'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
55'
Конбой Кевин делает длинную передачу вперед
54'
Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
54'
Штрафной исполнил Лобжанидзе Саба, после его удара Делач Матей сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Матиас Нильсен из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Каллесеэ Миккель
53'
Отличный гол забил Эмиль Риис Якобсен
52'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
51'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Томсен Джонни сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГОООООЛ - Эмиль Риис Якобсен Раннерс забивает ударом головой
49'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
48'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
48'
Томсен Джонни из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
47'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Марксен Эрик наказан за толчок Борринг Йонас
45'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Сэмми Скитте нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
44'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Борринг Йонас нанес удар головой, но Карлгрен Патрик спокойно отбил мяч.
43'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
43'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
42'
Эгхо Марвин из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
42'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Поульсен Николай II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Удар от ворот произведет Раннерс
40'
Отличный пас сделал Петер Нюманн из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Эгхо Марвин атаковал сзади соперника. Это Нильсен Сиверт заработал своей команде штрафной
39'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
38'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хорошую попытку сделал Лобжанидзе Саба. Удар в створ, но вратарь начеку
37'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Нильсен Сиверт задерживает мяч рукой
35'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Борринг Йонас наказан за толчок Багер Йонас
Офсайд
33'
Сэмми Скитте из команды Хорсенс в офсайде
33'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
32'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Опасность предотвращена - Андерсен Мадс из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
31'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
31'
Раннерс начинает контратаку
29'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
29'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
29'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
28'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Андерсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
27'
Конбой Кевин из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
27'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
27'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Сэмми Скитте
26'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Раннерс
26'
Шанс! Бьярк Якобсен из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
25'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Удар от ворот произведет Раннерс
24'
Шанс! Борринг Йонас из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
24'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
24'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
24'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
23'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
23'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бьярк Якобсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
22'
Поульсен Николай II мяч отрикошетил от ворот
22'
Плохо сыграл Томсен Джонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
21'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
21'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
19'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
18'
Удар от ворот произведет Хорсенс
18'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
17'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
17'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
16'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Эмиль Риис Якобсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Хорсенс
15'
Эмиль Риис Якобсен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Раннерс контролирует мяч.
13'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
13'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
12'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
11'
Сэмми Скитте наказан за толчок Каллесеэ Миккель
10'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
10'
Руне Франтсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
10'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
10'
Каллесеэ Миккель делает длинную передачу вперед
9'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
9'
Каспер Юнкер нанес удар, мяч был парирован, но Карлгрен Патрик не удержал его в руках.
9'
Каспер Юнкер из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
9'
Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Хорсенс
8'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
8'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
8'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Плохо сыграл Ламб Микаэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
7'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Отличные скиллы показывает Борринг Йонас, обводя своих соперников
6'
Рёмер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Нильсен Сиверт из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
6'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Удар от ворот произведет Хорсенс
4'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает неудачный навес.
4'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
4'
Петер Нюманн из команды Хорсенс навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Матиас Нильсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Руне Франтсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Багер Йонас делает длинную передачу вперед
Офсайд
1'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Раннерс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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