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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 20719
Бёрнли
1:2
Конец матча
Лестер
0'
4' Красная карточка
Магуайр Гарри
0:1
33' Гол
Мэддисон Джеймс
34' Желтая карточка
Мэддисон Джеймс
36' Желтая карточка
Бардсли Филипп
1:1
38' Гол
Макнил Дуайт
1:2
90' Гол
Морган Уэс
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Лестер вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 20719 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
95'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
94'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Крауч Питер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
93'
Хитон Том из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
93'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
93'
Должен был быть гол! Выдра Матей имел отличный шанс, но Шмейхель Каспер не дал голу состоятся!
92'
Удар от ворот произведет Лестер
92'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
91'
Тактическая замена. Макнил Дуайт уходит с поля и его заменяет Выдра Матей
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Бёрнли контролирует мяч.
90'
Тилеманс Юри сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Морган Уэс из команды Лестер забивает головой!
90'
Тилеманс Юри из команды Лестер делает отличный кросс...
90'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Тилеманс Юри из команды Лестер подал угловой справа.
90'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Рикарду Перейра II и Тилеманс Юри из команды Лестер.
89'
Тарковски Джеймс ошибается в защите.
89'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Лестер
88'
Менди Нампалис из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
88'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макнил Дуайт
86'
Удар от ворот произведет Лестер
86'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
86'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
86'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
86'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Крауч Питер из команды Бёрнли сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
85'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Фухс Кристиан из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
84'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
84'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
84'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
84'
Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
83'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Крауч Питер из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Варди Джейми наказан за толчок Тарковски Джеймс
82'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
81'
Удар от ворот произведет Лестер
81'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
81'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Морган Уэс ошибается в защите.
80'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Гудмундссон Йоханн уходит с поля и его заменяет Брэйди Роберт
79'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
78'
Крауч Питер из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Фухс Кристиан наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
77'
Удар от ворот произведет Лестер
77'
Тактическая замена. Барнс Харви уходит с поля и его заменяет Менди Нампалис
76'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
76'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
75'
Гудмундссон Йоханн мяч отрикошетил от ворот
75'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
74'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
74'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
73'
Бёрнли контролирует мяч.
73'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Лестер
72'
Ндиди Уилфред из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
72'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
71'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Удар от ворот произведет Лестер
70'
Тактическая замена. Вуд Крис уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
69'
Удар от ворот произведет Бёрнли
69'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Макнил Дуайт наказан за толчок Рикарду Перейра II
68'
Варди Джейми из команды Лестер сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Фухс Кристиан делает длинную передачу вперед
67'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
67'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Лестер
66'
Как он промахнулся? Вуд Крис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
65'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
65'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
65'
Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
65'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Лестер
63'
Макнил Дуайт не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
62'
Мэддисон Джеймс возвращается на поле.
62'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Лестер
61'
Отличный пас сделал Вествуд Эшли из команды Бёрнли. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает пас партнеру.
60'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
59'
Корк Джек из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
58'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
57'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
57'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Лестер
56'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
56'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
55'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
54'
Мэддисон Джеймс пробует нанести удар издали, но Хитон Том держит все под контролем
54'
Лестер контролирует мяч.
54'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Лестер
53'
ШАНС! Вествуд Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
53'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Лестер
53'
ШАНС! Корк Джек нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
52'
Вуд Крис из команды Бёрнли делает пас партнеру.
52'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
52'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Рикарду Перейра II из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ми Бен
51'
Сильный ветер сегодня будет мешать командам.
51'
Удар от ворот произведет Лестер
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
50'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
49'
Плохо сыграл Тилеманс Юри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Вуд Крис наказан за толчок Морган Уэс
48'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
47'
Барнс Харви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
46'
Отличные скиллы показывает Варди Джейми, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
47'
Опасность предотвращена - Рикарду Перейра II из команды Лестер вступил в отбор удачно
47'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
47'
Удар от ворот произведет Лестер
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
44'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Удар от ворот произведет Лестер
44'
Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
43'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
42'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
41'
Шмейхель Каспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
41'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
40'
Эванс Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Судья сигнализирует, что Мэддисон Джеймс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
38'
Тэйлор Чарли сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Макнил Дуайт изменил счет на табло!
38'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
38'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хитон Том не дал случится голу! Варди Джейми должен был забивать, но Хитон Том сделал отличный сейв
37'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
36'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Бардсли Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Мэддисон Джеймс
36'
Лестер контролирует мяч.
36'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
34'
Мэддисон Джеймс снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Описание гола
33'
Г О О О О Л Мэддисон Джеймс закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Тарковски Джеймс атаковал сзади соперника. Это Мэддисон Джеймс заработал своей команде штрафной
33'
Отличные скиллы показывает Мэддисон Джеймс, обводя своих соперников
32'
Лестер имеет хороший шанс забить.
31'
Удар от ворот произведет Бёрнли
31'
Барнс Харви не смог попасть в створ ударом издали
31'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
29'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Удар от ворот произведет Лестер
28'
Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
27'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
27'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
26'
Ндиди Уилфред из команды Лестер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
26'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
26'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Барнс Харви нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Барнс Харви из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
25'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Макнил Дуайт
24'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Варди Джейми мяча так и не получил
23'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
23'
Вуд Крис из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
23'
Плохо сыграл Чилвел Бенджамин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
22'
Удар от ворот произведет Бёрнли
21'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Мэддисон Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Барнс Харви
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Удар от ворот произведет Лестер
19'
Опасность! Вествуд Эшли из команды Бёрнли отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Офсайд
18'
Барнс Харви из команды Лестер в офсайде
18'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Барнс Эшли наказан за толчок Морган Уэс
17'
Вуд Крис из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
16'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
15'
Удар от ворот произведет Лестер
15'
Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
15'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
15'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Барнс Харви из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бардсли Филипп
13'
Бёрнли контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Лестер
Угловой
13'
Вествуд Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
12'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
12'
Барнс Харви из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
10'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
10'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Барнс Харви из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Чилвел Бенджамин заработал фол
8'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
7'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой справа.
6'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Морган Уэс
6'
Какой удар! Со штрафного Гудмундссон Йоханн сотряс перекладину!
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Магуайр Гарри удален с поля!
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Магуайр Гарри атаковал сзади соперника. Это Гудмундссон Йоханн заработал своей команде штрафной
4'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
4'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
4'
Удар от ворот произведет Бёрнли
3'
Тилеманс Юри из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Рикарду Перейра II нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Мэддисон Джеймс из команды Лестер делает пас партнеру.
3'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
3'
Рикарду Перейра II из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Лестер контролирует мяч.
Офсайд
2'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Бёрнли
1'
Лестер контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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