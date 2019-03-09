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Стадион:
Брага
1:0
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
1:0
34' Гол
Орта Рикарду
80' Желтая карточка
Рошинья Кошта
82' Желтая карточка
Клаудемир де Соуза
85' Желтая карточка
Андре Андре
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брага делает замену. Эдуарду Уилсон уходит с поля, а Рикардо Риллер выходит на его замену.
87'
Витория Гимарайнш делает замену. Сако Фалае уходит с поля, а Тейшейра Жоау выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Андре Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
82'
Клаудемир де Соуза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Рошинья Кошта получил желтую карточку от судьи
76'
Брага делает замену. Соуза Диего II уходит с поля, а Паулинью Жуан выходит на его замену.
61'
Витория Гимарайнш делает замену. Матеус де Андраде уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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