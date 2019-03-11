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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 7958
Орхус
1:2
Конец матча
Оденсе
0'
1:0
48' Гол
Kasper Lunding
51' Желтая карточка
Леувин Рамон
1:1
68' Гол
Кадри Башким
73' Желтая карточка
Daniel Thoegersen
1:2
79' Гол
Клеве Троэльс
90' Желтая карточка
Jens Stage
90' Желтая карточка
Клеве Троэльс
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
93'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
92'
Клеве Троэльс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Клеве Троэльс из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Йулсгор Йеспер пострадал.
91'
Удар от ворот произведет Орхус
91'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар чуть мимо. Близко!
91'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
91'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Желтая карточка
90'
Йенс Стаге получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Йенс Стаге из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Лаурсен Райан заработал фол
90'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
90'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 7958 болельщиков
89'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
89'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
89'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
88'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
88'
Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
88'
Орхус начинает контратаку
88'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Орхус
87'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Отличные скиллы показывает Нильсен Каспер, обводя своих соперников
87'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Орхус делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
87'
Тактическая замена. Даниэль Тогерсен уходит с поля и его заменяет Alexander Ammitzboell
86'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой справа.
86'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
85'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
85'
Лунд Оливер делает длинную передачу вперед
84'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Амини Мустафа делает длинную передачу вперед
83'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
83'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
82'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Мустафа Бунду
80'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Александр Людвиг
Описание гола
79'
Г О О О О О О Л - Клеве Троэльс из команды Оденсе головой вбивает мяч в сетку.
79'
Клеве Троэльс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
79'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Андерс К. Якобсен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
78'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Даниэль Тогерсен делает длинную передачу вперед
78'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Оденсе
77'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
76'
Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
76'
Оденсе контролирует мяч.
75'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
Мунксгор Александер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
75'
Орхус начинает контратаку
75'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Желтая карточка
73'
Даниэль Тогерсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
73'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Йенс Стаге задерживает мяч рукой
72'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Оденсе делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
72'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
71'
Джанус Драчманн получил травму и заменен. Хелениус Никлас выходит на поле.
71'
Амини Мустафа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Угловой
71'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой справа.
70'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Анкерсен Якоб из штрафной площади.
70'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
69'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Кадри Башким забивает!
68'
Грабара Камил не дал случится голу! Андерс К. Якобсен должен был забивать, но Грабара Камил сделал отличный сейв
68'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
68'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Сана Тобиас должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
68'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
68'
Орхус начинает контратаку
67'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
67'
Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
Фол, нарушение
66'
Мортенсен Патрик из команды Орхус играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
66'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
65'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
63'
Удар от ворот произведет Орхус
63'
Оденсе делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Тверсков Йеппе уходит с поля и его заменяет Томасен Йенс
63'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
63'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
62'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
61'
Оденсе начинает контратаку
61'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
60'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
60'
Должен был быть гол! Мортенсен Патрик имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
60'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
59'
Каспер Лундинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
59'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
58'
Джанус Драчманн из команды Оденсе делает пас партнеру.
57'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
Оденсе начинает контратаку
57'
Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
Угловой
55'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
55'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Йулсгор Йеспер
54'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
54'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
53'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
52'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
52'
Мортенсен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
52'
Удар от ворот произведет Оденсе
Желтая карточка
51'
Судья подбегает и показывает Леувин Рамон из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
51'
Сана Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
51'
Каспер Лундинг из команды Орхус делает пас партнеру.
51'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
51'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Даниэль Тогерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Как он промахнулся? Нильсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
49'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
49'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
48'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Каспер Лундинг изменил счет на табло!
48'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный кросс...
47'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Нильсен Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
46'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Грабара Камил не дал голу состоятся!
46'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Плохо сыграл Грабара Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Даниэль Тогерсен ошибается в защите.
46'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
46'
Грабара Камил не дал случится голу! Нильсен Каспер должен был забивать, но Грабара Камил сделал отличный сейв
46'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
45'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
45'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Травма, повреждение
44'
Нильсен Каспер возвращается на поле.
44'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Нильсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
42'
Оденсе контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йенс Стаге
40'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Амини Мустафа из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
39'
Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
39'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
38'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
38'
Лунд Оливер делает длинную передачу вперед
38'
Оденсе контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грютебуст Стен из команды Оденсе.
37'
Опасность предотвращена - Грютебуст Стен из команды Оденсе вступил в отбор удачно
36'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный кросс...
36'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Оденсе начинает контратаку
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
34'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
34'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
34'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
32'
Кадри Башким навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
32'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
31'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
31'
Йенс Стаге ошибается в защите.
Офсайд
30'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
30'
Лунд Оливер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
30'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
30'
Туту Юссеф из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Даниэль Тогерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Тверсков Йеппе атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
28'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
27'
Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
27'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Отличные скиллы показывает Нильсен Каспер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
26'
Оденсе контролирует мяч.
25'
Оденсе контролирует мяч.
25'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
24'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мунксгор Александер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
23'
Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
23'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Туту Юссеф
Угловой
22'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
22'
Хороший удар издали нанес Нильсен Каспер, но отличный сейв сделал Грабара Камил. Угловой.
22'
Оденсе контролирует мяч.
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Туту Юссеф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
19'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
19'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
19'
Отличные скиллы показывает Туту Юссеф, обводя своих соперников
19'
Йенс Стаге из команды Орхус делает пас партнеру.
18'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
18'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
18'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Туту Юссеф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
17'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Тингагер Фредерик
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
15'
Туту Юссеф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Плохо сыграл Грабара Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
13'
Мунксгор Александер из команды Орхус в офсайде
13'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
Оденсе контролирует мяч.
12'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Удар от ворот произведет Оденсе
10'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Удар от ворот произведет Оденсе
9'
Сана Тобиас нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
8'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
8'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Оденсе контролирует мяч.
Фол, нарушение
7'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Каспер Лундинг имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
7'
Отличные скиллы показывает Каспер Лундинг, обводя своих соперников
7'
Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
6'
Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
5'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
4'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе
4'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
4'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
3'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
3'
Удар от ворот произведет Орхус
3'
Выглядело как неплохой момент. Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
2'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Голкипер мог бы сыграть и получше
2'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
2'
Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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