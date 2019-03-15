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Стадион: Зрители: 46832
Боруссия М
1:1
Конец матча
Фрайбург
0'
0:1
10' Гол
Грифо Винченцо
1:1
16' Гол
Плеа Алассан
40' Желтая карточка
Абраши Амир
70' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
81' Желтая карточка
Грифо Винченцо
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 46832 болельщиков
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
93'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Вендт Оскар делает длинную передачу вперед
93'
Боруссия М контролирует мяч.
92'
Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
92'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Фрайбург
91'
Плеа Алассан не смог попасть в створ ударом издали
91'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Удар от ворот произведет Боруссия М
90'
Шанс! Шлоттербек Кевен из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
Угловой
90'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой справа.
89'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
Угловой
89'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
89'
Гондорф Жером мяч отрикошетил от ворот
88'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает пас партнеру.
88'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает пас партнеру.
88'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Раффаэл де Араужо
87'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Шлоттербек Кевен
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Абраши Амир
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Фрайбург
84'
Херрман Патрик из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Боруссия М
83'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Удар от ворот произведет Фрайбург
82'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
82'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
81'
Грифо Винченцо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Херрман Патрик
81'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
81'
Шлоттербек Кевен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Плеа Алассан из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
80'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
80'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
79'
Хаберер Яник из команды Фрайбург пасует в штрафную, но Зоммер Янн выходит и ловит мяч.
79'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает пас партнеру.
78'
Янчке Тони из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
78'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
78'
Шволов Александер ошибается в защите.
77'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Гондорф Жером
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
77'
Азар Торган из команды Боруссия М плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Вендт Оскар делает длинную передачу вперед
76'
Боруссия М контролирует мяч.
76'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
75'
Нидерлехнер Флориан наказан за толчок Янчке Тони
74'
Удар от ворот произведет Фрайбург
74'
Азар Торган не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
74'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Боруссия М контролирует мяч.
73'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Фрайбург контролирует мяч.
71'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Нойхаус Флориан
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
70'
Штенцель Паскаль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Азар Торган оказался на газоне.
70'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Гюнтер Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Фрайбург контролирует мяч.
67'
Фрайбург контролирует мяч.
66'
Отличный пас сделал Эльведи Нико из команды Боруссия М. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Фрайбург контролирует мяч.
65'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Нидерлехнер Флориан
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
64'
Боруссия М контролирует мяч.
64'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Хорошую попытку сделал Хофманн Йонас. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
63'
Азар Торган мяч отрикошетил от ворот
62'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
62'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
62'
Боруссия М контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Фрайбург
61'
Тактическая замена. Закария Денис уходит с поля и его заменяет Херрман Патрик
61'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
61'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
60'
Гюнтер Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Янчке Тони из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
59'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Плеа Алассан и Вендт Оскар из команды Боруссия М.
58'
Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Стробл Тобиас делает длинную передачу вперед
58'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Закария Денис
56'
Фрайбург контролирует мяч.
56'
Хаберер Яник из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
56'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Боруссия М контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Фрайбург
54'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Азар Торган из команды Боруссия М идет с мячом вперед на обострение...
54'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
52'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
52'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Шлоттербек Кевен из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
51'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Боруссия М контролирует мяч.
51'
Боруссия М контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
50'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Фрайбург начинает контратаку
49'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М разыграл угловой с правого угла.
48'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Боруссия М контролирует мяч.
46'
Фрайбург контролирует мяч.
46'
Фрайбург контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Грифо Винченцо делает длинную передачу вперед
46'
Фрайбург контролирует мяч.
46'
Фрайбург контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург забрасывает мяч в штрафную.
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Азар Торган не смог удачно сыграть.
41'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
41'
Боруссия М контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
40'
Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Абраши Амир из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
39'
Эльведи Нико из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
34'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
33'
Фрайбург контролирует мяч.
33'
Фрайбург контролирует мяч.
Офсайд
33'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
Фол, нарушение
32'
Эльведи Нико наказан за толчок Шлоттербек Кевен
Угловой
32'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
32'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
31'
Боруссия М контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Абраши Амир наказан за толчок Хофманн Йонас
31'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
30'
Закария Денис из команды Боруссия М играет слишком грубо. Штенцель Паскаль оказался на газоне.
28'
Удар от ворот произведет Боруссия М
28'
Франц Майк из команды Фрайбург делает неудачный навес.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Фрайбург контролирует мяч.
27'
Боруссия М контролирует мяч.
26'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Плеа Алассан наказан за толчок Штенцель Паскаль
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
25'
Вальдшмидт Лука наказан за толчок Хофманн Йонас
24'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Азар Торган и Штиндль Ларс из команды Боруссия М.
24'
Абраши Амир из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
23'
Боруссия М контролирует мяч.
23'
Хаберер Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
23'
Шволов Александер ошибается в защите.
23'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Фрайбург контролирует мяч.
21'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
20'
Боруссия М контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
20'
Абраши Амир из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Закария Денис пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Фрайбург
19'
Эльведи Нико из команды Боруссия М наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
19'
Хофманн Йонас мяч отрикошетил от ворот
18'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Плеа Алассан из команды Боруссия М забил гол! Легко это для такого игрока, как Плеа Алассан
16'
Матч возобновлен
16'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
16'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
16'
Закария Денис из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Боруссия М контролирует мяч.
13'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Угловой
12'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
12'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Фрайбург контролирует мяч.
10'
Штенцель Паскаль сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Грифо Винченцо изменил счет на табло!
10'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
9'
Хаберер Яник наказан за толчок Хофманн Йонас
8'
Фрайбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Плеа Алассан задерживает мяч рукой
8'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
7'
Закария Денис из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
7'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Боруссия М контролирует мяч.
6'
Фрайбург контролирует мяч.
5'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Фрайбург контролирует мяч.
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Угловой
3'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург разыграл угловой с правого угла.
3'
Вальдшмидт Лука мяч отрикошетил от ворот
3'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
2'
Удар от ворот произведет Фрайбург
2'
ШАНС! Закария Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
1'
Боруссия М контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Боруссия М начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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