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Стадион:
Карпаты
1:1
Второй тайм: 56'
Мариуполь
0'
0:1
9' Гол
Зубков Александр
14' Желтая карточка
Демири Бесир
21' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
1:1
32' Гол
Понде Кристиан
41' Желтая карточка
Яворский Сергей
45' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
51' Желтая карточка
Roman Tolochko
56'
Второй тайм
Желтая карточка
51'
Roman Tolochko получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гуцуляк Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Яворский Сергей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Понде Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Демири Бесир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Зубков Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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