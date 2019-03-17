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Стадион:
Сидней
0:1
Второй тайм: 78'
Мельбурн Сити
0'
0:1
62' Гол
Харрисон Шейон
74' Желтая карточка
Де Лат Ричи
78'
Второй тайм
Желтая карточка
74'
Де Лат Ричи получил желтую карточку от судьи
70'
Сидней делает замену. Anthony Caceres уходит с поля, а Luke Ivanovic выходит на его замену.
66'
Сидней делает замену. Гучаннеджад Реза уходит с поля, а Броск Алекс выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Харрисон Шейон бьет в цель!
48'
Мельбурн Сити делает замену. Скотт Джеймисон уходит с поля, а Гуд Кёртис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Сидней делает замену. Ben Warland уходит с поля, а Jacob Tratt выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Leichhardt Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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