Стадион: Вайталити Зрители: 10625
9' Желтая карточкаПерес Айосе
19' Желтая карточкаХефферсон Лерма
45' Желтая карточкаАйб Джордон
0:1
45' ГолРондон Саломон
1:1
48' ПенальтиКинг Джошуа
75' Желтая карточкаХейден Исаак
2:1
81' ГолКинг Джошуа
83' Желтая карточкаДэниелс Чарли
2:2
90' ГолРитчи Мэтт
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
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94'
Йедлин Деандре сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Ритчи Мэтт классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
94'
93'
92'
Муто Йосинори задерживает мяч рукой
91'
91'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мефам Крис из команды Борнмут.
91'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Йедлин Деандре нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Плохо сыграл Соланке Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
90'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
88'
Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
88'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
88'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
87'
Хейден Исаак мяч отрикошетил от ворот
87'
87'
Брукс Дэвид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут играет слишком грубо. Шелви Джонджо оказался на газоне.
86'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
ШАНС! Дэниелс Чарли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Плохо сыграл Рондон Саломон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
84'
84'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Шелви Джонджо
83'
Дэниелс Чарли получил желтую карточку от судьи
83'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут играет слишком грубо. Атсу Кристиан оказался на газоне.
82'
82'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
81'
Соланке Доминик сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа изменил счет на табло!
81'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает пас партнеру.
81'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
79'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
79'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
79'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
76'
76'
Мефам Крис из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Хейден Исаак получил желтую карточку от судьи
75'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
75'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
74'
Шанс! Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
74'
73'
72'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
72'
Аке Натан наказан за толчок Фернандес Федерико
72'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
71'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
71'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
69'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
68'
Мефам Крис нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
68'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
67'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Фрейзер Райан оказался на газоне.
66'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
63'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
62'
62'
Матч возобновлен
61'
Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Айб Джордон из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
60'
60'
Соперник делает почти голевой пас, но Дубравка Мартин из команды Ньюкасл начеку и спасает ситуацию.
60'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
59'
Шанс! Хефферсон Лерма из команды Борнмут пробил головой, но мимо
59'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Лежён Флорьян из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
59'
58'
58'
Дамметт Пол не смог попасть в створ ударом издали
58'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл подал угловой слева.
58'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
56'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Дэниелс Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
55'
Дэниелс Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
54'
Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали
54'
Уилсон Каллум наказан за толчок Диаме Мохамед
53'
52'
51'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
49'
Мефам Крис наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
49'
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
47'
ПЕНАЛЬТИ - Фернандес Федерико из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Аке Натан.
47'
46'
46'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Айб Джордон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Г О О О О Л Рондон Саломон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
49'
Айб Джордон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
49'
Айб Джордон из команды Борнмут играет слишком грубо. Альмирон Мигель оказался на газоне.
49'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
49'
Ньюкасл начинает контратаку
49'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
48'
Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Брукс Дэвид возвращается на поле.
47'
46'
Матч возобновлен
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Брукс Дэвид получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
44'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
43'
42'
ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
41'
41'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
39'
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
36'
35'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Брукс Дэвид не смог удачно сыграть.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
34'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
33'
33'
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
32'
Хейден Исаак возвращается на поле.
32'
32'
Матч возобновлен
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Хейден Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Хейден Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
29'
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
27'
26'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
25'
Рондон Саломон наказан за толчок Хефферсон Лерма
25'
25'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Фрейзер Райан возвращается на поле.
24'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фрейзер Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
20'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
19'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
18'
Перес Айосе пробует нанести удар издали, но Боруц Артур держит все под контролем
17'
17'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
17'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
16'
16'
Айб Джордон из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
16'
Борнмут начинает контратаку
16'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
15'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
13'
13'
Опасность предотвращена - Дэниелс Чарли из команды Борнмут вступил в отбор удачно
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Йедлин Деандре и Перес Айосе из команды Ньюкасл.
12'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
11'
11'
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фрейзер Райан нанес удар в каркас ворот!
10'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
10'
Борнмут начинает контратаку
10'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Плохо сыграл Аке Натан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Перес Айосе получил желтую карточку от судьи
9'
Перес Айосе из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
8'
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Борнмут контролирует мяч.
7'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Боруц Артур выходит и ловит мяч.
6'
Борнмут контролирует мяч.
5'
5'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Айб Джордон из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Альмирон Мигель
3'
2'
2'
Хорошую попытку сделал Хейден Исаак. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
1'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Португалия: Португальская вторая лига
Россия: Второй дивизион. Зона Юг
Россия: Молодёжное первенство
Румыния: Лига 1. Группа А
Румыния: Лига 1. Группа Б
Румыния: Лига II
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Северная Ирландия: Премьер-лига
Сербия: Суперлига
Сингапур: Суперлига
Словакия: Суперлига. Группа А
Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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