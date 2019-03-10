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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 8353
Нордшелланн
2:2
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
38' Гол
Н'Дойе Даме
1:1
47' Гол
Ulrik Yttergaard Jenssen
58' Желтая карточка
Нельссон Виктор
2:1
67' Гол
Олсен Андреас
2:2
80' Гол в свои ворота
Нельссон Виктор
88' Желтая карточка
Ulrik Yttergaard Jenssen
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
94'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Нельссон Виктор
94'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Олсен Андреас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Варела Гильермо
93'
Олсен Андреас из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
Никлас Странк из команды Норшеланн делает отличный кросс...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Олсен Андреас не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
91'
Бартолец Карло из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
91'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
90'
Норшеланн начинает контратаку
89'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
89'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Ульрик Йтергард Йенсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн играет слишком грубо. Н'Дойе Даме оказался на газоне.
88'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Варела Гильермо из команды Копенгаген делает неудачный навес.
87'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
86'
Андерсен Магнус II задерживает мяч рукой
85'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 8353 болельщиков
84'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
84'
Копенгаген начинает контратаку
84'
Норшеланн делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
84'
Тактическая замена. Расмуссен Матиас уходит с поля и его заменяет Амон Джонатан
84'
Тактическая замена. Доньё Годсвей уходит с поля и его заменяет Хансен Беньямин
83'
Расмуссен Матиас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
83'
Расмуссен Матиас нанес удар, мяч был парирован, но Йоронен Йессе не удержал его в руках.
83'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
83'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
82'
Норшеланн начинает контратаку
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бьеллан Андреас из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Олсен Андреас
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Даме из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Нельссон Виктор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Винд Жонас нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Николай не удержал его в руках.
Угловой
80'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
79'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нельссон Виктор из команды Норшеланн.
79'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Винд Жонас
Травма, повреждение
78'
Расмуссен Матиас возвращается на поле.
78'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
78'
Вавро Денис из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Сков Роберт это был.
77'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Расмуссен Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
75'
Педерсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Никлас Странк
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
72'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
71'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
71'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Норшеланн начинает контратаку
69'
Копенгаген контролирует мяч.
68'
Отличный командный гол!
67'
Доньё Годсвей сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Олсен Андреас изменил счет на табло!
67'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Офсайд
67'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
66'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
66'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
65'
Вавро Денис из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
65'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
65'
Опасность предотвращена - Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
65'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
65'
Копенгаген начинает контратаку
64'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Андерсен Магнус II!
64'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
64'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
64'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
64'
Опасность предотвращена - Варела Гильермо из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
64'
Отличные скиллы показывает Бартолец Карло, обводя своих соперников
63'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Винд Жонас наказан за толчок Андерсен Магнус II
62'
Доньё Годсвей нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Mohamed Daramy уходит с поля и его заменяет Винд Жонас
61'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Олсен Андреас из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Норшеланн начинает контратаку
61'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Варела Гильермо из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Педерсен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Норшеланн
59'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
59'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
Желтая карточка
58'
Рефери не любит споров - именно за это Нельссон Виктор сейчас получил желтую
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Копенгаген
57'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн делает неудачный навес.
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
57'
ШАНС! Mohamed Daramy нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Томсен Николай из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Доньё Годсвей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
55'
Бьеллан Андреас пробил издали, и мяч вынесли с линии ворот!
Угловой
55'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
55'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
ШАНС! Фишер Виктор вышел один-на-один с голкипером...
54'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
54'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бьеллан Андреас из команды Копенгаген.
54'
Опасность предотвращена - Бьеллан Андреас из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
54'
Олсен Андреас из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Варела Гильермо
Офсайд
52'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн в офсайде
52'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Бартолец Карло из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Фишер Виктор пострадал.
Фол, нарушение
50'
Назначен штрафной. Пострадал Нельссон Виктор, его свалил Н'Дойе Даме.
50'
Удар от ворот произведет Копенгаген
50'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Н'Дойе Даме решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
49'
Удар от ворот произведет Копенгаген
47'
Нельссон Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Ульрик Йтергард Йенсен из команды Норшеланн забил гол! Легко это для такого игрока, как Ульрик Йтергард Йенсен
47'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает отличный кросс...
Угловой
47'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
46'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Мудражия Роберт уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Олсен Андреас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Копенгаген начинает контратаку
45'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Удар от ворот произведет Копенгаген
44'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
43'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
42'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн в офсайде
42'
Олсен Андреас хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
Угловой
42'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
41'
Удар от ворот произведет Копенгаген
40'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Фишер Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГОООООЛ - Н'Дойе Даме Копенгаген забивает ударом головой
Угловой
38'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
37'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
36'
Варела Гильермо из команды Копенгаген делает неудачный навес.
35'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
34'
Дамгаард Миккел нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
33'
Анкерсен Петер возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
31'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
31'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный кросс...
Фол, нарушение
30'
Нельссон Виктор наказан за толчок Н'Дойе Даме
29'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает неудачный навес.
Угловой
28'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
28'
Йоронен Йессе отбил мяч на угловой после удара Доньё Годсвей из штрафной площади.
28'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
28'
Удар от ворот произведет Норшеланн
27'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
26'
ШАНС! Фишер Виктор вышел один-на-один с голкипером...
26'
Опасность! Н'Дойе Даме из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
25'
Mohamed Daramy из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
22'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Нельссон Виктор, его свалил Сков Роберт.
Угловой
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
21'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Мудражия Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
20'
Судья свистит. Нельссон Виктор атаковал сзади соперника. Это Н'Дойе Даме заработал своей команде штрафной
20'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
20'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
19'
Рюгаард-Йенсен Миккел хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
Угловой
19'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
18'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Копенгаген
16'
ШАНС! Олсен Андреас нанес удар с лета, но не попал по воротам!
15'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
14'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
Какой удар! Со штрафного Сков Роберт сотряс перекладину!
Фол, нарушение
13'
Андерсен Магнус II из команды Норшеланн играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
12'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
11'
Олсен Андреас пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
11'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Удар от ворот произведет Норшеланн
10'
Какой промах! Мудражия Роберт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает отличный кросс...
9'
Ульрик Йтергард Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
9'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Олсен Андреас наказан за толчок Варела Гильермо
Фол, нарушение
7'
Назначен штрафной. Пострадал Ларсен Николай, его свалил Mohamed Daramy.
Угловой
7'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
6'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
6'
Копенгаген начинает контратаку
6'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
5'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Доньё Годсвей из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
4'
Бартолец Карло из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Игрок из команды Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
2'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн играет слишком грубо. Анкерсен Петер оказался на газоне.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Варела Гильермо
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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