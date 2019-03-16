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Стадион:
Черноморец Од
0:3
Второй тайм: 56'
Александрия
0'
0:1
5' Гол
Ситало Артём
9' Желтая карточка
Бабогло Владислав
12' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
0:2
32' Гол
Бабогло Владислав
0:3
39' Гол
Ситало Артём
44' Желтая карточка
Аржанов Владимир
53' Красная карточка
Коваль Владимир
56'
Второй тайм
53'
УДАЛЕНИЕ! - Коваль Владимир увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Черноморец Од делает замену. Норенков Денис уходит с поля, а Коваль Владимир выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Александрия делает замену. Лучкевич Валерий уходит с поля, а Микицей Станислав выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Аржанов Владимир получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Ситало Артём бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бабогло Владислав бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Лучкевич Валерий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Бабогло Владислав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Ситало Артём бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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