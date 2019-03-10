Стадион: Брондбю
0:1
5' ГолКуск Каспер
Первый тайм
15'
Кабонго Жоэль наказан за толчок Окоре Жорес
14'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Отличные скиллы показывает Халими Бесар, обводя своих соперников
14'
Судья сигнализирует, что Оливер Абильгард из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
13'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Халими Бесар из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает неудачный навес.
9'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
9'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
8'
Мукхтар Хани имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
8'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Херманнссон Хьёртур пострадал.
7'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю вступил в отбор удачно
7'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
7'
Ольборг начинает контратаку
6'
Судья сигнализирует, что Кабонго Жоэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Педерсен Каспер
5'
Г О О О О Л - Куск Каспер забивает!
5'
Голкипер мог бы сыграть и получше
5'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
4'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
4'
3'
3'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Опасность! Кристенсен Патрик из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Ольборг начинает контратаку
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
1'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
1'
Брондбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Австрия: Бундеслига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Англия: .Чемпионшип
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона А
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион А
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский второй дивизион
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Гондурас: Лига Насьонал: Клаусура
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Первый дивизион
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Итог 1 Альмерия-2 2 Рекреативо Итог 3 Марбелья 1 Ibiza-Eivissa Итог 0 Хумилья 0 Атлетико Малагуэно ОТМ 0 Марбелья 0 Лорка Итог 1 УКАМ Мурсия 3 Мелилья Итог 2 Дон Бенито 2 Атлетико Санлукеньо 58' 1 Сан-Фернандо 1 Эль-Эхидо 59' 0 Линенсе 1 Бадахос 61' 1 Талавера 0 Мурсия 61' 0 Картахена 0 Севилья Атлетико
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Италия: Серия C (Группа C)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Литва: Лига А
Люксембург: Национальный дивизион
Македония: Первая лига
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Нигерия: NPFL (Группа A)
Нигерия: NPFL (Группа B)
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Чарлстон Бэттери 1 Оттава Фьюри Итог 2 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Итог 2 Нэшвилл 0 Loudoun United Итог 1 Талса Ругнекс 1 Портленд Тимберс-2 Итог 3 Сан-Антонио 3 Финикс Райзинг Итог 1 New Mexico United 1 Фресно Итог 1 El Paso Locomotive 3 ОКС Энерджи Итог 1 Лос-Анджелес Гэлакси-2 4 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс Итог 0 Лас-Вегас Лайтс 0 Austin Bold Итог 1 Сакраменто Рипаблик 1 Реал Монархс ЮСЛ Позже 0 Birmingham Legion 0 Бетлехем Стил
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить