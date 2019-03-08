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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2014
Хобро
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
25' Гол
Evander Ferreira
1:1
51' Гол
Бабаян Эдгар
1:2
80' Гол
Mayron George
84' Желтая карточка
Mathias Haarup
90'+6
Второй тайм
96'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Митьюлланд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Удар от ворот произведет Хобро
95'
Митьюлланд начинает контратаку
Фол, нарушение
95'
Хассан Рилван нарушает правила. Матиас Хааруп пострадал
Травма, повреждение
95'
Святченко Эрик возвращается на поле.
94'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Святченко Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Эвандер Феррейра уходит с поля и его заменяет Хассан Рилван
92'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Майрон Джордж атаковал сзади соперника. Это Себастьян Гронинг заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
91'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Поульсен Якоб пострадал.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Тактическая замена. Якоб Тёрнелунд уходит с поля и его заменяет Себастьян Гронинг
90'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Расмус Педерсен ошибается в защите.
89'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 2014 болельщиков
88'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
88'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Майрон Джордж нарушает правила. Матиас Хааруп пострадал
87'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Эвандер Феррейра нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
Фол, нарушение
86'
Назначен штрафной. Пострадал Эвандер Феррейра, его свалил Мартин Миккельсен.
Угловой
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с правого угла.
86'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
85'
Митьюлланд начинает контратаку
Желтая карточка
84'
Матиас Хааруп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Майрон Джордж
Офсайд
83'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
82'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
82'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
80'
Эвандер Феррейра сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Майрон Джордж из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Майрон Джордж
80'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
79'
Киркеволд Пол бьет со штрафного в створ, но Хансен Йеспер держит все под контролем
Фол, нарушение
79'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Педерсен Миккель оказался на газоне.
78'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
77'
Якоб Тёрнелунд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
75'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
74'
Удар от ворот произведет Хобро
73'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
72'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
71'
Митьюлланд начинает контратаку
71'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Тактическая замена. Мабиль Авер уходит с поля и его заменяет Майрон Джордж
Фол, нарушение
69'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Андерссон Йоэль
68'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
Угловой
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
68'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Удар от ворот произведет Хобро
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
66'
Тактическая замена. Вито Хаммершой-Мистрати уходит с поля и его заменяет Киркеволд Пол
Фол, нарушение
66'
Якоб Тёрнелунд наказан за толчок Мабиль Авер
65'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
65'
Шольц Александр нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
64'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
62'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Кристофферсен Юлиан оказался на газоне.
60'
Эвандер Феррейра нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
60'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
59'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
59'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Митьюлланд контролирует мяч.
57'
Хобро начинает контратаку
57'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
57'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Удар от ворот произведет Хобро
55'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
55'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
55'
Эвандер Феррейра нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
54'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Хобро
51'
Вито Хаммершой-Мистрати сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Бабаян Эдгар изменил счет на табло!
51'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает пас партнеру.
51'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вито Хаммершой-Мистрати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бабаян Эдгар
50'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
50'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
50'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
49'
Хобро начинает контратаку
49'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
48'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
48'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
47'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
46'
Святченко Эрик делает скидку к воротам
46'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
46'
Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
45'
Митьюлланд начинает контратаку
45'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
45'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
42'
Матиас Хааруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Матиас Хааруп из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
Фол, нарушение
41'
Онуачу Пол наказан за толчок Николас Готфредсен
40'
Фрэнк Онека выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
40'
Вито Хаммершой-Мистрати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Шольц Александр из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
40'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
39'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
38'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Андерссон Йоэль
37'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Удар от ворот произведет Хобро
36'
ШАНС! Эвандер Феррейра нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Опасность! Онуачу Пол из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
34'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Эммануэль Сабби оказался на газоне.
33'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
30'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Хобро начинает контратаку
29'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
28'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
27'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
25'
Онуачу Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Эвандер Феррейра из команды Митьюлланд переиграл вратаря дальним ударом!
25'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
25'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
24'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
24'
Фрэнк Онека наказан за толчок Расмус Педерсен
22'
Митьюлланд контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Святченко Эрик наказан за толчок Педерсен Миккель
20'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
20'
Эммануэль Сабби из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Матиас Хааруп из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
16'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
15'
Фрэнк Онека из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
14'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Николас Готфредсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Мабиль Авер не смог попасть в створ ударом издали
12'
Плохо сыграл Матиас Хааруп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
12'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
12'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
Митьюлланд контролирует мяч.
10'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Удар от ворот произведет Хобро
9'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Травма, повреждение
9'
Мабиль Авер возвращается на поле.
9'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Мабиль Авер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кристофферсен Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Хобро
2'
ШАНС! Онуачу Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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