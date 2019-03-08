Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра
8' Желтая карточкаФилипе Аугусто
8' Желтая карточкаВиллиан Алвес II
17' Желтая карточкаДжаван
22' Вторая желтая карточкаФилипе Аугусто
24' Желтая карточкаКошта Жоау
0:1
27' ГолСемеду Рубен
33' Желтая карточкаГалено Вандерсон
35' Желтая карточкаДжефферсон Сантос
36' Желтая карточкаТарантини Рикардо
40' Желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
71' Желтая карточкаLeonardo VI
72' Желтая карточкаКассама Элизеу
1:1
82' ГолНилтиньо
90' Желтая карточкаRonan III
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ronan получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Нилтиньо бьет в цель!
74'
Шавиш делает замену. Галло Бруно уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
72'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
71'
Leonardo получил желтую карточку от судьи
64'
Риу Аве делает замену. Carlos уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
46'
Шавиш делает замену. Джефферсон Сантос уходит с поля, а Казарян Геворг выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Шавиш делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
36'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
35'
Джефферсон Сантос получил желтую карточку от судьи
33'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
29'
Риу Аве делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Леандриньо II выходит на его замену.
27'
Г О О О О Л - Семеду Рубен бьет в цель!
24'
Кошта Жоау получил желтую карточку от судьи
22'
Филипе Аугусто получает вторую желтую карточку. Удаление.
17'
Джаван получил желтую карточку от судьи
8'
Виллиан Алвес II получил желтую карточку от судьи
8'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Австрия: Вторая лига
Азербайджан: Премьер-лига
Алжир: Лига 1
Англия: .Чемпионшип
Позже 0 Блэкберн 0 Престон Норт Энд Позже 0 Шеффилд Юнайтед 0 Ротерхэм Позже 0 Бристоль Сити 0 Лидс Позже 0 Рединг 0 Уиган Позже 0 Болтон 0 Миллуолл Позже 0 Мидлсбро 0 Брентфорд Позже 0 КПР 0 Сток Сити Позже 0 Дерби 0 Шеффилд Уэнсдей Позже 0 Ноттингем Форест 0 Халл Сити Позже 0 Вест Бромвич 0 Ипсвич
Англия: Вторая лига
Позже 0 Нортгемптон 0 Эксетер Сити Позже 0 Маклсфилд 0 Милтон Кинс Донс Позже 0 Порт Вейл 0 Мэнсфилд Позже 0 Карлайл 0 Суиндон Таун Позже 0 Кроули Таун 0 Гримсби Позже 0 Кембридж Юнайтед 0 Олдхэм Атлетик Позже 0 Колчестер 0 Ньюпорт Позже 0 Моркам 0 Форест Грин Позже 0 Стивенэйдж 0 Бёри Позже 0 Челтенем 0 Ноттс Каунти
Англия: Национальная лига
Позже 0 Лейтон Ориент 0 Рексем Позже 0 Мэйденхэд Юнайтед 0 Саттон Позже 0 Брейнтри 0 Харрогейт Позже 0 Галифакс 0 Эббсфлит Позже 0 Сэлфорд Сити 0 Солихалл Позже 0 Борэм Вуд 0 Филд Позже 0 Дагенем энд Редбридж 0 Бромли Позже 0 Хартлпул 0 Довер Позже 0 Мэйдстоун 0 Хавант энд Уотерлувилл Позже 0 Барроу 0 Олдершот Позже 0 Честерфилд 0 Истли Позже 0 Гейтсхед 0 Барнет
Англия: Национальная лига. Север
Позже 0 Телфорд 0 Юнайтед оф Манчестер Позже 0 Честер 0 Лемингтон Позже 0 Херефорд 0 Дарлингтон Позже 0 Спеннимур Таун 0 Гайзли Позже 0 Брэкли 0 Стокпорт Позже 0 Керзон 0 Блит Спартанс Позже 0 Саутпорт 0 Бостон Юнайтед Позже 0 Эштон Юнайтед 0 Брэдфорд Парк Позже 0 Чорли 0 Киддерминстер Позже 0 Нанитон 0 Альфретон Позже 0 Йорк Сити 0 Олтринэм
