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Стадион:
Брондбю
0:1
Первый тайм: 15'
Ольборг
0'
0:1
5' Гол
Куск Каспер
15'
Первый тайм
Фол, нарушение
15'
Кабонго Жоэль наказан за толчок Окоре Жорес
14'
Халими Бесар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Отличные скиллы показывает Халими Бесар, обводя своих соперников
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Оливер Абильгард из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
13'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Халими Бесар из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
10'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает неудачный навес.
Угловой
9'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
9'
Педерсен Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
8'
Мукхтар Хани имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
8'
Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Херманнссон Хьёртур пострадал.
7'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьёртур из команды Брондбю вступил в отбор удачно
7'
Отличные скиллы показывает Андерсен Лукас, обводя своих соперников
7'
Ольборг начинает контратаку
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Кабонго Жоэль из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Педерсен Каспер
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Куск Каспер забивает!
5'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
5'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
4'
Херманнссон Хьёртур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб ловит мяч
4'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хедлунд Симон из команды Брондбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Опасность! Кристенсен Патрик из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Ольборг начинает контратаку
2'
Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Начался туман, и видимость стала плохой
Офсайд
1'
Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
1'
Брондбю начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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