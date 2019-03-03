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Стадион:
Коньяспор
1:0
Первый тайм: 30'
Гёзтепе
0'
1:0
18' Гол
Филипович Петар
20' Желтая карточка
Жута Леонард
30'
Первый тайм
Желтая карточка
20'
Жута Леонард получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Филипович Петар бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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