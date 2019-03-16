Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 25350
5:2
Конец матча
8' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
15' Желтая карточкаЛукебакио Доди
0:1
30' ГолАйхан Кан
1:1
34' ГолМехмеди Адмир
2:1
54' ГолВегхорст Ваут
3:1
57' ГолКнохе Робин
4:1
59' ГолВегхорст Ваут
4:2
65' ГолРаман Бенито
5:2
88' ГолВегхорст Ваут
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
94'
94'
Хеннингс Роувен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Кастельс Коэн перевел мяч на угловой.
93'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный кросс...
93'
Штёгер Кевин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
92'
92'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Усами Такаси не смог попасть в створ ударом издали
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
90'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Раман Бенито нанес удар в каркас ворот!
90'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Г О О О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург головой вбивает мяч в сетку.
88'
Рензинг Михаэль не дал случится голу! Вегхорст Ваут должен был забивать, но Рензинг Михаэль сделал отличный сейв
88'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
87'
86'
Циммерман Маттиас не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
85'
Раман Бенито из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
Клаус Феликс задерживает мяч рукой
85'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
85'
84'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Удуохаи Феликс
84'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вегхорст Ваут и Клаус Феликс из команды Вольфсбург.
83'
Клаус Феликс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
ШАНС! Клаус Феликс вышел один-на-один с голкипером...
83'
Клаус Феликс из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
83'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Усами Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Айхан Кан наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
82'
81'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Хеннингс Роувен нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
80'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
79'
Усами Такаси из команды Фортуна делает неудачный навес.
79'
78'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
78'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Зоботка Марсель
78'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает пас партнеру.
77'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
76'
Караман Кенан из команды Фортуна в офсайде
75'
Клаус Феликс бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
75'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
75'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
74'
74'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
74'
73'
72'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Клаус Феликс
72'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
71'
70'
Какой шанс! Брукс Джон почти забил, но мяч вынесли с линии!
70'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
70'
70'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
69'
69'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Клаус Феликс
68'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
68'
Циммерман Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
66'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Штёгер Кевин сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Раман Бенито забивает!
65'
Штёгер Кевин делает длинную передачу вперед
65'
Виллиам Фуртадо нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
64'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
63'
63'
63'
62'
61'
Тактическая замена. Баркок Аймен уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
61'
Раман Бенито наказан за толчок Герардт Янник
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
59'
Раман Бенито из команды Фортуна вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Арнольд Максимилиан не пострадал и надо продолжать игру!
59'
Вольфсбург начинает контратаку
59'
Судья сигнализирует, что Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
59'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
58'
Герардт Янник делает длинную передачу вперед
57'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Кнохе Робин из команды Вольфсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Кнохе Робин
57'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
57'
57'
Плохо сыграл Рензинг Михаэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
56'
Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
56'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
56'
Вольфсбург начинает контратаку
55'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
55'
Хороший удар издали нанес Лукебакио Доди, но отличный сейв сделал Кастельс Коэн. Угловой.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
54'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
54'
Рензинг Михаэль ошибается в защите.
54'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
53'
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 25350 болельщиков
53'
Мехмеди Адмир не смог попасть в створ ударом издали
53'
52'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
51'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
51'
50'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
50'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мехмеди Адмир
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
49'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
48'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
47'
47'
46'
46'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
47'
Лукебакио Доди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
47'
Каминьски Марцин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
46'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Лукебакио Доди из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Арнольд Максимилиан заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
44'
43'
43'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
41'
Брукс Джон наказан за толчок Хеннингс Роувен
41'
40'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
38'
Каминьски Марцин наказан за толчок Вегхорст Ваут
38'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
38'
Лукебакио Доди нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
35'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
34'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
34'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мехмеди Адмир из команды команды Вольфсбург.
34'
ШАНС! Мехмеди Адмир вышел один-на-один с голкипером...
34'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
34'
33'
33'
Шанс! Хеннингс Роувен из команды Фортуна пробил головой, но мимо
33'
Раман Бенито из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Хеннингс Роувен имел все шансы забить, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв!
32'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Фортуна начинает контратаку
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Г О О О О Л Айхан Кан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
28'
Судья сигнализирует, что Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
28'
Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди, обводя своих соперников
28'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
27'
27'
26'
26'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
26'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
26'
Герардт Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Баркок Аймен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
25'
24'
24'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
21'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
20'
Штёгер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Раман Бенито из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Лукебакио Доди из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
17'
17'
16'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
15'
Лукебакио Доди получил желтую карточку от судьи
15'
Судья свистит. Лукебакио Доди атаковал сзади соперника. Это Мехмеди Адмир заработал своей команде штрафной
15'
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
13'
13'
11'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Бодзек Адам оказался на газоне.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
10'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
8'
Гилавоги Жошуа получил желтую карточку от судьи
8'
Безумный фол. Гилавоги Жошуа грубо играет против соперника. Пострадал Штёгер Кевин
8'
7'
7'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
7'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
7'
Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
5'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
5'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
5'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку
4'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
3'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой слева.
2'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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