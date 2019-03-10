  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4753
Сённерйюск
3:1
Конец матча
Эсбьерг
0'
1:0
26' Гол
Peter Christiansen
1:1
32' Гол
Хольсе Карло
43' Желтая карточка
Халсти Маркус
44' Желтая карточка
Daniel Anyembe
51' Желтая карточка
Бринч Йеппе
58' Желтая карточка
Оти Эммануэль
2:1
60' Гол
Йонссон Эггерт
74' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
80' Вторая желтая карточка
Оти Эммануэль
3:1
87' Гол
Аманкваа Данни
90' Желтая карточка
Хвильсом Мадс
90' Желтая карточка
Парунашвили Лаша
90' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
96'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
95'
Лассе Миккельсен взял и забрал мяч на выходе
95'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
94'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
94'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
94'
Парунашвили Лаша получил желтую карточку от судьи
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
91'
Хвильсом Мадс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Хвильсом Мадс наказан за толчок Кауко Йони
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Виктор Экани из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Кауко Йони наказан за толчок Ромер Марсель
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Аманкваа Данни!
87'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Аманкваа Данни изменил счет на табло!
87'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
87'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Виктор Экани имел все шансы забить, но Лассе Миккельсен сделал отличный сейв!
86'
Виктор Экани нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Тактическая замена. Йонссон Эггерт уходит с поля и его заменяет Александр Бах
84'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг подал угловой справа.
84'
Николас Марфельт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Хольсе Карло, обводя своих соперников
83'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг подал угловой справа.
83'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Эсбьерг начинает контратаку
82'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
81'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
81'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск в офсайде
80'
УДАЛЕНИЕ! - Оти Эммануэль получает вторую желтую карточку за фол на сопернике
Фол, нарушение
79'
Оти Эммануэль наказан за толчок Стефан Гартенманн
79'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
77'
Лассе Миккельсен взял и забрал мяч на выходе
77'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Аманкваа Данни
76'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
76'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Виктор Экани из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Парунашвили Лаша пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
74'
Стефан Гартенманн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Стефан Гартенманн атаковал сзади соперника. Это Оти Эммануэль заработал своей команде штрафной
73'
Лассе Миккельсен взял и забрал мяч на выходе
73'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
73'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
72'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
72'
Сённерйюск начинает контратаку
72'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
71'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Тактическая замена. Peter Christiansen уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
71'
Тактическая замена. Адриан Петре уходит с поля и его заменяет Яковенко Юрий
70'
Тактическая замена. Бринч Йеппе уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
70'
Якоб Лунги Серенсен нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
70'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
69'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
68'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
66'
Эсбьерг контролирует мяч.
66'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Стефан Гартенманн оказался на газоне.
65'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Сённерйюск контролирует мяч.
64'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
63'
Якобсен Кристиан II возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Кристиан II получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Якобсен Кристиан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Отличный гол забил Йонссон Эггерт
60'
Peter Christiansen сделал результативную передачу.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Йонссон Эггерт изменил счет на табло!
60'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
59'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
58'
Оти Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
57'
Лассе Миккельсен взял и забрал мяч на выходе
57'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Отличные скиллы показывает Николас Марфельт, обводя своих соперников
57'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
56'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
Угловой
54'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
53'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
53'
Кауко Йони из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 4753 болельщиков
53'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
51'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Бринч Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Хольсе Карло из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
49'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Угловой
49'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
48'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Отличные скиллы показывает Абсалонсен Йохан, обводя своих соперников
48'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Адриан Петре из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Лассе Миккельсен взял и забрал мяч на выходе
46'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
46'
Йеппе Хобьерг получил травму и заменен. Лассе Миккельсен выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
48'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Йонссон Эггерт наказан за толчок Парунашвили Лаша
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
47'
ШАНС! Peter Christiansen нанес удар с лета, но не попал по воротам!
47'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
46'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
44'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Даниэль Аньембе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
44'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Peter Christiansen оказался на газоне.
43'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
43'
Халсти Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
42'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Йонссон Эггерт пострадал.
42'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Хорошую попытку сделал Абсалонсен Йохан. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Эсбьерг контролирует мяч.
Фол, нарушение
39'
Педерсен Марк наказан за толчок Йеппе Хобьерг
38'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
38'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
37'
Йеппе Хобьерг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
35'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Отличный гол забил Хольсе Карло
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Хольсе Карло забивает!
32'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
32'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
32'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
32'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
32'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
So close! Удар головой нанес Якобсен Кристиан II но мяч выбили с ленточки!
31'
Головой пробил Peter Christiansen, но голкипер отбил его в поле!
31'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
30'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
30'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Сённерйюск контролирует мяч.
28'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
28'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
28'
Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
26'
Люикс Кес сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Peter Christiansen классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
25'
Даниэль Аньембе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
24'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
24'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
Фол, нарушение
24'
Бринч Йеппе наказан за толчок Йонссон Эггерт
24'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
23'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сённерйюск начинает контратаку
Офсайд
22'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск в офсайде
22'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Хольсе Карло, и мяч снова в игре
21'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
20'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
18'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Адриан Петре из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
17'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
16'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
15'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Peter Christiansen, обводя своих соперников
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
13'
Николас Марфельт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
13'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Кауко Йони, обводя своих соперников
12'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
12'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Бринч Йеппе атаковал сзади соперника. Это Йонссон Эггерт заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
10'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
9'
Йеппе Хобьерг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
8'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Даниэль Аньембе атаковал сзади соперника. Это Ромер Марсель заработал своей команде штрафной
7'
Сённерйюск контролирует мяч.
6'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
Йеппе Хобьерг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
4'
Йеппе Хобьерг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
4'
Даниэль Аньембе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
3'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Сённерйюск контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Йонссон Эггерт пострадал.
2'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
2'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
1'
Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Перу: Примера: Апертура
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Турция: Первая лига Турции
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Швеция: Кубок (1/4 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация