Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 51000
1:0
Второй тайм: 89'
1:0
31' ГолХинтереггер Мартин
69' Желтая карточкаСалли Эдгар
Второй тайм
88'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг в офсайде
88'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
88'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
86'
86'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
86'
Матч возобновлен
86'
Костич Филип получил травму и заменен. Виллемс Джетро выходит на поле.
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Костич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Костич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
85'
Эррас Патрик наказан за толчок Фернандеш Желсон
84'
84'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Салли Эдгар ошибается в защите.
84'
83'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг подал угловой справа.
83'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Кнёлль Тёрлес из штрафной площади.
83'
83'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Марграйттер Георг
82'
82'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
81'
Бауэр Роберт наказан за толчок Халлер Себастьен
81'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
80'
79'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг в офсайде
79'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
77'
77'
76'
76'
Тактическая замена. Йович Лука уходит с поля и его заменяет Ребич Анте
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
74'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг в офсайде
73'
ШАНС! Костич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
73'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
72'
72'
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
71'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
71'
70'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Йович Лука
70'
70'
69'
Салли Эдгар получил желтую карточку от судьи
69'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Трапп Кевин пострадал.
69'
68'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
68'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
67'
Йович Лука не смог попасть в створ ударом издали
67'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
66'
Да Коста Данни возвращается на поле.
66'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
66'
65'
Матч возобновлен
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Да Коста Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Хорошую попытку сделал Салли Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Нюрнберг начинает контратаку
65'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
64'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
64'
63'
Тактическая замена. Пасьенса Гонсало уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
63'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
62'
62'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
61'
61'
61'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
60'
ШАНС! Фернандеш Желсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
60'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
59'
59'
59'
59'
Тактическая замена. Тильман Тимоти уходит с поля и его заменяет Салли Эдгар
58'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пасьенса Гонсало и попал в каркас ворот!
58'
58'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
57'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
57'
57'
56'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Кубо Юя оказался на газоне.
56'
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
53'
53'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
53'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
53'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
52'
51'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Йович Лука нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
50'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
49'
49'
48'
48'
Выглядело как неплохой момент. Костич Филип из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Роде Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Пасьенса Гонсало
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Беренс Ханно наказан за толчок Трапп Кевин
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
44'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
44'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Эвертон Алмейда III ошибается в защите.
44'
43'
43'
43'
43'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр направляет мяч в штрафную площадку, но Матения Кристиан выбегает и ловит мяч
42'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
41'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Йович Лука
39'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
39'
38'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Костич Филип и попал в перекладину!
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
36'
36'
Нюрнберг начинает контратаку
36'
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
35'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
33'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Фернандеш Желсон
31'
Костич Филип сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Хинтереггер Мартин
31'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
29'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эвертон Алмейда III наказан за толчок Пасьенса Гонсало
27'
27'
26'
Керк Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
26'
25'
25'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
24'
24'
24'
Эррас Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Беренс Ханно задерживает мяч рукой
22'
21'
21'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
21'
21'
21'
20'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эррас Патрик не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
20'
19'
19'
19'
18'
So close! Удар головой нанес Йович Лука но мяч выбили с ленточки!
18'
18'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
18'
17'
17'
17'
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
15'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
15'
14'
ШАНС! Да Коста Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
14'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
14'
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
13'
12'
12'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
12'
12'
10'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
9'
8'
8'
7'
7'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
Тильман Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
6'
6'
6'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Йович Лука наказан за толчок Мюль Лукас
4'
3'
3'
Шанс! Беренс Ханно из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
3'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Керк Себастьян пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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