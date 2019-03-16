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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 56743
Штуттгарт
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
42' Гол
Крамарич Андрей
45' Желтая карточка
Кастро Гонсало
59' Желтая карточка
Жоэлинтон
1:1
66' Гол
Цубер Стивен
68' Желтая карточка
Цубер Стивен
69' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
75' Желтая карточка
Кабак Озан
79' Желтая карточка
Шульц Нико
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
94'
Пош Штефан наказан за толчок Дидави Даниэль
94'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
ШАНС! Аскасибар Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
93'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Хоффенхайм контролирует мяч.
91'
Хоффенхайм контролирует мяч.
91'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
90'
Дидави Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
90'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
89'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Хоффенхайм контролирует мяч.
88'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Хоффенхайм контролирует мяч.
87'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
87'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
86'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Гентнер Кристиан
85'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
84'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Штуттгарт начинает контратаку
84'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
84'
Бек Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
82'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
82'
Дидави Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 56743 болельщиков
82'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Штуттгарт контролирует мяч.
80'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Шульц Нико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Шульц Нико атаковал сзади соперника. Это Кабак Озан заработал своей команде штрафной
79'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
79'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
78'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
78'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Эшвайн Александер уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
Офсайд
77'
Шульц Нико наказан за толчок Гонсалес Николас
Угловой
77'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
76'
Гриллич Флориан мяч отрикошетил от ворот
76'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
75'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
75'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
74'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
74'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
73'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Травма, повреждение
73'
Крамарич Андрей возвращается на поле.
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Крамарич Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
72'
Крамарич Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Демирбай Керем пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
69'
Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
69'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Цубер Стивен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Гриллич Флориан заработал фол
68'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
66'
Бек Андреас сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Цубер Стивен изменил счет на табло!
66'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
66'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
66'
ШАНС! Кадержабек Павел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
65'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
64'
ШАНС! Демирбай Керем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Тактическая замена. Жоэлинтон уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
63'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Эшвайн Александер
62'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
62'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
59'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
59'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
58'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
57'
Бельфодиль Исхак не смог попасть в створ ударом издали
57'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
56'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Тактическая замена. Гомес Марио уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
54'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
54'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
53'
Пош Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
53'
Штуттгарт контролирует мяч.
52'
Хоффенхайм контролирует мяч.
52'
Хоффенхайм контролирует мяч.
51'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
51'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
51'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
Фол, нарушение
48'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бисакшич Эрмин оказался на газоне.
48'
ШТАНГА! Пробил головой Кадержабек Павел прямо в каркас ворот!
Угловой
48'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
47'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
45'
Кастро Гонсало получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Хоффенхайм контролирует мяч.
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Бельфодиль Исхак сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
42'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
41'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
41'
Кастро Гонсало навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
40'
Штуттгарт контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Хоффенхайм контролирует мяч.
39'
Хоффенхайм контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
38'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
37'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Сантиметры! Удар с лета нанес Бек Андреас, но попал в штангу!
37'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
36'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
36'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
35'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Угловой
32'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
32'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
31'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
31'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
30'
Цубер Стивен мяч отрикошетил от ворот
30'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
30'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Бек Андреас из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Штуттгарт контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
29'
Демирбай Керем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
28'
Цубер Стивен наказан за толчок Крамарич Андрей
28'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
27'
Цилер Рон-Роберт отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.
27'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
26'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
26'
Жоэлинтон не смог попасть в створ ударом издали
26'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Хоффенхайм контролирует мяч.
25'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
Хоффенхайм контролирует мяч.
24'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бисакшич Эрмин
22'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
22'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
22'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
21'
Бек Андреас не смог попасть в створ ударом издали
20'
Штуттгарт начинает контратаку
20'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
19'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Цубер Стивен оказался на газоне.
19'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
19'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Жоэлинтон наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
18'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
18'
Гриллич Флориан нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
Угловой
17'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
17'
Крамарич Андрей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
17'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
16'
Хоффенхайм контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
16'
ШАНС! Крамарич Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
15'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Хорошую попытку сделал Жоэлинтон. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
14'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
14'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Бек Андреас из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
13'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
12'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
11'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Штуттгарт контролирует мяч.
10'
Хоффенхайм контролирует мяч.
9'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
9'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
8'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
8'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Фогт Кевин наказан за толчок Эшвайн Александер
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Хоффенхайм контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
4'
Эшвайн Александер нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
4'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
4'
Штуттгарт начинает контратаку
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кабак Озан
Офсайд
2'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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