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Стадион:
Шавиш
1:1
Конец матча
Риу Аве
0'
8' Желтая карточка
Филипе Аугусто
8' Желтая карточка
Виллиан Алвес II
17' Желтая карточка
Джаван
22' Вторая желтая карточка
Филипе Аугусто
24' Желтая карточка
Кошта Жоау
0:1
27' Гол
Семеду Рубен
33' Желтая карточка
Галено Вандерсон
35' Желтая карточка
Джефферсон Сантос
36' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
40' Желтая карточка
Коэнтрау Фабиу
71' Желтая карточка
Leonardo VI
72' Желтая карточка
Кассама Элизеу
1:1
82' Гол
Нилтиньо
90' Желтая карточка
Ronan III
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ronan получил желтую карточку от судьи
89'
Риу Аве делает замену. Ronan уходит с поля, а Сед Ахмед выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Нилтиньо бьет в цель!
74'
Шавиш делает замену. Галло Бруно уходит с поля, а Луис Андре V выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Leonardo получил желтую карточку от судьи
64'
Риу Аве делает замену. Carlos уходит с поля, а Габриэльзиньо выходит на его замену.
46'
Шавиш делает замену. Джефферсон Сантос уходит с поля, а Казарян Геворг выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Шавиш делает замену. Кошта Жоау уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Джефферсон Сантос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Галено Вандерсон получил желтую карточку от судьи
29'
Риу Аве делает замену. Морейра Бруну уходит с поля, а Леандриньо II выходит на его замену.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Семеду Рубен бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Кошта Жоау получил желтую карточку от судьи
22'
Филипе Аугусто получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
17'
Джаван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Виллиан Алвес II получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Филипе Аугусто получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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