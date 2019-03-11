0:2
Второй тайм: 48'
0:1
7' ГолDiego Zabala
0:2
13' ГолYeimar Gomez
41' Желтая карточкаNestor Moiraghi
Второй тайм
47'
[player1] получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Нестор Моираги получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Yeimar Gomez бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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