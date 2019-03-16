Стадион: Marvel Stadium
2:1
Конец матча
17' Желтая карточкаБотеак Эрик
1:0
24' ГолБарбарусес Костас
2:0
39' ГолБарбарусес Костас
2:1
50' ГолБотеак Эрик
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Rahmat Akbari выходит на его замену.
80'
Брисбен Роар делает замену. Нигро Стефан уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
71'
Брисбен Роар делает замену. Daniel Leck уходит с поля, а Zachary Duncan выходит на его замену.
68'
Мельбурн Виктори делает замену. Хоуп Джош уходит с поля, а Валери Карл выходит на его замену.
66'
Брисбен Роар делает замену. Бабаль Эли уходит с поля, а Миккельсен Тобиас выходит на его замену.
59'
Мельбурн Виктори делает замену. Тойвонен Ола уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
17'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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