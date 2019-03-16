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Стадион:
Сьон
 
Оставлена
Грасcхоппер
Второй тайм
46'
Грасcхоппер делает замену. Айети Арлинд уходит с поля, а Nathan выходит на его замену.
46'
Грасcхоппер делает замену. Пинга Аймери уходит с поля, а Лика Буджар выходит на его замену.
46'
Сьон делает замену. Yassin Fortune уходит с поля, а Тома Бастьен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Айети Арлинд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Робертс Улдрикис бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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