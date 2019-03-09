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Ланус
1:1
Конец матча
Сан-Мартин Сан-Хуан
0'
6' Желтая карточка
Фасундо Эрпен
32' Желтая карточка
Juan Francisco Mattia
0:1
42' Гол
Gonzalo Castillejos
55' Желтая карточка
Gabriel Carrasco
61' Желтая карточка
Rolando Garcia
76' Желтая карточка
Паскини Николас
90' Желтая карточка
Gaston Lodico
1:1
90' Гол
Санд Хосе
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Jose Sand бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Gaston Lodico получил желтую карточку от судьи
86'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Хелаберт Маркос уходит с поля, а Фиссоре Матиас выходит на его замену.
80'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Кристальдо Франко уходит с поля, а Hernan Da Campo выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Паскини Николас получил желтую карточку от судьи
75'
Сан-Мартин Сан-Хуан делает замену. Гонзало Касстиллехос уходит с поля, а Pablo Palacios выходит на его замену.
68'
Ланус делает замену. Pedro De la Vega уходит с поля, а Рибас Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Rolando Garcia получил желтую карточку от судьи
60'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Мартинеc Пабло выходит на его замену.
60'
Ланус делает замену. Ди Пласидо Леонель уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
60'
Ланус делает замену. Leandro Maciel уходит с поля, а Gaston Lodico выходит на его замену.
60'
Ланус делает замену. Leandro Maciel уходит с поля, а Мартинеc Пабло выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Gabriel Carrasco получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Гонзало Касстиллехос бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Juan Francisco Mattia получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Фасундо Эрпен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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