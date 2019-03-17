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Стадион:
Тун
1:0
Второй тайм: 62'
Люцерн
0'
23' Желтая карточка
Шпильман Марвин
45' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
1:0
58' Гол в свои ворота
Цибунг Давид
62'
Второй тайм
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Цибунг Давид уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Шнойвли Кристиан получил желтую карточку от судьи
23'
Тун делает замену. Суттер Никола уходит с поля, а Kenan Fatkic выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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