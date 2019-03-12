2:1
Второй тайм: 68'
1:0
12' ГолNicolas Fernandez I
1:1
19' ГолБертоло Николас
19' Желтая карточкаБертоло Николас
2:1
31' ГолNicolas Fernandez I
53' Желтая карточкаClaudio Bravo III
Второй тайм
65'
Банфилд делает замену. Juan Alvarez уходит с поля, а Reinaldo Lenis выходит на его замену.
62'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Bautista Merlini выходит на его замену.
53'
Claudio Bravo получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Дефенса и Хустисия делает замену. Кастро Алексис уходит с поля, а Fernando Barrientos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Nicolas Fernandez бьет в цель!
19'
Бертоло Николас получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Бертоло Николас бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Nicolas Fernandez бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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