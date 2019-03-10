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Стадион:
Санта-Клара
0:0
Конец матча
Авиш
0'
12' Желтая карточка
Фаринья Луис
14' Желтая карточка
Guilherme Schettine
53' Желтая карточка
Родригеш Карлуш
62' Желтая карточка
Рамуш Франсишку
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Авиш делает замену. Дерлей Диас уходит с поля, а Оливейра Рубен выходит на его замену.
88'
Санта-Клара делает замену. Ламас Бруно уходит с поля, а Эвуна Малик выходит на его замену.
83'
Санта-Клара делает замену. Рамуш Франсишку уходит с поля, а Хриен Мартин выходит на его замену.
83'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Miguel Tavares выходит на его замену.
77'
Санта-Клара делает замену. зе Манель уходит с поля, а Диогу Лопес де Лима Пабло выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Рамуш Франсишку получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Родригеш Карлуш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Guilherme Schettine получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Фаринья Луис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Sao Miguel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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