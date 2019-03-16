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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 28136
Аугсбург
3:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
8' Гол
Вайдандт Хендрик
31' Желтая карточка
Эссер Михаэль
35' Желтая карточка
Жонатас Кристиан
39' Желтая карточка
Хан Андре
1:1
65' Гол
Кордова Серхио
2:1
78' Гол
Шмид Жонатан
80' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
3:1
86' Гол
Хан Андре
90' Желтая карточка
Бех Уффе
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Бех Уффе из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
95'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Удар от ворот произведет Аугсбург
94'
ШАНС! Харагути Генки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
93'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
92'
Бех Уффе наказан за толчок Хан Андре
Желтая карточка
92'
Бех Уффе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
91'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Удар от ворот произведет Аугсбург
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Йенсен Фредрик
91'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Как он промахнулся? Жонатас Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Бех Уффе из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
90'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
89'
Ганновер 96 контролирует мяч.
87'
Тактическая замена. Ку Джачхоль уходит с поля и его заменяет Гоувелеув Джеффри
87'
Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче
86'
Дансо Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хан Андре изменил счет на табло!
86'
Дансо Кевин из команды Аугсбург делает пас партнеру.
86'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
86'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
85'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Кордова Серхио оказался на газоне.
85'
Аугсбург начинает контратаку
Угловой
84'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
84'
Хороший удар издали нанес Альборнос Миико, но отличный сейв сделал Кобель Грегор. Угловой.
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 28136 болельщиков
83'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
81'
Безумный фол. Уолас Соуза грубо играет против соперника. Пострадал Ку Джачхоль
80'
Аугсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
80'
Бакалорц Марвин получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Тактическая замена. Майна Линтон уходит с поля и его заменяет Муслия Флоран
Описание гола
78'
Г О О О О Л Шмид Жонатан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
78'
Сорг Оливер задерживает мяч рукой
78'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
78'
Шанс! Рихтер Марко из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
77'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
77'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
77'
Кордова Серхио нарушает правила. Сорг Оливер пострадал
76'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Тактическая замена. Вайдандт Хендрик уходит с поля и его заменяет Бех Уффе
75'
Шанс! Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
75'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
74'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
74'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ганновер 96 контролирует мяч.
73'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
72'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Вайдандт Хендрик
69'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Шмид Жонатан не смог попасть в створ ударом издали
68'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Ганновер 96 контролирует мяч.
66'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Уолас Соуза
Описание гола
65'
Г О О О О О О Л - Кордова Серхио из команды Аугсбург с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
65'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Хан Андре нанес удар в каркас ворот!
Угловой
65'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
65'
Вайдандт Хендрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Мюллер Николай наказан за толчок Байер Даниэль
63'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
63'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
61'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
61'
Хороший удар издали нанес Рихтер Марко, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
61'
Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Харагути Генки наказан за толчок Байер Даниэль
60'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Тактическая замена. Финнбогасон Альфред уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Эссер Михаэль
58'
Аугсбург контролирует мяч.
58'
Аугсбург контролирует мяч.
57'
Аугсбург контролирует мяч.
56'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
56'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
55'
Хан Андре из команды Аугсбург в офсайде
55'
Эссер Михаэль из команды Ганновер 96 сделал отличный сейв!
55'
Головой пробил Дансо Кевин, но голкипер отбил его в поле!
55'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Чжи Дон-Вонь
Фол, нарушение
54'
Рихтер Марко из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Эссер Михаэль пострадал.
54'
Рихтер Марко нанес удар, мяч был парирован, но Эссер Михаэль не удержал его в руках.
53'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
53'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Антон Вальдемар
52'
Какой удар! Со штрафного Харагути Генки сотряс перекладину!
Фол, нарушение
51'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Жонатас Кристиан пострадал.
50'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
49'
Аугсбург контролирует мяч.
49'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
49'
Байер Даниэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Рихтер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Жонатас Кристиан
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
46'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
46'
Харагути Генки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
47'
Чжи Дон-Вонь нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
47'
Хан Андре из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
47'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
47'
ШАНС! Чжи Дон-Вонь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Аугсбург начинает контратаку
46'
Ганновер 96 начинает контратаку
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Мюллер Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Мюллер Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
46'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
45'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
44'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Шмид Жонатан нанес удар издали, а Эссер Михаэль отбил его обратно в игру!
43'
Удар от ворот произведет Аугсбург
43'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Удар от ворот произведет Аугсбург
42'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
42'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
41'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Сорг Оливер
40'
Удар от ворот произведет Аугсбург
40'
ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
40'
Виммер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Желтая карточка
39'
Хан Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Хан Андре из команды Аугсбург играет слишком грубо. Альборнос Миико оказался на газоне.
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Аугсбург
38'
ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
38'
Ганновер 96 начинает контратаку
38'
Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
35'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
35'
Жонатас Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
34'
ШАНС! Чжи Дон-Вонь нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Удар от ворот произведет Аугсбург
33'
ШАНС! Харагути Генки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Плохо сыграл Чжи Дон-Вонь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
33'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Майна Линтон, обводя своих соперников
32'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Желтая карточка
31'
Судье надоело, что Эссер Михаэль тянет время и он наказал его горчичником
31'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хан Андре
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
30'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Аугсбург контролирует мяч.
27'
Аугсбург контролирует мяч.
27'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
26'
Аугсбург контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Хан Андре
24'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
24'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
23'
Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
23'
О, нет. Из многообещающей позиции Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
23'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Хорошую попытку сделал Байер Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
21'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
21'
Хан Андре из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
20'
Ганновер 96 контролирует мяч.
20'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
19'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
17'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 в офсайде
16'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
16'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Аугсбург
15'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
13'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
12'
Должен был быть гол! Вайдандт Хендрик имел отличный шанс, но Кобель Грегор не дал голу состоятся!
12'
Сорг Оливер из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
11'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
11'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
11'
Как он промахнулся? Чжи Дон-Вонь имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Плохо сыграл Дансо Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Майна Линтон пробил издали, и мяч вынесли с линии ворот!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Вайдандт Хендрик из команды Ганновер 96 забивает головой!
8'
Кобель Грегор ошибается в защите.
8'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Фол, нарушение
7'
Жонатас Кристиан из команды Ганновер 96 толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
7'
Игрок из команды Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
6'
Хан Андре наказан за толчок Вайдандт Хендрик
5'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
4'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Вайдандт Хендрик нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Мюллер Николай из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
3'
Виммер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Хан Андре задерживает мяч рукой
2'
Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе
2'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Хан Андре нанес удар головой, но Эссер Михаэль спокойно отбил мяч.
2'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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