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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 59913
Шальке 04
0:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
14' Гол
Вернер Тимо
52' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
89' Желтая карточка
Ощипка Бастиан
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
93'
ШАНС! Брума Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
93'
Кутуджу Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Скрибски Стивен
92'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Орбан Вилли
90'
Ощипка Бастиан делает длинную передачу вперед
90'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Адамс Тайлер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Ощипка Бастиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Ощипка Бастиан грубо играет против соперника. Пострадал Забитцер Марсель
89'
РБ Лейпциг делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
88'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
88'
Как он промахнулся? Бургшталлер Гвидо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Хайдара Амаду наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
86'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Шальке 04 делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
86'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Скрибски Стивен
85'
Удар от ворот произведет Шальке 04
85'
Шанс! Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
Угловой
85'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Хайдара Амаду мяч отрикошетил от ворот
84'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 59913 болельщиков
Фол, нарушение
83'
Эмболо Брель наказан за толчок Клостерманн Лукас
83'
Удар от ворот произведет Шальке 04
82'
ШАНС! Поульсен Юссуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
82'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
81'
Кутуджу Ахмед нарушает правила. Хальстенберг Марсель пострадал
81'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
80'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Кутуджу Ахмед пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кутуджу Ахмед
78'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Хайдара Амаду
76'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Сердар Суат из команды Шальке 04 нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
75'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Сане Салиф
74'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
74'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
74'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
73'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
73'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Маккенни Уэстон нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
72'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Конате Ибраима наказан за толчок Эмболо Брель
71'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Нюбель Александр выбегает и ловит мяч
71'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
71'
Брума Джеффри наказан за толчок Поульсен Юссуф
71'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
70'
Шанс! Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
70'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
67'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
66'
ШАНС! Ют Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Конате Ибраима наказан за толчок Эмболо Брель
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
Фол, нарушение
63'
Ют Марк задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кутуджу Ахмед
62'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
62'
Сане Салиф не смог попасть в створ ударом издали
62'
Опасность предотвращена - Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно
62'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Руди Себастьян уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Клостерманн Лукас
Фол, нарушение
60'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Сердар Суат пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Шальке 04 контролирует мяч.
59'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Адамс Тайлер нарушает правила. Руди Себастьян пострадал
56'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет Шальке 04
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Плохо сыграл Сане Салиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
53'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Шальке 04 контролирует мяч.
Желтая карточка
52'
Хальстенберг Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
52'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
52'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
51'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
51'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хорошую попытку сделал Эмболо Брель. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
47'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Конате Ибраима оказался на газоне.
45'
Форсберг Эмиль пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
45'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
44'
Стамбули Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
42'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
41'
Ют Марк из команды Шальке 04 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
41'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
38'
Шальке 04 контролирует мяч.
38'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Шальке 04
37'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
37'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Шальке 04
36'
Вернер Тимо не смог попасть в створ ударом издали
35'
Шальке 04 контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Удар от ворот произведет Шальке 04
34'
Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали
34'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Ют Марк имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
32'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Шальке 04 контролирует мяч.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Хальстенберг Марсель пострадал.
28'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Забитцер Марсель не пострадал и надо продолжать игру!
28'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
25'
Отличный пас сделал Маккенни Уэстон из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Эмболо Брель наказан за толчок Орбан Вилли
23'
Сердар Суат из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
23'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
23'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
23'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ют Марк из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
22'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
21'
ШАНС! Сане Салиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Плохо сыграл Поульсен Юссуф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
19'
Забитцер Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
18'
РБ Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Маккенни Уэстон, его свалил Кампль Кевин.
17'
Удар от ворот произведет Шальке 04
17'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
17'
Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
16'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кампль Кевин и Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг.
Фол, нарушение
16'
Эмболо Брель нарушает правила. Забитцер Марсель пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Вернер Тимо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
Плохо сыграл Сане Салиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Плохо сыграл Сане Салиф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Нюбель Александр не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Нюбель Александр сделал отличный сейв
14'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
14'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Хорошую попытку сделал Кампль Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Руди Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
12'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Нюбель Александр
11'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
9'
Брума Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
8'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
7'
Ют Марк не смог попасть в створ ударом издали
5'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
5'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
5'
Плохо сыграл Конате Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
4'
Шальке 04 контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет РБ Лейпциг
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Ют Марк из команды Шальке 04 в офсайде
2'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ют Марк
1'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
РБ Лейпциг начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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