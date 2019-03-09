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Бельграно
3:0
Конец матча
Патронато де Парана
0'
1:0
16' Гол
Лертора Федерико
2:0
50' Гол
Мели Сесар
61' Желтая карточка
Панталеоне Николас
63' Желтая карточка
Lautaro Geminiani
64' Вторая желтая карточка
Панталеоне Николас
3:0
66' Гол
Maximiliano Lugo
77' Желтая карточка
Joaquin Novillo
82' Желтая карточка
Diego mendoza
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бельграно делает замену. Мели Сесар уходит с поля, а Cristian Almeida выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Diego Mendoza получил желтую карточку от судьи
79'
Бельграно делает замену. Gabriel Gudino уходит с поля, а Juan Brunetta выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Joaquin Novillo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
64'
Панталеоне Николас получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
63'
Lautaro Geminiani получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Панталеоне Николас получил желтую карточку от судьи
53'
Патронато де Парана делает замену. Damian Lemos уходит с поля, а Рескальдани Эсекиэль выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Мели Сесар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Лертора Федерико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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