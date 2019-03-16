Стадион: ВВК Арена Зрители: 28136
3:1
Конец матча
0:1
8' ГолВайдандт Хендрик
31' Желтая карточкаЭссер Михаэль
35' Желтая карточкаЖонатас Кристиан
39' Желтая карточкаХан Андре
1:1
65' ГолКордова Серхио
2:1
78' ГолШмид Жонатан
80' Желтая карточкаБакалорц Марвин
3:1
86' ГолХан Андре
90' Желтая карточкаБех Уффе
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бех Уффе из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
95'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
94'
ШАНС! Харагути Генки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Бех Уффе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Йенсен Фредрик
91'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Как он промахнулся? Жонатас Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Бех Уффе из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
90'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
89'
87'
Тактическая замена. Ку Джачхоль уходит с поля и его заменяет Гоувелеув Джеффри
87'
Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
86'
Дансо Кевин сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Хан Андре изменил счет на табло!
86'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает пас партнеру.
86'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
85'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Кордова Серхио оказался на газоне.
85'
Аугсбург начинает контратаку
84'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
84'
Хороший удар издали нанес Альборнос Миико, но отличный сейв сделал Кобель Грегор. Угловой.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 28136 болельщиков
83'
82'
82'
81'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
81'
Безумный фол. Уолас Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Ку Джачхоль
80'
80'
Бакалорц Марвин получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Муслия Флоран
78'
Г О О О О Л Шмид Жонатан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
78'
Сорг Оливер задерживает мяч рукой
78'
78'
Шанс! Рихтер Марко из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
77'
77'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
77'
77'
77'
Кордова Серхио нарушает правила. Сорг Оливер пострадал
76'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Вайдандт Хендрик уходит с поля и его заменяет Бех Уффе
75'
Шанс! Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
75'
74'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
74'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
70'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Вайдандт Хендрик
69'
69'
Шмид Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
66'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Уолас Соуза
65'
Г О О О О О О Л - Кордова Серхио из команды Аугсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
65'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хан Андре нанес удар в каркас ворот!
65'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
65'
Вайдандт Хендрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
64'
Мюллер Николай наказан за толчок Байер Даниэль
63'
63'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
63'
62'
Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
61'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
61'
Хороший удар издали нанес Рихтер Марко, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
61'
Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Харагути Генки наказан за толчок Байер Даниэль
60'
60'
59'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
59'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Эссер Михаэль
58'
58'
57'
56'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
56'
56'
55'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
55'
Головой пробил Дансо Кевин, но голкипер отбил его в поле!
55'
54'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Чжи Дон-Вонь
54'
Рихтер Марко из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Эссер Михаэль пострадал.
54'
Рихтер Марко нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
53'
53'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
52'
Какой удар! Со штрафного Харагути Генки сотряс перекладину!
51'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Жонатас Кристиан пострадал.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
49'
49'
Байер Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Жонатас Кристиан
47'
46'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
46'
Харагути Генки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Чжи Дон-Вонь нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
47'
47'
47'
ШАНС! Чжи Дон-Вонь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Аугсбург начинает контратаку
46'
Ганновер 96 начинает контратаку
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Мюллер Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Мюллер Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
44'
44'
43'
Шмид Жонатан нанес удар издали, а Эссер Михаэль отбил его обратно в игру!
43'
43'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
41'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
40'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
40'
40'
ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
40'
Виммер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Хан Андре получил желтую карточку от судьи
39'
Хан Андре из команды Аугсбург играет слишком грубо. Альборнос Миико оказался на газоне.
39'
38'
38'
ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
38'
Ганновер 96 начинает контратаку
38'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
35'
Жонатас Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
34'
ШАНС! Чжи Дон-Вонь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
33'
ШАНС! Харагути Генки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Плохо сыграл Чжи Дон-Вонь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Майна Линтон, обводя своих соперников
32'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
32'
31'
Судье надоело, что Эссер Михаэль тянет время и он наказал его горчичником
31'
31'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хан Андре
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
28'
27'
27'
27'
27'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
24'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хан Андре
24'
24'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
23'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
О, нет. Из многообещающей позиции Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
23'
22'
22'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Хорошую попытку сделал Байер Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
21'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
19'
18'
18'
18'
17'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
16'
16'
16'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
16'
15'
15'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
13'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
12'
Должен был быть гол! Вайдандт Хендрик имел отличный шанс, но Кобель Грегор не дал голу состоятся!
12'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
12'
Финнбогасон Альфред наказан за толчок Бакалорц Марвин
11'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
11'
11'
Как он промахнулся? Чжи Дон-Вонь имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
11'
11'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
10'
8'
Плохо сыграл Дансо Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Майна Линтон пробил издали, и мяч вынесли с линии ворот!
8'
Г О О О О Л - Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 забивает головой!
8'
Кобель Грегор ошибается в защите.
8'
7'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
7'
Игрок из команды Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
6'
Хан Андре наказан за толчок Вайдандт Хендрик
5'
5'
5'
4'
4'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Вайдандт Хендрик нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
3'
Виммер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Хан Андре задерживает мяч рукой
2'
2'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Хан Андре нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
2'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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