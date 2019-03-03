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Стадион:
Эрзурум ББ
1:1
Второй тайм: 67'
Галатасарай
0'
1:0
18' Гол
Мухаммед Рашад
1:1
52' Гол
Беланда Юнес
67'
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Второй тайм
59'
Эрзурум ББ делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Антальяли Тайлан выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Беланда Юнес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Галатасарай делает замену. Кайя Семих уходит с поля, а Линнес Мартин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Мухаммед Рашад бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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