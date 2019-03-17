Стадион: БайАрена
0:1
13' ГолКрузе Макс
0:2
37' ГолРашица Милот
38' Желтая карточкаБендер Ларс
41' Желтая карточкаДрагович Александр
71' Желтая карточкаШахин Нури
1:2
75' ГолБейли Леон
Второй тайм
89'
Драгович Александр из команды Байер Л играет слишком грубо. Мойсандер Никлас оказался на газоне.
88'
88'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
88'
88'
88'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
87'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
ШАНС! Бейли Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает пас партнеру.
86'
86'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
85'
84'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
84'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
84'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
83'
83'
83'
Баумгартлингер Юлиан мяч отрикошетил от ворот
83'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л делает пас партнеру.
82'
81'
81'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Хавец Кай
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
77'
77'
Как он промахнулся? Бендер Ларс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
О, нет. Из многообещающей позиции Бейли Леон из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
77'
О, нет. Из многообещающей позиции Фолланд Кевин из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
77'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
76'
76'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
76'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
75'
Г О О О О Л Бейли Леон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
74'
Мойсандер Никлас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Брандт Юлиан пострадал.
74'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
73'
72'
72'
Бейли Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
71'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Фолланд Кевин
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
69'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Шахин Нури
69'
Удар от ворот произведет Байер Л
68'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
66'
Фридль Марко наказан за толчок Фолланд Кевин
66'
66'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
65'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
64'
Хороший удар издали нанес Бендер Ларс, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
64'
Удар от ворот произведет Байер Л
64'
Крузе Макс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
62'
62'
61'
60'
Паулиньо Пауло II не смог попасть в створ ударом издали
60'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Брандт Юлиан из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
60'
Как он промахнулся? Крузе Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Какой удар! Со штрафного Шахин Нури сотряс перекладину!
58'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
58'
57'
56'
56'
56'
Паулиньо Пауло II мяч отрикошетил от ворот
56'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Хавец Кай задерживает мяч рукой
54'
54'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
54'
54'
53'
53'
53'
52'
52'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
51'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
51'
Эггештайн Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Бендер Ларс мяч отрикошетил от ворот
51'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л делает пас партнеру.
50'
49'
49'
48'
Фридль Марко возвращается на поле.
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
46'
Тактическая замена. Арангис Чарлес уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
46'
Тактическая замена. Беллараби Карим уходит с поля и его заменяет Паулиньо Пауло II
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
43'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
42'
41'
Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
41'
Безумный фол. Драгович Александр грубо играет против соперника. Пострадал Рашица Милот
40'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Эггештайн Йоханнес возвращается на поле.
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Эггештайн Йоханнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Судья подбегает и показывает Бендер Ларс из команды Байер Л отложенную желтую карточку за фол.
38'
Эггештайн Йоханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Бендер Ларс из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эггештайн Йоханнес не пострадал и надо продолжать игру!
37'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
36'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Какой промах! Фолланд Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
35'
35'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Бейли Леон мяч отрикошетил от ворот
35'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
33'
33'
31'
31'
31'
30'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Бендер Ларс из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
28'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
28'
27'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
26'
Классен Дэви из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бендер Ларс пострадал.
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Бендер Ларс
24'
23'
Беллараби Карим из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Аугустинссон Людвиг пострадал.
21'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
19'
18'
Отличный пас сделал Бендер Ларс из команды Байер Л. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
17'
17'
17'
Шанс! Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л пробил головой, но мимо
16'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Арангис Чарлес
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
13'
Эггештайн Максимилиан сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
13'
Крузе Макс из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
13'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Бендер Ларс из команды Байер Л пасует в штрафную, но Павленка Иржи выходит и ловит мяч.
11'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
11'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
11'
Шахин Нури из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
9'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
9'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
8'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
7'
7'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
6'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
4'
Эггештайн Йоханнес мяч отрикошетил от ворот
4'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
4'
3'
3'
2'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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