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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 10232
Фортуна Ситтард
3:1
Конец матча
Эммен
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Лукич Андрей
2:0
18' Гол
Семеду Лисандру
36' Желтая карточка
Херингс Кай
3:0
45' Гол
Новакович Андрия
76' Красная карточка
Бейл Гленн
76' Желтая карточка
Семеду Лисандру
3:1
90' Гол
Нимейер Рёвен
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
92'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
92'
Кавлан Канер из команды Эммен делает отличный кросс...
92'
Удар от ворот произведет Эммен
92'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Нимейер Рёвен изменил счет на табло!
91'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
90'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
89'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
87'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Эммен контролирует мяч.
85'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Тактическая замена. Димерс Марк уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
83'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Сисс Амаду
Офсайд
83'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
83'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 10232 болельщиков
81'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
76'
Рефери не любит споров - именно за это Семеду Лисандру сейчас получил желтую
76'
УДАЛЕНИЕ! - Бейл Гленн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
76'
Игра в одни ворота сейчас. Фортуна Ситтард доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
76'
Баккер Ник из команды Эммен играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
76'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Де Леув Михаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
73'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Свен Баркен уходит с поля и его заменяет Нимейер Рёвен
72'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
72'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
71'
Матч возобновлен
Офсайд
71'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
69'
Гол команды Фортуна Ситтард не засчитывается
69'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
Угловой
68'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
68'
Димерс Марк мяч отрикошетил от ворот
68'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
68'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
67'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Эммен
66'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
65'
Кавлан Канер из команды Эммен делает неудачный навес.
65'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
64'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
63'
Димерс Марк исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
62'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Балич Андрия пострадал.
62'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
61'
Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
60'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
60'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Эммен контролирует мяч.
58'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Де Леув Михаэль
57'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Тактическая замена. Сметс Йоррит уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
55'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
54'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Кавлан Канер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
Удар от ворот произведет Эммен
49'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
49'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
48'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Лукич Андрей уходит с поля и его заменяет Куйперс Ник
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Сметс Йоррит сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГОООООЛ - Новакович Андрия Фортуна Ситтард забивает ударом головой
48'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
48'
Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
Угловой
47'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
47'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Угловой
46'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
45'
Макинтош Келвин мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
45'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
44'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Эммен
43'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
41'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард в офсайде
41'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
40'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
40'
Свен Баркен из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Офсайд
39'
Свен Баркен из команды Эммен в офсайде
39'
Лукич Андрей из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Чакон Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
37'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Янсен Анко пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
36'
Херингс Кай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Херингс Кай наказан за толчок Свен Баркен
36'
Удар от ворот произведет Эммен
36'
ШАНС! Семеду Лисандру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
35'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
35'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
35'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
34'
Эммен контролирует мяч.
34'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
31'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
31'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
31'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
30'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Димерс Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
29'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
28'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
28'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эммен контролирует мяч.
26'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Свен Баркен
25'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
24'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Свен Баркен наказан за толчок Макинтош Келвин
23'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
22'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
21'
Лукич Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
21'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард идет с мячом вперед на обострение...
20'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Чакон Майкл из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Сметс Йоррит пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Новакович Андрия сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Семеду Лисандру изменил счет на табло!
18'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
17'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
16'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
15'
Сметс Йоррит мяч отрикошетил от ворот
15'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
15'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
14'
Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Эммен контролирует мяч.
13'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Эммен контролирует мяч.
12'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
12'
Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
ШТАНГА! Пробил головой Де Леув Михаэль прямо в каркас ворот!
11'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
11'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
9'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес прямо в штрафную.
8'
Кавлан Канер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
8'
Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
7'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
6'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
5'
Шанс! Лукич Андрей из команды Эммен пробил головой, но мимо
4'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
3'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Лукич Андрей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Плохо сыграл Кавлан Канер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
Угловой
2'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой слева.
2'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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