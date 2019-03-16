Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 59913
0:1
Конец матча
0:1
14' ГолВернер Тимо
52' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
89' Желтая карточкаОщипка Бастиан
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
ШАНС! Брума Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
93'
Кутуджу Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Скрибски Стивен
92'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
92'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Орбан Вилли
90'
Ощипка Бастиан делает длинную передачу вперед
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
90'
Адамс Тайлер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Ощипка Бастиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Безумный фол. Ощипка Бастиан грубо играет против соперника. Пострадал Забитцер Марсель
89'
РБ Лейпциг делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
88'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
88'
Как он промахнулся? Бургшталлер Гвидо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
87'
87'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Хайдара Амаду наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
86'
86'
Шальке 04 делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
86'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Скрибски Стивен
85'
85'
Шанс! Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
85'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
85'
Хайдара Амаду мяч отрикошетил от ворот
84'
84'
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 59913 болельщиков
83'
Эмболо Брель наказан за толчок Клостерманн Лукас
83'
82'
ШАНС! Поульсен Юссуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает пас партнеру.
82'
81'
Кутуджу Ахмед нарушает правила. Хальстенберг Марсель пострадал
81'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
80'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
79'
Кутуджу Ахмед пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кутуджу Ахмед
78'
77'
77'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Хайдара Амаду
76'
76'
75'
Сердар Суат из команды Шальке 04 нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Сане Салиф
74'
74'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
74'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
74'
73'
73'
73'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Бургшталлер Гвидо
73'
72'
Маккенни Уэстон нанес удар головой, но Гулач Петер спокойно отбил мяч.
72'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Конате Ибраима наказан за толчок Эмболо Брель
71'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг направляет мяч в штрафную площадку, но Нюбель Александр выбегает и ловит мяч
71'
Лаймер Конрад из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Брума Джеффри наказан за толчок Поульсен Юссуф
71'
70'
Шанс! Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 пробил головой, но мимо
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
69'
68'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
68'
67'
67'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Лаймер Конрад
66'
ШАНС! Ют Марк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
65'
Конате Ибраима наказан за толчок Эмболо Брель
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
64'
63'
Ют Марк задерживает мяч рукой
62'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кутуджу Ахмед
62'
62'
Сане Салиф не смог попасть в створ ударом издали
62'
Опасность предотвращена - Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг вступил в отбор удачно
62'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Руди Себастьян уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
60'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Клостерманн Лукас
60'
Поульсен Юссуф нарушает правила. Сердар Суат пострадал
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
59'
59'
59'
58'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
57'
Адамс Тайлер нарушает правила. Руди Себастьян пострадал
56'
56'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
ШАНС! Забитцер Марсель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
52'
Хальстенберг Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
52'
Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
51'
Сане Салиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
50'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
49'
48'
Хорошую попытку сделал Эмболо Брель. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Настасич Матия
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Шанс! Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг пробил головой, но мимо
47'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Конате Ибраима оказался на газоне.
45'
Форсберг Эмиль пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
45'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
Стамбули Бенжамин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
42'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
42'
РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
39'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вернер Тимо из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
38'
38'
37'
37'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
37'
Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Вернер Тимо не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
34'
Кампль Кевин не смог попасть в створ ударом издали
34'
33'
33'
33'
32'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
32'
Ют Марк имел все шансы забить, но Гулач Петер сделал отличный сейв!
32'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Маккенни Уэстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Хальстенберг Марсель пострадал.
28'
28'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Забитцер Марсель не пострадал и надо продолжать игру!
28'
27'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
Отличный пас сделал Маккенни Уэстон из команды Шальке 04. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
25'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
24'
24'
24'
Эмболо Брель наказан за толчок Орбан Вилли
23'
23'
23'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
23'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
22'
22'
21'
ШАНС! Сане Салиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Плохо сыграл Поульсен Юссуф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Стамбули Бенжамин
20'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Маккенни Уэстон
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
19'
19'
19'
Забитцер Марсель нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Маккенни Уэстон, его свалил Кампль Кевин.
17'
17'
Клостерманн Лукас из команды РБ Лейпциг делает неудачный навес.
17'
17'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг подал угловой слева.
16'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кампль Кевин и Форсберг Эмиль из команды РБ Лейпциг.
16'
Эмболо Брель нарушает правила. Забитцер Марсель пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Г О О О О Л - Вернер Тимо первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
14'
14'
14'
Нюбель Александр не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Нюбель Александр сделал отличный сейв
14'
Забитцер Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Хорошую попытку сделал Кампль Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Руди Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
12'
11'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Нюбель Александр
11'
Хальстенберг Марсель из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...
10'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
9'
Брума Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Брума Джеффри из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Поульсен Юссуф оказался на газоне.
8'
7'
7'
Ют Марк не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
5'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
5'
Плохо сыграл Конате Ибраима - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
2'
Руди Себастьян из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Судья сигнализирует, что Адамс Тайлер из команды РБ Лейпциг поставил подножку. Пострадал Ют Марк
1'
Кампль Кевин из команды РБ Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
РБ Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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