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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 25350
Вольфсбург
5:2
Конец матча
Фортуна
0'
8' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
15' Желтая карточка
Лукебакио Доди
0:1
30' Гол
Айхан Кан
1:1
34' Гол
Мехмеди Адмир
2:1
54' Гол
Вегхорст Ваут
3:1
57' Гол
Кнохе Робин
4:1
59' Гол
Вегхорст Ваут
4:2
65' Гол
Раман Бенито
5:2
88' Гол
Вегхорст Ваут
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
94'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
94'
Хеннингс Роувен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кастельс Коэн перевел мяч на угловой.
93'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный кросс...
93'
Штёгер Кевин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
92'
Вольфсбург контролирует мяч.
92'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Усами Такаси не смог попасть в створ ударом издали
90'
Айхан Кан из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
90'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
90'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Раман Бенито нанес удар в каркас ворот!
90'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
89'
Фортуна контролирует мяч.
Описание гола
88'
Г О О О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург головой вбивает мяч в сетку.
88'
Рензинг Михаэль не дал случится голу! Вегхорст Ваут должен был забивать, но Рензинг Михаэль сделал отличный сейв
88'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
87'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
86'
Циммерман Маттиас не смог попасть в створ ударом издали
86'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Раман Бенито из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
85'
Клаус Феликс задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
Удар от ворот произведет Фортуна
84'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Удуохаи Феликс
84'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вегхорст Ваут и Клаус Феликс из команды Вольфсбург.
83'
Клаус Феликс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
ШАНС! Клаус Феликс вышел один-на-один с голкипером...
83'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
83'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Усами Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
82'
Айхан Кан наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
82'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
81'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Хеннингс Роувен нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
80'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
79'
Усами Такаси из команды Фортуна делает неудачный навес.
79'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
78'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
78'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Зоботка Марсель
78'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает пас партнеру.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
Офсайд
76'
Караман Кенан из команды Фортуна в офсайде
75'
Клаус Феликс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
Угловой
75'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
75'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
74'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
74'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
74'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
72'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
71'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Какой шанс! Брукс Джон почти забил, но мяч вынесли с линии!
70'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
70'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
70'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
69'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Клаус Феликс
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
68'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Штёгер Кевин сделал результативную передачу.
Офсайд
65'
Г О О О О Л - Раман Бенито забивает!
65'
Штёгер Кевин делает длинную передачу вперед
65'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
63'
Вольфсбург контролирует мяч.
63'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Вольфсбург контролирует мяч.
62'
Вольфсбург контролирует мяч.
61'
Тактическая замена. Баркок Аймен уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
Фол, нарушение
61'
Раман Бенито наказан за толчок Герардт Янник
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
59'
Раман Бенито из команды Фортуна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арнольд Максимилиан не пострадал и надо продолжать игру!
59'
Вольфсбург начинает контратаку
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
59'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
58'
Герардт Янник делает длинную передачу вперед
57'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Кнохе Робин из команды Вольфсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Кнохе Робин
57'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
57'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
57'
Плохо сыграл Рензинг Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
57'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
56'
Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
56'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
56'
Вольфсбург начинает контратаку
Угловой
55'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
55'
Хороший удар издали нанес Лукебакио Доди, но отличный сейв сделал Кастельс Коэн. Угловой.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Рензинг Михаэль ошибается в защите.
54'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Фортуна
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 25350 болельщиков
53'
Мехмеди Адмир не смог попасть в створ ударом издали
53'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Вольфсбург контролирует мяч.
51'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
51'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
51'
Вольфсбург контролирует мяч.
Офсайд
50'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Фортуна
48'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
47'
Удар от ворот произведет Фортуна
47'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
47'
Лукебакио Доди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
47'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
46'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Лукебакио Доди из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Арнольд Максимилиан заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
45'
Вольфсбург контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Вольфсбург контролирует мяч.
43'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
43'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
Фол, нарушение
41'
Брукс Джон наказан за толчок Хеннингс Роувен
41'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Фортуна
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Каминьски Марцин наказан за толчок Вегхорст Ваут
38'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
38'
Лукебакио Доди нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вольфсбург контролирует мяч.
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мехмеди Адмир из команды команды Вольфсбург.
34'
ШАНС! Мехмеди Адмир вышел один-на-один с голкипером...
34'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
33'
Шанс! Хеннингс Роувен из команды Фортуна пробил головой, но мимо
33'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
33'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Вольфсбург контролирует мяч.
32'
Хеннингс Роувен имел все шансы забить, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв!
32'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Фортуна начинает контратаку
31'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Вольфсбург контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Описание гола
30'
Г О О О О Л Айхан Кан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
28'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
Офсайд
28'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
27'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Фортуна
26'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
25'
Вольфсбург контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Фортуна
24'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
21'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
21'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
20'
Штёгер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Раман Бенито из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
19'
Вольфсбург контролирует мяч.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
15'
Лукебакио Доди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Лукебакио Доди атаковал сзади соперника. Это Мехмеди Адмир заработал своей команде штрафной
15'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Удар от ворот произведет Фортуна
14'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
13'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Бодзек Адам оказался на газоне.
11'
Вольфсбург контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
8'
Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Штёгер Кевин
8'
Фортуна контролирует мяч.
7'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
7'
Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
5'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
3'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Фортуна контролирует мяч.
2'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
2'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Фортуна контролирует мяч.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
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Фортуна начинает с центра поля
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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