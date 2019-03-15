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Стадион:
Висла Плоцк
0:1
Первый тайм: 39'
Погонь Щецин
0'
18' Желтая карточка
Радослав Маевски
0:1
38' Гол
 39'
Первый тайм
Описание гола
38'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
18'
Радослав Маевски получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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