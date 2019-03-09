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Стадион:
Боавишта
1:2
Второй тайм: 90+'
Спортинг Л
0'
1:0
3' Гол
Нерис
1:1
17' Гол в свои ворота
Эду Машаду
32' Желтая карточка
Фальконе Федерико
33' Желтая карточка
Гудель Неманья
71' Желтая карточка
Бракалли Рафаэл
86' Желтая карточка
Буэно Альберто
90' Желтая карточка
Эду Машаду
1:2
90' Пенальти
Фернандеш Бруну
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну из команды Спортинг Л забивает с точки!
Желтая карточка
90'
Эду Машаду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Буэно Альберто получил желтую карточку от судьи
79'
Боавишта делает замену. Фальконе Федерико уходит с поля, а Нжие Юсуфа выходит на его замену.
78'
Спортинг Л делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
78'
Спортинг Л делает замену. Вендель Жералдо уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Бракалли Рафаэл получил желтую карточку от судьи
69'
Боавишта делает замену. Пердигао уходит с поля, а Индио Матеус выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Фальконе Федерико получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Эду Машаду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Нерис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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