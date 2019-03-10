Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53381
3:0
Второй тайм: 74'
1:0
4' ГолТадич Душан
2:0
27' ГолНерес Давид
3:0
63' ГолНерес Давид
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Второй тайм
74'
Зиеш Хаким получил травму и заменен. Лабьяд Закария выходит на поле.
74'
Матч возобновлен
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Зиеш Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Зиеш Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Димерс Марк нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Судья сигнализирует, что Синкгравен Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
71'
71'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
70'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
69'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
69'
68'
Хорошую попытку сделал Новакович Андрия. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
68'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
68'
68'
68'
ШТАНГА! Пробил головой Дольберг Каспер прямо в каркас ворот!
67'
67'
66'
Удар от ворот произведет Аякс
66'
Тактическая замена. Тальяфико Николас уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
66'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
64'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
64'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
63'
Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
63'
63'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
63'
62'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Макинтош Келвин из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 53381 болельщиков
61'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
61'
Хорошую попытку сделал Новакович Андрия. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
59'
Зиеш Хаким наказан за толчок Димерс Марк
59'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
58'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
58'
Новакович Андрия наказан за толчок Шоне Лассе
58'
58'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
56'
Новакович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
55'
55'
Штрафной исполнил Зиеш Хаким, после его удара Кошелев Алексей сделал классный сейв. Угловой
54'
Балич Андрия нарушает правила. Нерес Давид пострадал
54'
54'
54'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
52'
Ван де Бек Донни из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
52'
52'
Балич Андрия нарушает правила. Тальяфико Николас пострадал
52'
51'
51'
51'
51'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
51'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Лампру Лазарос нарушает правила. Тальяфико Николас пострадал
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
50'
Дольберг Каспер задерживает мяч рукой
49'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
49'
Штрафной исполнил Шоне Лассе, после его удара Кошелев Алексей сделал классный сейв. Угловой
48'
Назначен штрафной. Пострадал Тадич Душан, его свалил Макинтош Келвин.
48'
48'
47'
Нерес Давид нанес удар, мяч был парирован, но Кошелев Алексей не удержал его в руках.
47'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
47'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
47'
46'
46'
Тактическая замена. Де Йонг Френки уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
45'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Тадич Душан из команды Аякс.
44'
44'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
44'
43'
42'
42'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
42'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
Аякс начинает контратаку
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
39'
38'
38'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
38'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
37'
37'
Тальяфико Николас нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
37'
37'
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
35'
35'
Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Пинту Мика ошибается в защите.
34'
34'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Назначен штрафной. Пострадал Де Йонг Френки, его свалил Макинтош Келвин.
32'
32'
Дольберг Каспер наказан за толчок Ниняй Бранислав
31'
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
31'
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
29'
29'
Лампру Лазарос нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Нерес Давид из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Нерес Давид
27'
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
25'
Дольберг Каспер задерживает мяч рукой
24'
24'
23'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
23'
22'
22'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
21'
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
20'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
19'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
17'
17'
17'
Как он промахнулся? Нерес Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Нерес Давид из команды Аякс.
16'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
16'
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Сметс Йоррит нарушает правила. Зиеш Хаким пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
14'
13'
12'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
12'
11'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Ван де Бек Донни наказан за толчок Димерс Марк
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
8'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
7'
7'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
6'
6'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
5'
4'
Г О О О О Л - Тадич Душан забивает!
4'
Пинту Мика ошибается в защите.
4'
Зиеш Хаким делает длинную передачу вперед
3'
3'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
2'
2'
ШАНС! Тальяфико Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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