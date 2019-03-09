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Стадион:
Вайле
0:1
Первый тайм: 23'
Вендсиссель
0'
0:1
8' Гол
Moses Opondo
23'
Первый тайм
23'
Штайнманн Матти из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
22'
Вендсиссель начинает контратаку
22'
После штрафного удара,который нанес Аллан Соуза мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Штайнманн Матти из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Мемия Керим
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Александр Юль Андерсен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
20'
Удар от ворот произведет Вайле
19'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Мадс из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Скооп Якоб
18'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Финнбогасон Къяртан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Александр Юль Андерсен
16'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
16'
Мемия Керим из команды Вайле сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Офсайд
15'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Вайле
15'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Арбнор Муколли из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
14'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
12'
Удар от ворот произведет Вайле
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Серен Хенриксен из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Аллан Соуза
11'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Конате Тьемоко сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
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8'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель делает пас партнеру.
8'
Серен Хенриксен из команды Вендсиссель делает передачу одноклубнику.
8'
Расмуссен Мадс из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
8'
Конате Тьемоко из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
8'
Вендсиссель начинает контратаку
7'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Арбнор Муколли из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
5'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Аллан Соуза из команды Вайле подал угловой слева.
4'
Александр Юль Андерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Давидсен Вильормур из команды Вайле отправил кросс в штрафную...
3'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Вайле начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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