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Тигре
0:2
Второй тайм: 48'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
7' Гол
Diego Zabala
0:2
13' Гол
Yeimar Gomez
41' Желтая карточка
Nestor Moiraghi
47' Желтая карточка
 48'
Второй тайм
Желтая карточка
47'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Нестор Моираги получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Yeimar Gomez бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Diego Zabala бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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