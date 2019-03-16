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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:0
Второй тайм: 51'
Сентрал Кост Маринерз
0'
35' Желтая карточка
О'Донован Рой
43' Желтая карточка
Nicholas Cowburn
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Nicholas Cowburn получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
О'Донован Рой получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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