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Стадион:
Фенербахче
0:1
Первый тайм: 12'
Ризеспор
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Калдырым Хассан Али
12'
Первый тайм
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Калдырым Хассан Али уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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