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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 10625
Борнмут
2:2
Конец матча
Ньюкасл
0'
9' Желтая карточка
Перес Айосе
19' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
45' Желтая карточка
Айб Джордон
0:1
45' Гол
Рондон Саломон
1:1
48' Пенальти
Кинг Джошуа
75' Желтая карточка
Хейден Исаак
2:1
81' Гол
Кинг Джошуа
83' Желтая карточка
Дэниелс Чарли
2:2
90' Гол
Ритчи Мэтт
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
95'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10625 болельщиков
94'
Йедлин Деандре сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Ритчи Мэтт классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
94'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Фол, нарушение
92'
Муто Йосинори задерживает мяч рукой
91'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
91'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мефам Крис из команды Борнмут.
91'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Йедлин Деандре нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Плохо сыграл Соланке Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
90'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
90'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Удар от ворот произведет Борнмут
88'
Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
88'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
87'
Хейден Исаак мяч отрикошетил от ворот
87'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
87'
Брукс Дэвид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут играет слишком грубо. Шелви Джонджо оказался на газоне.
86'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
86'
ШАНС! Дэниелс Чарли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Плохо сыграл Рондон Саломон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Удар от ворот произведет Борнмут
84'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил со штрафного, но очень мимо цели.
83'
Тактическая замена. Диаме Мохамед уходит с поля и его заменяет Шелви Джонджо
Желтая карточка
83'
Дэниелс Чарли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут играет слишком грубо. Атсу Кристиан оказался на газоне.
82'
Ньюкасл контролирует мяч.
82'
Тактическая замена. Альмирон Мигель уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
81'
Соланке Доминик сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа изменил счет на табло!
81'
Соланке Доминик из команды Борнмут делает пас партнеру.
81'
Плохо сыграл Фернандес Федерико - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Кинг Джошуа из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
79'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
79'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
79'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
78'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
76'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Мефам Крис из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Хейден Исаак получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Соланке Доминик
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Удар от ворот произведет Борнмут
75'
Тактическая замена. Айб Джордон уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
74'
Шанс! Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
74'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
73'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
Фол, нарушение
72'
Аке Натан наказан за толчок Фернандес Федерико
72'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
71'
Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
71'
Лежён Флорьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
70'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Удар от ворот произведет Борнмут
69'
Лежён Флорьян из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
68'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
68'
Мефам Крис нанес удар головой, но Дубравка Мартин спокойно отбил мяч.
68'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Фрейзер Райан оказался на газоне.
66'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
63'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
62'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
61'
Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Айб Джордон из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
60'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Соперник делает почти голевой пас, но Дубравка Мартин из команды Ньюкасл начеку и спасает ситуацию.
60'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
59'
Шанс! Хефферсон Лерма из команды Борнмут пробил головой, но мимо
59'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Лежён Флорьян из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Кинг Джошуа
59'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Борнмут
58'
Дамметт Пол не смог попасть в створ ударом издали
58'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл подал угловой слева.
58'
Мефам Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Борнмут
56'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Дэниелс Чарли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
56'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
55'
Дэниелс Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
54'
Удар от ворот произведет Борнмут
54'
Хейден Исаак не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
54'
Уилсон Каллум наказан за толчок Диаме Мохамед
53'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Удар от ворот произведет Борнмут
51'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
49'
Мефам Крис наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
49'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ - Фернандес Федерико из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Аке Натан.
Угловой
47'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
46'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Айб Джордон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л Рондон Саломон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
49'
Айб Джордон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
49'
Айб Джордон из команды Борнмут играет слишком грубо. Альмирон Мигель оказался на газоне.
49'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
49'
Ньюкасл начинает контратаку
49'
Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
48'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
47'
Брукс Дэвид возвращается на поле.
47'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Брукс Дэвид получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
45'
Брукс Дэвид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Опасность предотвращена - Дамметт Пол из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
44'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
43'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
42'
ШАНС! Уилсон Каллум нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
Ньюкасл контролирует мяч.
41'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
41'
Дэниелс Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
37'
Ньюкасл контролирует мяч.
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
36'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
35'
Клайн Натаниэль из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Брукс Дэвид не смог удачно сыграть.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
34'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
34'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
33'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
32'
Хейден Исаак возвращается на поле.
32'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Хейден Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Хейден Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Хейден Исаак из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
29'
Удар от ворот произведет Борнмут
28'
Дэниелс Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
28'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Удар от ворот произведет Борнмут
26'
Хейден Исаак из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
25'
Рондон Саломон наказан за толчок Хефферсон Лерма
25'
Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
25'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
25'
Фрейзер Райан возвращается на поле.
24'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фрейзер Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет Борнмут
21'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Офсайд
20'
Альмирон Мигель из команды Ньюкасл в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Желтая карточка
19'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Хефферсон Лерма грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
18'
Перес Айосе пробует нанести удар издали, но Боруц Артур держит все под контролем
17'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
17'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
Угловой
17'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
16'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Айб Джордон из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
16'
Борнмут начинает контратаку
16'
Клайн Натаниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
15'
Диаме Мохамед мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Альмирон Мигель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
13'
Боруц Артур взял и забрал мяч на выходе
13'
Опасность предотвращена - Дэниелс Чарли из команды Борнмут вступил в отбор удачно
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Йедлин Деандре и Перес Айосе из команды Ньюкасл.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кинг Джошуа из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
11'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Фрейзер Райан нанес удар в каркас ворот!
10'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
10'
Борнмут начинает контратаку
10'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Плохо сыграл Аке Натан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Желтая карточка
9'
Перес Айосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Перес Айосе из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Фрейзер Райан пострадал.
8'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
8'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
8'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Борнмут контролирует мяч.
7'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Боруц Артур выходит и ловит мяч.
6'
Борнмут контролирует мяч.
5'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
5'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Удар от ворот произведет Борнмут
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Айб Джордон из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Альмирон Мигель
3'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хорошую попытку сделал Хейден Исаак. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
1'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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