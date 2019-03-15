Стадион: Fortuna Sittard Stadion Зрители: 10232
3:1
Конец матча
1:0
2' Гол в свои воротаЛукич Андрей
2:0
18' ГолСемеду Лисандру
36' Желтая карточкаХерингс Кай
3:0
45' ГолНовакович Андрия
76' Красная карточкаБейл Гленн
76' Желтая карточкаСемеду Лисандру
3:1
90' ГолНимейер Рёвен
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
92'
Янсен Анко из команды Эммен делает пас партнеру.
92'
Кавлан Канер из команды Эммен делает отличный кросс...
92'
92'
Янсен Анко сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Нимейер Рёвен изменил счет на табло!
91'
Балич Андрия не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
90'
Пинту Мика предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
88'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Хуттен Ларс из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Кавлан Канер
87'
86'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Тактическая замена. Димерс Марк уходит с поля и его заменяет Хуттен Ларс
83'
Тактическая замена. Семеду Лисандру уходит с поля и его заменяет Сисс Амаду
83'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард в офсайде
83'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 10232 болельщиков
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
78'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
76'
Рефери не любит споров - именно за это Семеду Лисандру сейчас получил желтую
76'
УДАЛЕНИЕ! - Бейл Гленн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
76'
Игра в одни ворота сейчас. Фортуна Ситтард доминирует и владеет мячом
76'
Баккер Ник из команды Эммен играет слишком грубо. Новакович Андрия оказался на газоне.
76'
76'
Де Леув Михаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
73'
73'
Тактическая замена. Свен Баркен уходит с поля и его заменяет Нимейер Рёвен
72'
72'
Лукич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
71'
Матч возобновлен
71'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
69'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
69'
Гол команды Фортуна Ситтард не засчитывается
69'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
68'
68'
Димерс Марк мяч отрикошетил от ворот
68'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
68'
Кошелев Алексей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
66'
66'
65'
65'
Кавлан Канер из команды Эммен делает неудачный навес.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
64'
64'
64'
Матч возобновлен
64'
Семеду Лисандру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Димерс Марк исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
62'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Балич Андрия пострадал.
62'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
61'
Хорошую попытку сделал Лампру Лазарос. Удар в створ, но вратарь начеку
61'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
60'
59'
58'
Бейл Гленн из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Судья сигнализирует, что Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Де Леув Михаэль
57'
57'
57'
Тактическая замена. Сметс Йоррит уходит с поля и его заменяет Балич Андрия
55'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
54'
54'
Кавлан Канер из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
54'
54'
54'
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Сметс Йоррит получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Сметс Йоррит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
49'
49'
Лампру Лазарос не смог попасть в створ ударом издали
49'
Семеду Лисандру из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
48'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Лукич Андрей уходит с поля и его заменяет Куйперс Ник
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Сметс Йоррит сделал результативную передачу.
48'
ГОООООЛ - Новакович Андрия Фортуна Ситтард забивает ударом головой
48'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает отличный кросс...
48'
Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард делает навес прямо в штрафную.
47'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
47'
Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Сметс Йоррит
47'
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
45'
Макинтош Келвин мяч отрикошетил от ворот
45'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
45'
45'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
44'
43'
43'
43'
42'
42'
41'
Ниняй Бранислав из команды Фортуна Ситтард в офсайде
41'
41'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Родригес Хосе
40'
40'
40'
Свен Баркен из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
39'
Свен Баркен из команды Эммен в офсайде
39'
Лукич Андрей из команды Эммен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Чакон Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
37'
37'
37'
Янсен Анко пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Херингс Кай получил желтую карточку от судьи
36'
Херингс Кай наказан за толчок Свен Баркен
36'
36'
ШАНС! Семеду Лисандру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Семеду Лисандру, обводя своих соперников
35'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
35'
35'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
35'
34'
34'
33'
Де Леув Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Семеду Лисандру
31'
31'
Шанс! Свен Баркен из команды Эммен пробил головой, но мимо
31'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Лампру Лазарос
29'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард подал угловой справа.
28'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
28'
27'
27'
26'
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Макинтош Келвин из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Свен Баркен
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
24'
Отличные скиллы показывает Лампру Лазарос, обводя своих соперников
24'
Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард отправил кросс в штрафную...
24'
Свен Баркен наказан за толчок Макинтош Келвин
23'
23'
22'
22'
Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
22'
21'
21'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает пас партнеру.
21'
20'
20'
Чакон Майкл из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Сметс Йоррит пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
18'
Новакович Андрия сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Семеду Лисандру изменил счет на табло!
18'
Новакович Андрия из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
17'
Судья сигнализирует, что Де Леув Михаэль из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Новакович Андрия
17'
17'
16'
Янсен Анко из команды Эммен разыграл угловой с левого угла.
15'
Сметс Йоррит мяч отрикошетил от ворот
15'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Пинту Мика выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Баккер Ник из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
14'
14'
13'
13'
12'
Сметс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
12'
Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
ШТАНГА! Пробил головой Де Леув Михаэль прямо в каркас ворот!
11'
11'
11'
10'
10'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Пинту Мика из команды Фортуна Ситтард опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
9'
Янсен Анко из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес прямо в штрафную.
8'
Кавлан Канер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
8'
7'
Фортуна Ситтард контролирует мяч.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
5'
Шанс! Лукич Андрей из команды Эммен пробил головой, но мимо
4'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Судья сигнализирует, что Лампру Лазарос из команды Фортуна Ситтард поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
3'
Кавлан Канер из команды Эммен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Г О О О О Л - Лукич Андрей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Плохо сыграл Кавлан Канер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Сметс Йоррит из команды Фортуна Ситтард делает передачу одноклубнику.
2'
2'
Димерс Марк из команды Фортуна Ситтард отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Фортуна Ситтард начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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