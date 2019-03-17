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Стадион: Зрители: 51000
Айнтрахт Фр
1:0
Второй тайм: 89'
Нюрнберг
0'
1:0
31' Гол
Хинтереггер Мартин
69' Желтая карточка
Салли Эдгар
89'
Второй тайм
Офсайд
88'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг в офсайде
88'
Эррас Патрик из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
88'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
88'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
86'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
86'
Матч возобновлен
86'
Костич Филип получил травму и заменен. Виллемс Джетро выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Костич Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Костич Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 51000 болельщиков
Фол, нарушение
85'
Эррас Патрик наказан за толчок Фернандеш Желсон
84'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
84'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Салли Эдгар ошибается в защите.
84'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг подал угловой справа.
83'
Трапп Кевин отбил мяч на угловой после удара Кнёлль Тёрлес из штрафной площади.
83'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Марграйттер Георг
82'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
82'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
81'
Бауэр Роберт наказан за толчок Халлер Себастьен
81'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
80'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
79'
Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг в офсайде
79'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
78'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
78'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Йович Лука уходит с поля и его заменяет Ребич Анте
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
75'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
74'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг в офсайде
73'
ШАНС! Костич Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
73'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
72'
Нюрнберг контролирует мяч.
72'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
71'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
71'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Йович Лука
70'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
69'
Салли Эдгар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Трапп Кевин пострадал.
69'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Исхак Микаэль уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
68'
Салли Эдгар из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
67'
Йович Лука не смог попасть в створ ударом издали
67'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
Травма, повреждение
66'
Да Коста Данни возвращается на поле.
66'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
66'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Да Коста Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Хорошую попытку сделал Салли Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Нюрнберг начинает контратаку
65'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
64'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
64'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
64'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Пасьенса Гонсало уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
Офсайд
63'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг в офсайде
62'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
62'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
61'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
61'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
60'
ШАНС! Фернандеш Желсон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
60'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Тильман Тимоти уходит с поля и его заменяет Салли Эдгар
58'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пасьенса Гонсало и попал в каркас ворот!
58'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
58'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
57'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
57'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Кубо Юя оказался на газоне.
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
53'
Кубо Юя не смог попасть в створ ударом издали
53'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
53'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг подал угловой слева.
52'
Кубо Юя из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
51'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
51'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Йович Лука нанес удар головой, но Матения Кристиан спокойно отбил мяч.
50'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
49'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
48'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Выглядело как неплохой момент. Костич Филип из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
47'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
47'
Туре Альмами из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Роде Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мюль Лукас из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Пасьенса Гонсало
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
46'
Беренс Ханно наказан за толчок Трапп Кевин
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
45'
Айнтрахт Фр имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
44'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Эвертон Алмейда III ошибается в защите.
44'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
43'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
43'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
43'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
42'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр направляет мяч в штрафную площадку, но Матения Кристиан выбегает и ловит мяч
42'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
41'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
41'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Исхак Микаэль из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Йович Лука
39'
Беренс Ханно нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
39'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг подал угловой справа.
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Костич Филип и попал в перекладину!
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
36'
Кубо Юя из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Нюрнберг начинает контратаку
36'
Нюрнберг контролирует мяч.
36'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бауэр Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Исхак Микаэль
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бауэр Роберт из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Фернандеш Желсон
31'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Хинтереггер Мартин
31'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Тильман Тимоти
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
27'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Керк Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
26'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Керк Себастьян из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
24'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Эррас Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Беренс Ханно задерживает мяч рукой
22'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
21'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
21'
Эвертон Алмейда III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
21'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
20'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эррас Патрик не пострадал и надо продолжать игру!
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
20'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
19'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
18'
So close! Удар головой нанес Йович Лука но мяч выбили с ленточки!
18'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Угловой
18'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с левого угла.
18'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
17'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
17'
Нюрнберг контролирует мяч.
16'
Нюрнберг контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр идет с мячом вперед на обострение...
15'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
14'
ШАНС! Да Коста Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
14'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
14'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
13'
Нюрнберг контролирует мяч.
12'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
12'
Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
10'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Нюрнберг контролирует мяч.
8'
Нюрнберг контролирует мяч.
8'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
7'
Тильман Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Роде Себастьян из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
6'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
4'
Йович Лука наказан за толчок Мюль Лукас
4'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
3'
Шанс! Беренс Ханно из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
3'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Керк Себастьян пробует нанести удар издали, но Трапп Кевин держит все под контролем
1'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Нюрнберг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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