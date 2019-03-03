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Стадион:
Малатьяспор
0:1
Второй тайм: 56'
Истанбул Башакшехир
0'
38' Желтая карточка
Акча Мурат
0:1
44' Пенальти
Белёзоглу Эмре
45' Желтая карточка
Гильерме Маркес
45' Желтая карточка
Вишча Эдин
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Малатьяспор делает замену. Гильерме Маркес уходит с поля, а Алыджи Барыш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Вишча Эдин получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Белёзоглу Эмре из команды Истанбул Башакшехир забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Акча Мурат получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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