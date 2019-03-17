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Стадион:
Байер Л
1:2
Второй тайм: 89'
Вердер
0'
0:1
13' Гол
Крузе Макс
0:2
37' Гол
Рашица Милот
38' Желтая карточка
Бендер Ларс
41' Желтая карточка
Драгович Александр
71' Желтая карточка
Шахин Нури
1:2
75' Гол
Бейли Леон
89'
Второй тайм
Фол, нарушение
89'
Драгович Александр из команды Байер Л играет слишком грубо. Мойсандер Никлас оказался на газоне.
88'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л забрасывает мяч в штрафную.
88'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
87'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Удар от ворот произведет Вердер
86'
ШАНС! Бейли Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л делает пас партнеру.
86'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Вердер
84'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Лангкамп Себастьян
84'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
84'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Вайзер Митчелл
83'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
83'
Баумгартлингер Юлиан мяч отрикошетил от ворот
83'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л делает пас партнеру.
82'
Байер Л контролирует мяч.
81'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Хавец Кай
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Вердер контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Вердер
77'
Как он промахнулся? Бендер Ларс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
77'
О, нет. Из многообещающей позиции Бейли Леон из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
77'
О, нет. Из многообещающей позиции Фолланд Кевин из команды Байер Л наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
77'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
76'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Эггештайн Йоханнес уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
76'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л Бейли Леон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
74'
Мойсандер Никлас из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Брандт Юлиан пострадал.
74'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
73'
Вердер контролирует мяч.
73'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Вердер
72'
Бейли Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
71'
Шахин Нури получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Шахин Нури грубо играет против соперника. Пострадал Фолланд Кевин
70'
Вердер контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Шахин Нури
69'
Удар от ворот произведет Байер Л
68'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
67'
Байер Л контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Фридль Марко наказан за толчок Фолланд Кевин
66'
Вердер контролирует мяч.
66'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
65'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Тактическая замена. Рашица Милот уходит с поля и его заменяет Харник Мартин
64'
Хороший удар издали нанес Бендер Ларс, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
64'
Удар от ворот произведет Байер Л
64'
Крузе Макс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
62'
Вердер контролирует мяч.
62'
Байер Л контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Вердер
60'
Паулиньо Пауло II не смог попасть в створ ударом издали
60'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
60'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Брандт Юлиан из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
60'
Как он промахнулся? Крузе Макс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Какой удар! Со штрафного Шахин Нури сотряс перекладину!
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
58'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
56'
Паулиньо Пауло II мяч отрикошетил от ворот
56'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
55'
Хавец Кай задерживает мяч рукой
Угловой
54'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
54'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
54'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Байер Л контролирует мяч.
53'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
51'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
51'
Эггештайн Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
51'
Бендер Ларс мяч отрикошетил от ворот
51'
Паулиньо Пауло II из команды Байер Л делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Вердер
49'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Вердер контролирует мяч.
Травма, повреждение
48'
Фридль Марко возвращается на поле.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Фридль Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Вердер контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Арангис Чарлес уходит с поля и его заменяет Хавец Кай
46'
Тактическая замена. Беллараби Карим уходит с поля и его заменяет Паулиньо Пауло II
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
47'
Удар от ворот произведет Вердер
46'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Арангис Чарлес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
43'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
41'
Драгович Александр получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Драгович Александр грубо играет против соперника. Пострадал Рашица Милот
40'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
39'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
39'
Эггештайн Йоханнес возвращается на поле.
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Эггештайн Йоханнес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Бендер Ларс из команды Байер Л отложенную желтую карточку за фол.
Травма, повреждение
38'
Эггештайн Йоханнес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Бендер Ларс из команды Байер Л вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эггештайн Йоханнес не пострадал и надо продолжать игру!
37'
Крузе Макс сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Рашица Милот изменил счет на табло!
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бендер Ларс из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Вердер
36'
Какой промах! Фолланд Кевин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
35'
Бейли Леон мяч отрикошетил от ворот
35'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Байер Л контролирует мяч.
33'
Вердер контролирует мяч.
33'
Вердер контролирует мяч.
31'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
31'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Бендер Ларс из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Вердер контролирует мяч.
29'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Рашица Милот пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
28'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
Фол, нарушение
26'
Классен Дэви из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бендер Ларс пострадал.
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
26'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
25'
Аугустинссон Людвиг наказан за толчок Бендер Ларс
24'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
23'
Беллараби Карим из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Аугустинссон Людвиг пострадал.
21'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
20'
Байер Л контролирует мяч.
19'
Удар от ворот произведет Вердер
18'
Отличный пас сделал Бендер Ларс из команды Байер Л. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
Вердер контролирует мяч.
17'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Удар от ворот произведет Вердер
17'
Шанс! Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л пробил головой, но мимо
16'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
16'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
14'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Эггештайн Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
13'
Крузе Макс из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
13'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Бендер Ларс из команды Байер Л пасует в штрафную, но Павленка Иржи выходит и ловит мяч.
11'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
11'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
11'
Шахин Нури из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Венделл Боргес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
10'
Арангис Чарлес из команды Байер Л подал угловой справа.
9'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
9'
Крузе Макс из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
8'
Отличные скиллы показывает Бейли Леон, обводя своих соперников
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
7'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
6'
Байер Л имеет хороший шанс забить.
6'
Беллараби Карим из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
4'
Эггештайн Йоханнес мяч отрикошетил от ворот
4'
Плохо сыграл Драгович Александр - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Эггештайн Йоханнес нанес удар, мяч был парирован, но Градецки Лукаш не удержал его в руках.
4'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
3'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Рашица Милот из команды Вердер в офсайде
2'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Байер Л начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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