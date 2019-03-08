Стадион: ДС Арена Зрители: 2014
1:2
Конец матча
0:1
25' ГолEvander Ferreira
1:1
51' ГолБабаян Эдгар
1:2
80' ГолMayron George
84' Желтая карточкаMathias Haarup
Второй тайм
96'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
95'
95'
95'
Хассан Рилван нарушает правила. Матиас Хааруп пострадал
95'
Святченко Эрик возвращается на поле.
94'
94'
Матч возобновлен
93'
Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
92'
Тактическая замена. Эвандер Феррейра уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
92'
91'
Судья свистит. Майрон Джордж атаковал сзади соперника. Это Себастьян Гронинг заработал своей команде штрафной
91'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Поульсен Якоб пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Тактическая замена. Якоб Тёрнелунд уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
90'
90'
90'
Расмус Педерсен ошибается в защите.
89'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 2014 болельщиков
88'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
88'
87'
Майрон Джордж нарушает правила. Матиас Хааруп пострадал
87'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Эвандер Феррейра нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
86'
Назначен штрафной. Пострадал Эвандер Феррейра, его свалил Мартин Миккельсен.
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
86'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Матиас Хааруп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Майрон Джордж
83'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
82'
82'
82'
82'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
80'
Эвандер Феррейра сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Майрон Джордж из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Майрон Джордж
80'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
79'
Киркеволд Пол бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
79'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Педерсен Миккель оказался на газоне.
78'
78'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Якоб Тёрнелунд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
77'
76'
Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
75'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
75'
74'
73'
73'
73'
72'
72'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
71'
71'
71'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
69'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
69'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Андерссон Йоэль
68'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
68'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
66'
Тактическая замена. Вито Хаммершой-Мистрати уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
66'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Мабиль Авер
65'
65'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
65'
Шольц Александр нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
64'
63'
63'
63'
62'
62'
60'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кристофферсен Юлиан оказался на газоне.
60'
Эвандер Феррейра нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
60'
60'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
59'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
59'
58'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
57'
57'
57'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
57'
56'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
55'
55'
Эвандер Феррейра нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
54'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
51'
Вито Хаммершой-Мистрати сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Бабаян Эдгар изменил счет на табло!
51'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
51'
51'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
50'
50'
50'
49'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
49'
49'
48'
48'
48'
47'
46'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
47'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
46'
Святченко Эрик делает скидку к воротам
46'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
45'
45'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
Николас Готфредсен наказан за толчок Хенде Марк-Даль
42'
42'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
41'
Онуачу Пол наказан за толчок Николас Готфредсен
40'
Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
40'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
40'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
39'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
39'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
37'
36'
36'
36'
ШАНС! Эвандер Феррейра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Опасность! Онуачу Пол из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
35'
34'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Эммануэль Сабби оказался на газоне.
33'
32'
32'
31'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
30'
29'
29'
28'
28'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
28'
27'
26'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
24'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Фрэнк Онека наказан за толчок Расмус Педерсен
22'
21'
Святченко Эрик наказан за толчок Педерсен Миккель
20'
20'
Эммануэль Сабби из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
18'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
15'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
14'
14'
Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
13'
Мабиль Авер не смог попасть в створ ударом издали
12'
Плохо сыграл Матиас Хааруп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
12'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
10'
10'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Мабиль Авер возвращается на поле.
9'
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
7'
Мабиль Авер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
4'
4'
3'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
2'
2'
2'
2'
2'
ШАНС! Онуачу Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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