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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 59931
Вест Хэм
4:3
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
15' Пенальти
Ноубл Марк
1:1
17' Гол
Бакуна Жуниньо
1:2
30' Гол
Ахерн-Грант Карлан
1:3
65' Гол
Ахерн-Грант Карлан
74' Желтая карточка
Притчард Алекс
2:3
75' Гол
Огбонна Анджело
78' Желтая карточка
Биллинг Филип
3:3
84' Гол
Эрнандес Хавьер
4:3
90' Гол
Эрнандес Хавьер
90'+6
Новости после матча

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Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вест Хэм вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
95'
Вест Хэм начинает контратаку
95'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
93'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Насри Самир из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
92'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГОООООЛ - Эрнандес Хавьер Вест Хэм забивает ударом головой
91'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Угловой
91'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
91'
Андерсон Фелипе мяч отрикошетил от ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
90'
Как он промахнулся? Панчеон Джейсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
90'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Конголо Теренс должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
89'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
89'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
89'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
88'
Мунье Стив наказан за толчок Диоп Исса
Фол, нарушение
87'
Огбонна Анджело наказан за толчок Притчард Алекс
86'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Крессуэлл Арон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
84'
Муй Аарон нарушает правила. Насри Самир пострадал
84'
Насри Самир сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГОООООЛ - Эрнандес Хавьер Вест Хэм забивает ударом головой
84'
Насри Самир из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
Угловой
83'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
83'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Насри Самир из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 59931 болельщиков
81'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
81'
Конголо Теренс возвращается на поле.
81'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Конголо Теренс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
80'
Конголо Теренс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
80'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
79'
Насри Самир нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Андерсон Фелипе пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
78'
Биллинг Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
77'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГОООООЛ - Огбонна Анджело Вест Хэм забивает ударом головой
Угловой
75'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
75'
Лукас Перес из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
75'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
74'
Притчард Алекс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Насри Самир оказался на газоне.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
72'
Игра в одни ворота сейчас. Вест Хэм доминирует и владеет мячом
71'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
70'
Тактическая замена. Ахерн-Грант Карлан уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Какой промах! Горенц-Станкович Йон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
70'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
69'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
69'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм в офсайде
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сабалета Пабло и Лукас Перес из команды Вест Хэм.
69'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Арнаутович Марко уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
67'
Бакуна Жуниньо получил травму и заменен. Панчеон Джейсон выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Отличный гол забил Ахерн-Грант Карлан
65'
Конголо Теренс сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Конголо Теренс делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
64'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
63'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
63'
Вест Хэм начинает контратаку
62'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
62'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
61'
Горенц-Станкович Йон возвращается на поле.
61'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
61'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Горенц-Станкович Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
60'
Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
59'
Тактическая замена. Ноубл Марк уходит с поля и его заменяет Насри Самир
59'
Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
59'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
59'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
58'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
56'
Райс Деклан делает длинную передачу вперед
56'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
55'
Матч возобновлен
55'
Aaron Rowe получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Хороший удар издали нанес Бакуна Жуниньо, но отличный сейв сделал Фабьянски Лукаш. Угловой.
54'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
54'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
52'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Aaron Rowe из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Диоп Исса пострадал.
51'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Лансини Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
51'
Вест Хэм контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
49'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Вест Хэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
Фол, нарушение
48'
Муй Аарон задерживает мяч рукой
47'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
47'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Антонио Майкл уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Крессуэлл Арон и Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
44'
Сабалета Пабло наказан за толчок Притчард Алекс
44'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
44'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
42'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
41'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
Офсайд
40'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
40'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
39'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
38'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
38'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Вест Хэм начинает контратаку
37'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
37'
ШАНС! Крессуэлл Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
37'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Антонио Майкл
36'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
35'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Горенц-Станкович Йон заработал фол
35'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Назначен штрафной. Пострадал Райс Деклан, его свалил Лёв Крис.
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
31'
Команда Хаддерсфилд Таун забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Ахерн-Грант Карлан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
30'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Огбонна Анджело из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
29'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Вест Хэм контролирует мяч.
Офсайд
26'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
26'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Опасность предотвращена - Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
26'
Вест Хэм начинает контратаку
25'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
23'
Антонио Майкл не смог попасть в створ ударом издали
23'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
20'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Вест Хэм начинает контратаку
18'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
18'
Ноубл Марк делает длинную передачу вперед
17'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГОООООЛ - Бакуна Жуниньо Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
Угловой
17'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
17'
Смит Том I мяч отрикошетил от ворот
17'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
Фол, нарушение
15'
ПЕНАЛЬТИ - Aaron Rowe из команды Хаддерсфилд Таун привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лансини Мануэль.
14'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
Фол, нарушение
13'
Конголо Теренс наказан за толчок Огбонна Анджело
Угловой
13'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
12'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
12'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
12'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
11'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
11'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
10'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
9'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
8'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
8'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Антонио Майкл и попал в каркас ворот!
8'
Райс Деклан из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
Угловой
7'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Дурм Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
6'
Aaron Rowe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Фабьянски Лукаш, его свалил Ахерн-Грант Карлан.
4'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
4'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
3'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
2'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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