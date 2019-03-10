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Стадион:
Портимоненсе
5:1
Конец матча
Насьонал Мадейра
0'
1:0
23' Гол в свои ворота
Сезар Жулио
2:0
28' Гол
Lucas Fernandes IV
32' Желтая карточка
Сезар Жулио
3:0
40' Пенальти
Паулиньо Пауло
44' Желтая карточка
Калинди
3:1
55' Гол
Хамзауи Окача
4:1
58' Гол
Боа Морте Аилтон
64' Желтая карточка
Росич Лазар
71' Желтая карточка
Bryan Rochez
74' Желтая карточка
Тиссоне Фернандо
5:1
83' Гол
Мартинес Джексон
87' Желтая карточка
Bruno Reis
89' Вторая желтая карточка
Калинди
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Калинди получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
87'
Bruno Reis получил желтую карточку от судьи
86'
Портимоненсе делает замену. Lucas Fernandes уходит с поля, а Маседо Фелипе выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Мартинес Джексон бьет в цель!
82'
Портимоненсе делает замену. Паулиньо Пауло уходит с поля, а Ruster выходит на его замену.
79'
Насьонал Мадейра делает замену. Тиссоне Фернандо уходит с поля, а Jota выходит на его замену.
76'
Портимоненсе делает замену. Са Педру уходит с поля, а Bruno Reis выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Тиссоне Фернандо получил желтую карточку от судьи
65'
Насьонал Мадейра делает замену. Рашидов Сардор уходит с поля, а Bryan Rochez выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Росич Лазар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Боа Морте Аилтон бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Хамзауи Окача бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Калинди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Паулиньо Пауло из команды Портимоненсе забивает с точки!
Желтая карточка
32'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Lucas Fernandes бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Сезар Жулио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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