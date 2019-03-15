Стадион: Боруссия Парк Зрители: 46832
1:1
Конец матча
0:1
10' ГолГрифо Винченцо
1:1
16' ГолПлеа Алассан
40' Желтая карточкаАбраши Амир
70' Желтая карточкаШтенцель Паскаль
81' Желтая карточкаГрифо Винченцо
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 46832 болельщиков
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
93'
Вендт Оскар делает длинную передачу вперед
93'
92'
Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
92'
92'
91'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
90'
Шанс! Шлоттербек Кевен из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
90'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
89'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
89'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
89'
Гондорф Жером мяч отрикошетил от ворот
88'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
88'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
88'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
87'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
87'
87'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Шлоттербек Кевен
86'
Судья сигнализирует, что Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
85'
85'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
84'
84'
Херрман Патрик из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
83'
83'
83'
82'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
82'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Грифо Винченцо получил желтую карточку от судьи
81'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Херрман Патрик
81'
81'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
81'
Шлоттербек Кевен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Плеа Алассан из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
80'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
79'
Хаберер Яник из команды Фрайбург пасует в штрафную, но Зоммер Янн выходит и ловит мяч.
79'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает пас партнеру.
78'
Янчке Тони из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
78'
Шволов Александер ошибается в защите.
77'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
77'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
77'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Вендт Оскар делает длинную передачу вперед
76'
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Янчке Тони
74'
74'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
73'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
73'
72'
71'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Нойхаус Флориан
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Штенцель Паскаль получил желтую карточку от судьи
70'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
70'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
67'
66'
Отличный пас сделал Эльведи Нико из команды Боруссия М. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
64'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
64'
64'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Хорошую попытку сделал Хофманн Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
63'
Азар Торган мяч отрикошетил от ворот
62'
62'
62'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
62'
61'
61'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
61'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
61'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
59'
59'
Янчке Тони из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
59'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Плеа Алассан и Вендт Оскар из команды Боруссия М.
58'
Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Стробл Тобиас делает длинную передачу вперед
58'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Закария Денис
56'
56'
Хаберер Яник из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
54'
54'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
54'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
52'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
52'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Шлоттербек Кевен из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
51'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Фрайбург начинает контратаку
49'
49'
49'
48'
48'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
48'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грифо Винченцо делает длинную передачу вперед
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург забрасывает мяч в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
42'
42'
42'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Азар Торган не смог удачно сыграть.
41'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
39'
Эльведи Нико из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
34'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
32'
Эльведи Нико наказан за толчок Шлоттербек Кевен
32'
32'
31'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
31'
31'
Абраши Амир наказан за толчок Хофманн Йонас
31'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
30'
Закария Денис из команды Боруссия М играет слишком грубо. Штенцель Паскаль оказался на газоне.
28'
28'
Франц Майк из команды Фрайбург делает неудачный навес.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
26'
26'
Плеа Алассан наказан за толчок Штенцель Паскаль
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
25'
Вальдшмидт Лука наказан за толчок Хофманн Йонас
24'
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Штиндль Ларс из команды Боруссия М.
24'
Абраши Амир из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
23'
23'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Шволов Александер ошибается в защите.
23'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
21'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Абраши Амир из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Закария Денис пострадал.
19'
19'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
19'
Хофманн Йонас мяч отрикошетил от ворот
18'
16'
Азар Торган сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Плеа Алассан из команды Боруссия М забил гол! Легко это для такого игрока, как Плеа Алассан
16'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
16'
Закария Денис из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
13'
12'
12'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
12'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
10'
Штенцель Паскаль сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Грифо Винченцо изменил счет на табло!
10'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Хаберер Яник наказан за толчок Хофманн Йонас
8'
8'
Плеа Алассан задерживает мяч рукой
8'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Закария Денис из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
3'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
3'
Вальдшмидт Лука мяч отрикошетил от ворот
3'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
2'
2'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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