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Стадион: Зрители: 53381
Аякс
3:0
Второй тайм: 74'
Фортуна Ситтард
0'
1:0
4' Гол
Тадич Душан
2:0
27' Гол
Нерес Давид
3:0
63' Гол
Нерес Давид
74'
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Второй тайм
74'
Зиеш Хаким получил травму и заменен. Лабьяд Закария выходит на поле.
74'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Зиеш Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
73'
Зиеш Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Димерс Марк нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
72'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Синкгравен Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
71'
Аякс контролирует мяч.
71'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Мазрауи Нуссер из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
69'
Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
69'
Аякс контролирует мяч.
68'
Хорошую попытку сделал Новакович Андрия. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
68'
Фортуна Ситтард начинает контратаку
68'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
68'
ШТАНГА! Пробил головой Дольберг Каспер прямо в каркас ворот!
67'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
67'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Аякс
66'
Тактическая замена. Тальяфико Николас уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
66'
Лампру Лазарос нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Мессауди Ахмед
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
64'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
64'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
63'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
63'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
63'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Макинтош Келвин из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
Тальяфико Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 53381 болельщиков
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
61'
Хорошую попытку сделал Новакович Андрия. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Тальяфико Николас из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Балич Андрия
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
59'
Зиеш Хаким наказан за толчок Димерс Марк
59'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
58'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
Фол, нарушение
58'
Новакович Андрия наказан за толчок Шоне Лассе
58'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
58'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
56'
Новакович Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
56'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Угловой
55'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
55'
Штрафной исполнил Зиеш Хаким, после его удара Кошелев Алексей сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
54'
Балич Андрия нарушает правила. Нерес Давид пострадал
54'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Мазрауи Нуссер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
52'
Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали
52'
Ван де Бек Донни из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Балич Андрия нарушает правила. Тальяфико Николас пострадал
52'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
51'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
Угловой
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
51'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Лампру Лазарос нарушает правила. Тальяфико Николас пострадал
50'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
50'
Дольберг Каспер задерживает мяч рукой
49'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
49'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
49'
Штрафной исполнил Шоне Лассе, после его удара Кошелев Алексей сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Тадич Душан, его свалил Макинтош Келвин.
48'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Нерес Давид нанес удар, мяч был парирован, но Кошелев Алексей не удержал его в руках.
47'
Тадич Душан из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
47'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает пас партнеру.
47'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
46'
Аякс контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Де Йонг Френки уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
45'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
45'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
44'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Тадич Душан из команды Аякс.
44'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
44'
Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
44'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
43'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
42'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
41'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Аякс начинает контратаку
40'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
40'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Аякс контролирует мяч.
38'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
38'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный кросс...
37'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Тальяфико Николас нанес удар издали, а Кошелев Алексей отбил его обратно в игру!
37'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
37'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Балич Андрия из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Угловой
35'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
35'
Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
34'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Пинту Мика ошибается в защите.
34'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
34'
Лампру Лазарос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Назначен штрафной. Пострадал Де Йонг Френки, его свалил Макинтош Келвин.
32'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Дольберг Каспер наказан за толчок Ниняй Бранислав
31'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Угловой
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
31'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
31'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
29'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Лампру Лазарос нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Нерес Давид из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Нерес Давид
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
27'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Тальяфико Николас из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Аякс контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
25'
Дольберг Каспер задерживает мяч рукой
24'
Аякс контролирует мяч.
24'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
23'
Тальяфико Николас из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Димерс Марк пострадал.
23'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
22'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
22'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Аякс контролирует мяч.
21'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
20'
Игра в одни ворота сейчас. Аякс доминирует и владеет мячом
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
19'
ШАНС! Дольберг Каспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Аякс контролирует мяч.
18'
Эль-Мессауди Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
18'
Родригес Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
17'
Как он промахнулся? Нерес Давид имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зиеш Хаким и Нерес Давид из команды Аякс.
16'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
16'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
15'
Сметс Йоррит нарушает правила. Зиеш Хаким пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
14'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Аякс контролирует мяч.
13'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Родригес Хосе из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Зиеш Хаким
12'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
11'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Кошелев Алексей взял и забрал мяч на выходе
10'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
9'
Ван де Бек Донни наказан за толчок Димерс Марк
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
8'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
7'
Аякс контролирует мяч.
7'
Балич Андрия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
7'
Зиеш Хаким из команды Аякс находит одноклубника четким пасом пяткой.
6'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Аякс контролирует мяч.
5'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.
5'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Тадич Душан забивает!
4'
Пинту Мика ошибается в защите.
4'
Зиеш Хаким делает длинную передачу вперед
3'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
3'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
2'
Аякс контролирует мяч.
2'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
2'
ШАНС! Тальяфико Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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