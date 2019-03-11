Стадион: Ceres Park Зрители: 7958
1:0
48' ГолKasper Lunding
51' Желтая карточкаЛеувин Рамон
1:1
68' ГолКадри Башким
73' Желтая карточкаDaniel Thoegersen
1:2
79' ГолКлеве Троэльс
90' Желтая карточкаJens Stage
90' Желтая карточкаКлеве Троэльс
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
93'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
Грабара Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Клеве Троэльс получил желтую карточку от судьи
92'
Клеве Троэльс из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Йулсгор Йеспер пострадал.
91'
91'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар чуть мимо. Близко!
91'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
91'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Йенс Стаге получил желтую карточку от судьи
90'
Йенс Стаге из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Лаурсен Райан заработал фол
90'
90'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
89'
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89'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
89'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
89'
88'
88'
Мустафа Бунду из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
87'
ШАНС! Нильсен Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Отличные скиллы показывает Нильсен Каспер, обводя своих соперников
87'
87'
Орхус делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
87'
Тактическая замена. Даниэль Тогерсен уходит с поля и его заменяет Alexander Ammitzboell
86'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой справа.
86'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
85'
85'
Лунд Оливер делает длинную передачу вперед
84'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Амини Мустафа делает длинную передачу вперед
83'
83'
82'
81'
81'
Тактическая замена. Каспер Лундинг уходит с поля и его заменяет Мустафа Бунду
80'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Александр Людвиг
79'
Г О О О О О О Л - Клеве Троэльс из команды Оденсе головой вбивает мяч в сетку.
79'
Клеве Троэльс из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
79'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Андерс К. Якобсен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
78'
Томасен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Даниэль Тогерсен делает длинную передачу вперед
78'
78'
Мортенсен Патрик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
77'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
77'
76'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
76'
Тингагер Фредерик делает длинную передачу вперед
76'
75'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
75'
Мунксгор Александер из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
75'
75'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Даниэль Тогерсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
73'
72'
Йенс Стаге задерживает мяч рукой
72'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
72'
Оденсе делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
72'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
71'
Джанус Драчманн получил травму и заменен. Хелениус Никлас выходит на поле.
71'
Амини Мустафа имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
71'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус подал угловой справа.
70'
Грютебуст Стен отбил мяч на угловой после удара Анкерсен Якоб из штрафной площади.
70'
Анкерсен Якоб из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
69'
69'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
68'
Г О О О О Л - Кадри Башким забивает!
68'
Грабара Камил не дал случится голу! Андерс К. Якобсен должен был забивать, но Грабара Камил сделал отличный сейв
68'
68'
Грютебуст Стен не дал случится голу! Сана Тобиас должен был забивать, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв
68'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
67'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
67'
Томасен Йенс пробует нанести удар издали, но Грабара Камил держит все под контролем
66'
Мортенсен Патрик из команды Орхус играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
66'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
65'
65'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
64'
64'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Анкерсен Якоб
63'
63'
Оденсе делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
63'
Тактическая замена. Тверсков Йеппе уходит с поля и его заменяет Томасен Йенс
63'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
63'
62'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
62'
Матч возобновлен
62'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
62'
61'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
61'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
60'
Грютебуст Стен из команды Оденсе сделал отличный сейв!
60'
Должен был быть гол! Мортенсен Патрик имел отличный шанс, но Грютебуст Стен не дал голу состоятся!
60'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
59'
Каспер Лундинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Отличные скиллы показывает Клеве Троэльс, обводя своих соперников
58'
Джанус Драчманн из команды Оденсе делает пас партнеру.
57'
57'
57'
Нильсен Каспер из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
57'
57'
Тингагер Фредерик из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
55'
55'
55'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает пас партнеру.
54'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Йулсгор Йеспер
54'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
53'
53'
52'
52'
52'
Мортенсен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
52'
51'
Судья подбегает и показывает Леувин Рамон из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
51'
Сана Тобиас не смог попасть в створ ударом издали
51'
Каспер Лундинг из команды Орхус делает пас партнеру.
51'
Каспер Лундинг из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
51'
50'
Даниэль Тогерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
49'
49'
Как он промахнулся? Нильсен Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
49'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
49'
49'
48'
Амини Мустафа сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Каспер Лундинг изменил счет на табло!
48'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный кросс...
47'
46'
Нильсен Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
46'
Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Грабара Камил не дал голу состоятся!
46'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
ШАНС! Кадри Башким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Плохо сыграл Грабара Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Даниэль Тогерсен ошибается в защите.
46'
46'
Грабара Камил не дал случится голу! Нильсен Каспер должен был забивать, но Грабара Камил сделал отличный сейв
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе забрасывает мяч в штрафную.
45'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Нильсен Каспер возвращается на поле.
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Нильсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Нильсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
42'
42'
42'
42'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает неудачный навес.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йенс Стаге
40'
40'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Амини Мустафа из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
39'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
38'
38'
Лунд Оливер делает длинную передачу вперед
38'
37'
37'
37'
37'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грютебуст Стен из команды Оденсе.
37'
Опасность предотвращена - Грютебуст Стен из команды Оденсе вступил в отбор удачно
36'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный кросс...
36'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
34'
34'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
33'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Кадри Башким навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
32'
Туту Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
32'
Кадри Башким из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
32'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
31'
Кадри Башким из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
Йенс Стаге ошибается в защите.
30'
Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
30'
Лунд Оливер из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
30'
Туту Юссеф из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Даниэль Тогерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья свистит. Тверсков Йеппе атаковал сзади соперника. Это Мортенсен Патрик заработал своей команде штрафной
28'
28'
27'
27'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
Отличные скиллы показывает Нильсен Каспер, обводя своих соперников
27'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
26'
25'
25'
24'
24'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
24'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
23'
Мортенсен Патрик из команды Орхус в офсайде
23'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Туту Юссеф
22'
22'
Хороший удар издали нанес Нильсен Каспер, но отличный сейв сделал Грабара Камил. Угловой.
22'
21'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Туту Юссеф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Судья сигнализирует, что Нильсен Каспер из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
19'
19'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
19'
19'
Отличные скиллы показывает Туту Юссеф, обводя своих соперников
19'
Йенс Стаге из команды Орхус делает пас партнеру.
18'
18'
Каспер Лундинг из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
18'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Туту Юссеф из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
17'
Леувин Рамон из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Тингагер Фредерик
15'
Судья сигнализирует, что Даниэль Тогерсен из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Леувин Рамон
15'
Туту Юссеф из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
14'
14'
Плохо сыграл Грабара Камил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
Мунксгор Александер из команды Орхус в офсайде
13'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
11'
10'
10'
Даниэль Тогерсен из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
9'
Сана Тобиас нанес удар чуть мимо. Близко!
9'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
8'
8'
Каспер Лундинг из команды Орхус сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
8'
8'
7'
7'
7'
Каспер Лундинг имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
7'
Отличные скиллы показывает Каспер Лундинг, обводя своих соперников
7'
Мортенсен Патрик из команды Орхус делает пас партнеру.
6'
Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
5'
5'
Опасность предотвращена - Йулсгор Йеспер из команды Орхус вступил в отбор удачно
4'
4'
4'
4'
Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Нильсен Каспер из команды Оденсе подал угловой слева.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
3'
3'
3'
Кадри Башким из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
3'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
3'
3'
Выглядело как неплохой момент. Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
2'
2'
2'
Голкипер мог бы сыграть и получше
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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