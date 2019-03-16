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Стадион:
Санкт-Галлен
0:2
Конец матча
Лугано
0'
0:1
15' Гол
Герндт Александр
21' Желтая карточка
Хефти Сильван
37' Желтая карточка
Чрнигой Домен
44' Желтая карточка
Герндт Александр
47' Желтая карточка
Люхингер Николас
0:2
49' Гол
Саббатини Джонатан
54' Желтая карточка
Akos Kecskes
59' Желтая карточка
Кутеса Дерек
75' Желтая карточка
Барнетта Транквилло
89' Желтая карточка
Марич Мият
90' Желтая карточка
Вечеи Балинт
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Вечеи Балинт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Марич Мият получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Барнетта Транквилло получил желтую карточку от судьи
73'
Санкт-Галлен делает замену. Люхингер Николас уходит с поля, а Angelo Campos выходит на его замену.
65'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Боттани Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Кутеса Дерек получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Люхингер Николас получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Галлен делает замену. Гийемено Джереми уходит с поля, а Рапп Симоне выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Чрнигой Домен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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