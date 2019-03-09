Стадион: Бесса
1:2
Второй тайм: 90+'
1:0
3' ГолНерис
1:1
17' Гол в свои воротаЭду Машаду
32' Желтая карточкаФальконе Федерико
33' Желтая карточкаГудель Неманья
71' Желтая карточкаБракалли Рафаэл
86' Желтая карточкаБуэно Альберто
90' Желтая карточкаЭду Машаду
1:2
90' ПенальтиФернандеш Бруну
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Фернандеш Бруну из команды Спортинг Л забивает с точки!
90'
Эду Машаду получил желтую карточку от судьи
86'
Буэно Альберто получил желтую карточку от судьи
79'
Боавишта делает замену. Фальконе Федерико уходит с поля, а Нжие Юсуфа выходит на его замену.
78'
Спортинг Л делает замену. Cristian Borja уходит с поля, а Диаби Абдулай выходит на его замену.
78'
Спортинг Л делает замену. Вендель Жералдо уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
71'
Бракалли Рафаэл получил желтую карточку от судьи
69'
Боавишта делает замену. Пердигао уходит с поля, а Индио Матеус выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Гудель Неманья получил желтую карточку от судьи
32'
Фальконе Федерико получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Эду Машаду уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
3'
Г О О О О Л - Нерис бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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