Англия: Национальная лига. Юг
Позже 0 Истборн 0 Челмсфорд Позже 0 Сент-Олбанс 0 Далвич Гамлет Позже 0 Уэстон-сьюпер-Мэр 0 Ханегрфорд Таун Позже 0 Дартфорд 0 Глостер Позже 0 Оксфорд Сити 0 Хэмптон энд Ричмонд Позже 0 Уэлдстон 0 Уэллинг Позже 0 Биллерикей 0 Торкуэй Позже 0 Конкорд Рейнджерс 0 Слауг Позже 0 Хемел Хемпстэд 0 Бат Позже 0 Труро 0 Ист Таррок Юнайтед Позже 0 Уокинг 0 Чиппенхэм Таун
Англия: Первая лига
Позже 0 Уиком 0 Сандерленд Позже 0 Барнсли 0 Аккрингтон Позже 0 Плимут 0 Лутон Таун Позже 0 Уолсолл 0 Флитвуд Таун Позже 0 Уимблдон 0 Донкастер Позже 0 Брэдфорд Сити 0 Питерборо Юнайтед Позже 0 Джиллингем 0 Оксфорд Юнайтед Позже 0 Сканторп 0 Бристоль Роверс Позже 0 Блэкпул 0 Саутенд Позже 0 Рочдейл 0 Шрусбери Таун Позже 0 Чарльтон 0 Портсмут
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona A
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona B
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona C
Аргентина: Federal A - Relegation - Zona D
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Примера Б Метрополитана
Аргентина: Суперлига
Аргентина: Федераль A. Повышение. Зона Б
Бельгия: Первый дивизион. Группа Б. Повышение: Плей-офф (Финал)
Болгария: Первая профессиональная лига
Боливия: Примера: Апертура
Босния и Герцеговина: Премьер-лига
Бразилия: Carioca Taca Rio Group Stage
Бразилия: Минейро
Бразилия: Паулиста А1
Венгрия: Венгерский первый дивизон
Венесуэла: Примера: Апертура
Гватемала: Лига Насьонал: Клаусура
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Германия: Региональная лига. Бавария
Германия: Региональная лига. Запад
Германия: Региональная лига. Север
Германия: Региональная лига. Северо-восток
Германия: Региональная лига. Юго-запад
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Второй дивизион (Группа 1)
Дания: Второй дивизион (Группа 2)
Дания: Суперлига Дании
Израиль: Лигат ха'Ал
Индия: И-Лига
Индия: Суперлига Индии (1/2 финала)
Иордания: Премьер-лига
Ирландия: Первый дивизион
Ирландия: Премьер-дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Казахстан: Премьер-лига
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Китай: Суперлига
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Малайзия: Суперлига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Итог 1 Сиэтл Саундерс-2 0 Рио-Гранде Вэлли Позже 0 Нью-Йорк Ред Буллз-2 0 Своп Парк Рейнджерс Позже 0 Сент-Луис 0 Инди Илевен Позже 0 Северная Каролина 0 Луисвилл Сити Позже 0 Рено-1868 0 Оранж Каунти Позже 0 Memphis 901 0 Тампа-Бэй Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Оттава Фьюри Позже 0 Атланта Юнайтед-2 0 Hartford Athletic Позже 0 Нэшвилл 0 Loudoun United Позже 0 Талса Ругнекс 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сан-Антонио 0 Финикс Райзинг Позже 0 New Mexico United 0 Фресно Позже 0 El Paso Locomotive 0 ОКС Энерджи
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Тунис: Лига 1
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Франция: Лига 2
Франция: Насьональ
Хорватия: Первый дивизион
Черногория: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/4 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить