Стадион: Лондон Зрители: 59931
4:3
Конец матча
1:0
15' ПенальтиНоубл Марк
1:1
17' ГолБакуна Жуниньо
1:2
30' ГолАхерн-Грант Карлан
1:3
65' ГолАхерн-Грант Карлан
74' Желтая карточкаПритчард Алекс
2:3
75' ГолОгбонна Анджело
78' Желтая карточкаБиллинг Филип
3:3
84' ГолЭрнандес Хавьер
4:3
90' ГолЭрнандес Хавьер
Новости после матча
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Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вест Хэм вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
95'
95'
95'
94'
Лёв Крис нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Насри Самир из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
92'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
92'
ГОООООЛ - Эрнандес Хавьер Вест Хэм забивает ударом головой
91'
91'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
91'
Андерсон Фелипе мяч отрикошетил от ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
90'
Как он промахнулся? Панчеон Джейсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
90'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Конголо Теренс должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
89'
Панчеон Джейсон из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
89'
Эрнандес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
89'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
88'
Мунье Стив наказан за толчок Диоп Исса
87'
Огбонна Анджело наказан за толчок Притчард Алекс
86'
86'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Крессуэлл Арон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
84'
Муй Аарон нарушает правила. Насри Самир пострадал
84'
Насри Самир сделал результативную передачу.
84'
ГОООООЛ - Эрнандес Хавьер Вест Хэм забивает ударом головой
84'
Насри Самир из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
83'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
83'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
83'
Насри Самир из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 59931 болельщиков
81'
81'
Конголо Теренс возвращается на поле.
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Конголо Теренс получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Конголо Теренс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
80'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм пасует в штрафную, но Лоссль Йонас выходит и ловит мяч.
80'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
79'
Насри Самир нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Андерсон Фелипе пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Биллинг Филип получил желтую карточку от судьи
78'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
77'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
75'
Крессуэлл Арон сделал результативную передачу.
75'
ГОООООЛ - Огбонна Анджело Вест Хэм забивает ударом головой
75'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
75'
Лукас Перес из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
75'
75'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
Притчард Алекс получил желтую карточку от судьи
74'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Насри Самир оказался на газоне.
73'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
72'
Игра в одни ворота сейчас. Вест Хэм доминирует и владеет мячом
71'
70'
Тактическая замена. Ахерн-Грант Карлан уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
70'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
70'
Какой промах! Горенц-Станкович Йон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
70'
69'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм в офсайде
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сабалета Пабло и Лукас Перес из команды Вест Хэм.
69'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Арнаутович Марко уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
67'
Бакуна Жуниньо получил травму и заменен. Панчеон Джейсон выходит на поле.
67'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Отличный гол забил Ахерн-Грант Карлан
65'
Конголо Теренс сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Ахерн-Грант Карлан из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
65'
Конголо Теренс делает длинную передачу вперед
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
64'
Горенц-Станкович Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает в штрафную с рикошетом.
63'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
63'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
63'
62'
62'
62'
61'
Горенц-Станкович Йон возвращается на поле.
61'
61'
Матч возобновлен
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Горенц-Станкович Йон получил травму и медбригада забирает его с поля.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Горенц-Станкович Йон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
59'
Тактическая замена. Ноубл Марк уходит с поля и его заменяет Насри Самир
59'
Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
59'
59'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
58'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
58'
56'
56'
Райс Деклан делает длинную передачу вперед
56'
55'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Aaron Rowe получил травму и заменен. Биллинг Филип выходит на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Хороший удар издали нанес Бакуна Жуниньо, но отличный сейв сделал Фабьянски Лукаш. Угловой.
54'
54'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Aaron Rowe из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Диоп Исса пострадал.
51'
51'
Лансини Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
49'
49'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
48'
Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
48'
Муй Аарон задерживает мяч рукой
47'
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Антонио Майкл уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
46'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Крессуэлл Арон и Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Сабалета Пабло наказан за толчок Притчард Алекс
44'
44'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
43'
Горенц-Станкович Йон наказан за толчок Арнаутович Марко
42'
42'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
40'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
40'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
39'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
38'
38'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
37'
37'
ШАНС! Крессуэлл Арон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
37'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Антонио Майкл
36'
35'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Горенц-Станкович Йон заработал фол
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Назначен штрафной. Пострадал Райс Деклан, его свалил Лёв Крис.
33'
33'
32'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
31'
Команда Хаддерсфилд Таун забила мяч, хотя лучше играли соперники
30'
Г О О О О Л - Ахерн-Грант Карлан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
30'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Судья сигнализирует, что Огбонна Анджело из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
29'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
28'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
27'
26'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
26'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Опасность предотвращена - Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун вступил в отбор удачно
26'
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
23'
Антонио Майкл не смог попасть в створ ударом издали
23'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
23'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
20'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
19'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
18'
18'
Ноубл Марк делает длинную передачу вперед
17'
Муй Аарон сделал результативную передачу.
17'
ГОООООЛ - Бакуна Жуниньо Хаддерсфилд Таун забивает ударом головой
17'
17'
Смит Том I мяч отрикошетил от ворот
17'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
15'
ПЕНАЛЬТИ - Aaron Rowe из команды Хаддерсфилд Таун привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лансини Мануэль.
14'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
14'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
13'
Конголо Теренс наказан за толчок Огбонна Анджело
13'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
12'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отдал передачу, которая была заблокирована.
12'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
11'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
10'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
10'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
9'
9'
9'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Антонио Майкл и попал в каркас ворот!
8'
Райс Деклан из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
7'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Дурм Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Aaron Rowe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
5'
Назначен штрафной. Пострадал Фабьянски Лукаш, его свалил Ахерн-Грант Карлан.
4'
4'
4'
3'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Ирландия: Первый дивизион
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа B)
Катар: Катар Старз
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Китай: Первая лига Китая
Колумбия: Примера А Апертура
Коста-Рика: Примера: Клаусура
Латвия: Высшая лига Латвии
Лига Чемпионов КАФ (Группа A)
Лига Чемпионов КАФ (Группа B)
Лига Чемпионов КАФ (Группа C)
Лига Чемпионов КАФ (Группа D)
Литва: Лига А
Македония: Первая лига
Марокко: Ботола
Мексика: Ассенсо МХ Клаусура
Мексика: Лига MX Клаусура
Молдова: Национальный дивизион
Парагвай: Профессиональный дивизион: Апертура
Перу: Примера: Апертура
Польша: Второй дивизион
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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