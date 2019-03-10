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Стадион:
Фейренсе
1:2
Конец матча
Порту
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Фелипе Аугусто IV
18' Желтая карточка
Joao Silva III
1:1
18' Гол
Данилу Перейра
34' Желтая карточка
Бруну Витор
1:2
35' Гол
Пепе Кеплер
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Порту делает замену. Отавио Эдмилсон уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
85'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Манафа Вилсон выходит на его замену.
84'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Эдинью Арналду выходит на его замену.
79'
Фейренсе делает замену. Стургеон Фабиу уходит с поля, а Кривелларо Рафаэл выходит на его замену.
70'
Фейренсе делает замену. Машаду Луиш уходит с поля, а Lawrance Ofori выходит на его замену.
69'
Порту делает замену. Марега Мусса уходит с поля, а Браими Ясин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Пепе Кеплер бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Бруну Витор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Данилу Перейра бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Жоао Силва получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Фелипе Аугусто IV уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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