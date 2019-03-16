Стадион: Мерседес-Бенц-Арена Зрители: 56743
1:1
Конец матча
0:1
42' ГолКрамарич Андрей
45' Желтая карточкаКастро Гонсало
59' Желтая карточкаЖоэлинтон
1:1
66' ГолЦубер Стивен
68' Желтая карточкаЦубер Стивен
69' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
75' Желтая карточкаКабак Озан
79' Желтая карточкаШульц Нико
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
94'
Пош Штефан наказан за толчок Дидави Даниэль
94'
94'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
ШАНС! Аскасибар Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
93'
92'
92'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
90'
90'
Дидави Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
90'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
89'
88'
88'
87'
87'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
86'
86'
86'
Тактическая замена. Цубер Стивен уходит с поля и его заменяет Гентнер Кристиан
85'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Биттенкорт Леонардо
84'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
84'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Бек Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
82'
82'
Дидави Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 56743 болельщиков
82'
81'
80'
79'
Шульц Нико получил желтую карточку от судьи
79'
Судья свистит. Шульц Нико атаковал сзади соперника. Это Кабак Озан заработал своей команде штрафной
79'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
79'
78'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
78'
78'
77'
Тактическая замена. Эшвайн Александер уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
77'
Судья сигнализирует, что Шульц Нико из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
77'
Шульц Нико наказан за толчок Гонсалес Николас
77'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
76'
Гриллич Флориан мяч отрикошетил от ворот
76'
76'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Кабак Озан получил желтую карточку от судьи
75'
Кабак Озан из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бельфодиль Исхак оказался на газоне.
75'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
75'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
74'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
74'
74'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Крамарич Андрей возвращается на поле.
72'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Крамарич Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Крамарич Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
70'
Демирбай Керем пробил со штрафного прямо в стенку
69'
Аскасибар Сантьяго получил желтую карточку от судьи
69'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гриллич Флориан пострадал.
69'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Цубер Стивен получил желтую карточку от судьи
68'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Гриллич Флориан заработал фол
68'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
66'
Бек Андреас сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Цубер Стивен изменил счет на табло!
66'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
66'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
66'
ШАНС! Кадержабек Павел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
65'
65'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
64'
64'
ШАНС! Демирбай Керем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм находит одноклубника четким пасом пяткой.
64'
63'
Тактическая замена. Жоэлинтон уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
63'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Эшвайн Александер
62'
62'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
61'
Матч возобновлен
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
60'
59'
Жоэлинтон получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
59'
Гонсалес Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
58'
57'
Бельфодиль Исхак не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
56'
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
55'
55'
54'
Тактическая замена. Гомес Марио уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
54'
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
54'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
53'
Пош Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
51'
51'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
48'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бисакшич Эрмин оказался на газоне.
48'
ШТАНГА! Пробил головой Кадержабек Павел прямо в каркас ворот!
48'
47'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
45'
Кастро Гонсало получил желтую карточку от судьи
45'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
44'
43'
42'
Бельфодиль Исхак сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
42'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт в офсайде
41'
41'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
38'
38'
Цубер Стивен не смог попасть в створ ударом издали
38'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кастро Гонсало
37'
37'
37'
Сантиметры! Удар с лета нанес Бек Андреас, но попал в штангу!
37'
36'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
36'
36'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
35'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
34'
34'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
33'
32'
32'
32'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
31'
Судья сигнализирует, что Цубер Стивен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
31'
31'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
31'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
30'
Цубер Стивен мяч отрикошетил от ворот
30'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
30'
30'
Бек Андреас из команды Штуттгарт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
29'
29'
29'
Демирбай Керем решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Цубер Стивен наказан за толчок Крамарич Андрей
28'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Цилер Рон-Роберт отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.
27'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Жоэлинтон не смог попасть в створ ударом издали
26'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Кабак Озан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
24'
24'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
23'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Бисакшич Эрмин
22'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой справа.
22'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
22'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Бек Андреас не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
19'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Цубер Стивен оказался на газоне.
19'
19'
Цубер Стивен из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
18'
Жоэлинтон наказан за толчок Кемпф Марк-Оливер
18'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эшвайн Александер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
18'
Гриллич Флориан нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
17'
17'
Крамарич Андрей завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
17'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
17'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
16'
16'
16'
ШАНС! Крамарич Андрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Цилер Рон-Роберт отбил его обратно в игру!
15'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Хорошую попытку сделал Жоэлинтон. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
14'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
14'
14'
О, нет. Из многообещающей позиции Бек Андреас из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
14'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кемпф Марк-Оливер
12'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
11'
11'
10'
9'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
9'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт подал угловой слева.
8'
8'
8'
7'
Инсуа Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Фогт Кевин наказан за толчок Эшвайн Александер
6'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
6'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
4'
4'
Эшвайн Александер нанес удар, мяч был парирован, но Бауманн Оливер не удержал его в руках.
4'
Штуттгарт имеет хороший шанс забить.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
2'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Кабак Озан
2'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм в офсайде
1'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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