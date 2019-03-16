Стадион: Терф Мур Зрители: 20719
4' Красная карточкаМагуайр Гарри
0:1
33' ГолМэддисон Джеймс
34' Желтая карточкаМэддисон Джеймс
36' Желтая карточкаБардсли Филипп
1:1
38' ГолМакнил Дуайт
1:2
90' ГолМорган Уэс
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 20719 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
94'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
94'
94'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Крауч Питер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
93'
Должен был быть гол! Выдра Матей имел отличный шанс, но Шмейхель Каспер не дал голу состоятся!
92'
92'
91'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
90'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Морган Уэс из команды Лестер забивает головой!
90'
Тилеманс Юри из команды Лестер делает отличный кросс...
90'
90'
Тилеманс Юри из команды Лестер подал угловой справа.
90'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рикарду Перейра II и Тилеманс Юри из команды Лестер.
89'
Тарковски Джеймс ошибается в защите.
89'
88'
88'
Менди Нампалис из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
88'
88'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макнил Дуайт
86'
86'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
86'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
86'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
Крауч Питер из команды Бёрнли сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
85'
Судья сигнализирует, что Фухс Кристиан из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
84'
84'
84'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
84'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Крауч Питер из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Варди Джейми наказан за толчок Тарковски Джеймс
82'
82'
81'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
81'
81'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
81'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Морган Уэс ошибается в защите.
80'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
79'
Тактическая замена. Гудмундссон Йоханн уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
79'
78'
78'
Крауч Питер из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Фухс Кристиан наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
77'
77'
Тактическая замена. Барнс Харви уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
76'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Гудмундссон Йоханн мяч отрикошетил от ворот
75'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
75'
74'
74'
74'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
73'
73'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Ндиди Уилфред из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
71'
70'
70'
Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
69'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Макнил Дуайт наказан за толчок Рикарду Перейра II
68'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Фухс Кристиан делает длинную передачу вперед
67'
67'
67'
66'
Как он промахнулся? Вуд Крис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
65'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
63'
63'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
62'
Мэддисон Джеймс возвращается на поле.
62'
Матч возобновится спорным мячом
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Отличный пас сделал Вествуд Эшли из команды Бёрнли. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
60'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
59'
59'
59'
58'
57'
57'
56'
55'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
54'
Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Хитон Том держит все под контролем
54'
54'
53'
53'
ШАНС! Вествуд Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
53'
ШАНС! Корк Джек нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
52'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
52'
52'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ми Бен
51'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
50'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
49'
Плохо сыграл Тилеманс Юри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
48'
48'
Вуд Крис наказан за толчок Морган Уэс
48'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
47'
Барнс Харви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Варди Джейми, обводя своих соперников
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Опасность предотвращена - Рикарду Перейра II из команды Лестер вступил в отбор удачно
47'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
45'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
44'
44'
43'
43'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
41'
41'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
40'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
39'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
38'
Тэйлор Чарли сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Макнил Дуайт изменил счет на табло!
38'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
38'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хитон Том не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Хитон Том сделал отличный сейв
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли предупрежден после нескольких фолов.
36'
Безумный фол. Бардсли Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Мэддисон Джеймс снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
33'
Г О О О О Л Мэддисон Джеймс закручивает штрафной в сетку! Великолепно
33'
Судья свистит. Тарковски Джеймс атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
33'
Отличные скиллы показывает Мэддисон Джеймс, обводя своих соперников
32'
Лестер имеет хороший шанс забить.
31'
31'
Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали
31'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
30'
29'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
27'
27'
27'
26'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
26'
Ндиди Уилфред из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
26'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
26'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Барнс Харви нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
25'
24'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макнил Дуайт
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Варди Джейми мяча так и не получил
23'
23'
23'
23'
Плохо сыграл Чилвел Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
22'
21'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
20'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Барнс Харви
19'
19'
19'
Опасность! Вествуд Эшли из команды Бёрнли отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Барнс Харви из команды Лестер в офсайде
18'
17'
Барнс Эшли наказан за толчок Морган Уэс
17'
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
15'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
15'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Судья сигнализирует, что Барнс Харви из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бардсли Филипп
13'
13'
13'
Вествуд Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
12'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
12'
Барнс Харви из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
10'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
10'
9'
9'
9'
9'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
8'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Чилвел Бенджамин заработал фол
8'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
7'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Морган Уэс
6'
Какой удар! Со штрафного Гудмундссон Йоханн сотряс перекладину!
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Магуайр Гарри удален с поля!
4'
Судья свистит. Магуайр Гарри атаковал сзади соперника. Это Гудмундссон Йоханн заработал своей команде штрафной
4'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
3'
Тилеманс Юри из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
3'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
3'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Словакия: Суперлига. Группа Б
Словения: Первая лига
США: USL Championship
Позже 0 Реал Монархс ЮСЛ 0 El Paso Locomotive Позже 0 Рено-1868 0 Austin Bold Позже 0 Бетлехем Стил 0 Северная Каролина Позже 0 Тампа-Бэй 0 Питтсбург Риверхаундз Позже 0 Чарлстон Бэттери 0 Hartford Athletic Позже 0 Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0 Сакраменто Рипаблик Позже 0 Birmingham Legion 0 Оттава Фьюри Позже 0 Memphis 901 0 Loudoun United Позже 0 Нэшвилл 0 Сент-Луис Позже 0 ОКС Энерджи 0 Лас-Вегас Лайтс Позже 0 Рио-Гранде Вэлли 0 Фресно Позже 0 Сан-Антонио 0 Портленд Тимберс-2 Позже 0 Сиэтл Саундерс-2 0 Лос-Анджелес Гэлакси-2 Позже 0 Оранж Каунти 0 Талса Ругнекс Позже 0 Финикс Райзинг 0 New Mexico United
США: МЛС
Таиланд: Тайская лига
Турция: Первая лига Турции
Уругвай: Примера: Апертура
Уэльс: Премьер-лига
Финляндия: Кубок (1/8 финала)
Франция: Лига 2
Франция: Первый дивизион: Женщины
Хорватия: Первый дивизион
Чехия: 1 Лига
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига
Швейцария: Челлендж Лига
Швеция: Кубок (1/2 финала)
Шотландия: .Чемпионшип
Шотландия: Вторая лига
Шотландия: Первая лига
Эквадор: Серия A
Эстония: Премьер-лига
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Южная Корея: K-Лига 1
Южная Корея: K-Лига 2
Япония: Джей-лига: 2
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