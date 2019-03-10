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Бока Хуниорс
1:0
Второй тайм: 90+'
Сан-Лоренсо
0'
3' Желтая карточка
Damian Perez
1:0
5' Гол
Сарате Мауро
16' Желтая карточка
Поблет Херонимо
48' Желтая карточка
Саласар Виктор
90'+131
Второй тайм
Желтая карточка
48'
Саласар Виктор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Поблет Херонимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Сарате Мауро бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Демиан Перес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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