Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4753
3:1
Конец матча
1:0
26' ГолPeter Christiansen
1:1
32' ГолХольсе Карло
43' Желтая карточкаХалсти Маркус
44' Желтая карточкаDaniel Anyembe
51' Желтая карточкаБринч Йеппе
58' Желтая карточкаОти Эммануэль
2:1
60' ГолЙонссон Эггерт
74' Желтая карточкаStefan Gartenmann
80' Вторая желтая карточкаОти Эммануэль
3:1
87' ГолАманкваа Данни
90' Желтая карточкаХвильсом Мадс
90' Желтая карточкаПарунашвили Лаша
90' Желтая карточкаРомер Марсель
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
95'
95'
95'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
94'
94'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
94'
Парунашвили Лаша получил желтую карточку от судьи
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Хвильсом Мадс получил желтую карточку от судьи
91'
Хвильсом Мадс наказан за толчок Кауко Йони
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Виктор Экани из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
90'
89'
Кауко Йони наказан за толчок Ромер Марсель
88'
Фантастический гол, где все сам сделал Аманкваа Данни!
87'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Аманкваа Данни изменил счет на табло!
87'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
87'
86'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Виктор Экани имел все шансы забить, но Лассе Миккельсен сделал отличный сейв!
86'
Виктор Экани нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Тактическая замена. Йонссон Эггерт уходит с поля и его заменяет Александр Бах
84'
84'
84'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг подал угловой справа.
84'
Николас Марфельт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Отличные скиллы показывает Хольсе Карло, обводя своих соперников
83'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг подал угловой справа.
83'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Эсбьерг начинает контратаку
82'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
81'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск в офсайде
80'
УДАЛЕНИЕ! - Оти Эммануэль получает вторую желтую карточку за фол на сопернике
79'
Оти Эммануэль наказан за толчок Стефан Гартенманн
79'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
78'
78'
77'
77'
Отличные скиллы показывает Хвильсом Мадс, обводя своих соперников
76'
Судья сигнализирует, что Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Аманкваа Данни
76'
76'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Виктор Экани из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Парунашвили Лаша пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Стефан Гартенманн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Судья свистит. Стефан Гартенманн атаковал сзади соперника. Это Оти Эммануэль заработал своей команде штрафной
73'
73'
Педерсен Марк делает длинную передачу вперед
73'
72'
72'
ШАНС! Хвильсом Мадс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
72'
Сённерйюск начинает контратаку
72'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
71'
71'
Тактическая замена. Peter Christiansen уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
71'
Тактическая замена. Адриан Петре уходит с поля и его заменяет Яковенко Юрий
70'
Тактическая замена. Бринч Йеппе уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
70'
Якоб Лунги Серенсен нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
70'
70'
69'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Аманкваа Данни
66'
Эсбьерг контролирует мяч.
66'
65'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Стефан Гартенманн оказался на газоне.
65'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
64'
63'
Якобсен Кристиан II возвращается на поле.
63'
Матч возобновлен
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Якобсен Кристиан II получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Якобсен Кристиан II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Отличный гол забил Йонссон Эггерт
60'
Peter Christiansen сделал результативную передачу.
60'
Г О О О О Л - Йонссон Эггерт изменил счет на табло!
60'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
59'
58'
Оти Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
58'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
57'
57'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Отличные скиллы показывает Николас Марфельт, обводя своих соперников
57'
56'
Судья сигнализирует, что Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Якоб Лунги Серенсен
56'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
54'
54'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
54'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
53'
53'
Кауко Йони из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 4753 болельщиков
53'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
51'
51'
Бринч Йеппе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
51'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
50'
Судья сигнализирует, что Хольсе Карло из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Виктор Экани
49'
49'
49'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
49'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
48'
Лауридсен Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Отличные скиллы показывает Абсалонсен Йохан, обводя своих соперников
48'
48'
Адриан Петре из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
46'
46'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
46'
Йеппе Хобьерг получил травму и заменен. Лассе Миккельсен выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
47'
Йонссон Эггерт наказан за толчок Парунашвили Лаша
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
47'
47'
ШАНС! Peter Christiansen нанес удар с лета, но не попал по воротам!
47'
46'
46'
46'
Халсти Маркус делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
44'
44'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Даниэль Аньембе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
44'
Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Peter Christiansen оказался на газоне.
43'
43'
Люикс Кес делает длинную передачу вперед
43'
Халсти Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
42'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Йонссон Эггерт пострадал.
42'
41'
Хорошую попытку сделал Абсалонсен Йохан. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
Эсбьерг контролирует мяч.
39'
Педерсен Марк наказан за толчок Йеппе Хобьерг
38'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
38'
38'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
37'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Николас Марфельт наказан за толчок Якоб Лунги Серенсен
35'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Судья сигнализирует, что Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
35'
35'
34'
Отличный гол забил Хольсе Карло
32'
Г О О О О Л - Хольсе Карло забивает!
32'
32'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
32'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
32'
32'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
32'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
31'
So close! Удар головой нанес Якобсен Кристиан II но мяч выбили с ленточки!
31'
Головой пробил Peter Christiansen, но голкипер отбил его в поле!
31'
Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
28'
28'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
28'
28'
Якоб Лунги Серенсен из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
26'
Люикс Кес сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Peter Christiansen классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
26'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
26'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
25'
Даниэль Аньембе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
24'
24'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
24'
Бринч Йеппе наказан за толчок Йонссон Эггерт
24'
24'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
23'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сённерйюск начинает контратаку
22'
Абсалонсен Йохан наказан за толчок Лауридсен Йеспер
22'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск в офсайде
22'
22'
Вратарь парирует удар, который нанес Хольсе Карло, и мяч снова в игре
21'
21'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
21'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
20'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
18'
18'
18'
18'
18'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
18'
Халсти Маркус из команды Эсбьерг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Адриан Петре из команды Эсбьерг делает передачу одноклубнику.
17'
17'
Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Оти Эммануэль
16'
15'
15'
15'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Peter Christiansen, обводя своих соперников
14'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
14'
13'
13'
Хольсе Карло из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
13'
Николас Марфельт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
13'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Кауко Йони, обводя своих соперников
12'
12'
12'
12'
Судья свистит. Бринч Йеппе атаковал сзади соперника. Это Йонссон Эггерт заработал своей команде штрафной
11'
Судья сигнализирует, что Оти Эммануэль из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Стефан Гартенманн
10'
Матч возобновлен
9'
Йеппе Хобьерг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
8'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
8'
Судья свистит. Даниэль Аньембе атаковал сзади соперника. Это Ромер Марсель заработал своей команде штрафной
7'
6'
6'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
6'
5'
Судья сигнализирует, что Бринч Йеппе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
4'
4'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
4'
Даниэль Аньембе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Peter Christiansen из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
3'
Николас Марфельт из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг опасно и грубо сыграл. Йонссон Эггерт пострадал.
2'
2'
2'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Кауко Йони из команды Эсбьерг делает навес прямо в штрафную.
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Эсбьерг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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