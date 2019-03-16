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Стадион:
Легия
1:0
Конец матча
Шлёнск
0'
39' Желтая карточка
Вешович Марко
1:0
53' Пенальти
Карлитос Карлос
70' Желтая карточка
Храпек Михал
77' Желтая карточка
Брозь Лукаш
79' Желтая карточка
Farshad Ahmadzadeh
90' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
90' Красная карточка
Кафу Карлуш
90'+14
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Кафу Карлуш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пех Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
84'
Легия делает замену. Карлитос Карлос уходит с поля, а Столярски Павел выходит на его замену.
81'
Шлёнск делает замену. Целебан Пётр уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Farshad Ahmadzadeh получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Брозь Лукаш получил желтую карточку от судьи
75'
Шлёнск делает замену. Mateusz Radecki уходит с поля, а Farshad Ahmadzadeh выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
68'
Легия делает замену. Медейруш Юри уходит с поля, а Sandro Kulenovic выходит на его замену.
65'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Damian Gaska выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Карлитос Карлос из команды Легия забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
37'
Легия делает замену. Кухарчик Михал уходит с поля, а Нодь Доминик выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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