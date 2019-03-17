  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион: Зрители: 5823
Заглембе Любин
0:0
Второй тайм: 89'
Арка Гдыня
0'
20' Желтая карточка
Марциняк Адам
59' Желтая карточка
Мареш Якуб
63' Желтая карточка
Марич Лука
74' Желтая карточка
Bartosz Slisz
89'
Второй тайм
83'
Арка Гдыня делает замену. Adam Deja уходит с поля, а Цвиянович Горан выходит на его замену.
79'
Заглембе Любин делает замену. Павловски Бартоломей уходит с поля, а Patryk Szysz выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Bartosz Slisz получил желтую карточку от судьи
72'
Арка Гдыня делает замену. Налепа Михал II уходит с поля, а Maksymilian Banaszewski выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Марич Лука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Мареш Якуб получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Заглембе Любин делает замену. Тушыньски Патрык уходит с поля, а Мареш Якуб выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Марциняк Адам получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Россия: ФНЛ - Первый дивизион
Англия: Премьер-лига
Англия: Кубок (1/4 финала)
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Товарищеские матчи. Клубы
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австрия: Бундеслига
Алжир: Лига 1
Болгария: Первая профессиональная лига
Германия: Бундеслига: Женщины
Греция: Футбольная лига
Грузия: Еровнули Лига
Дания: Суперлига Дании
Египет: Премьер-лига
Индия: Суперлига Индии (Финал)
Испания: Сегунда
Испания: Сегунда Б (Группа 1)
Испания: Сегунда Б (Группа 2)
Испания: Сегунда Б (Группа 3)
Испания: Сегунда Б (Группа 4)
Италия: Серия C (Группа B)
Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип (Плей-офф)
Кипр: Первый дивизион: Понижение (Плей-офф)
Люксембург: Национальный дивизион
Марокко: Ботола
Нигерия: НПФЛ (Группа A)
Нигерия: НПФЛ (Группа B)
Польша: Первый дивизион
Польша: Экстракласса
Португалия: Португальская вторая лига
Румыния: Лига 1. Группа Б
Сербия: Суперлига
Словения: Первая лига
Чехия: ФНЛ
Чили: Примера
Швейцария: Суперлига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация