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Индепендьенте
1:0
Второй тайм: 63'
Альдосиви
0'
29' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
38' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
43' Желтая карточка
Cristian Chavez I
1:0
45' Гол
Jony Menendez
49' Желтая карточка
Javier Iritier
54' Желтая карточка
Руис Алан
55' Желтая карточка
Франко Алан
63'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Франко Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Руис Алан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Javier Iritier получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Jonathan Menendez бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Кристиан Габриел Чавес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Бурдиссо Гильермо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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