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Аргентинос Хуниорс
0:0
Второй тайм: 63'
Велес Сарсфилд
0'
31' Желтая карточка
Joaquin Laso
59' Желтая карточка
Franco Moyano
63'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Franco Moyano получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Pablo Galdames выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Joaquin Laso получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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