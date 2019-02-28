Текстовая онлайн трансляция матча Олимпик Донецк - Динамо Киев

Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
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Текстовая онлайн трансляция матча Олимпик Донецк - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 17.03.2019, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.
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Лига прогнозистов LiveResult.Ru
Итог 1 Светлана Светлая 1 Ольга Крипак Итог 0 Адыл Айдарбеков 4 Евгений Костин Итог 0 Дмитрий Федосов 0 Алексей Лепин Итог 2 Андрей Повойкин 0 Динара Соболева Итог 2 Андрей Помазков 2 Никита Михалёнок Итог 0 Артур Магомедов 0 Лилия Кусткова Итог 1 Григорий Фетисов 2 Максут Азизов Итог 4 Вячеслав Черненков 0 Северин Ковальский Итог 0 Дмитрий Кушнеров 8 Виктор Овчинников Итог 5 Виталий Мельник 2 Илона Белобородова Итог 0 Алексей Беляев 5 Андрей Федуняк Итог 4 Роман Метлицкий 3 Михаил Гордеев Итог 5 Дмитрий Щурко 2 Антип Лазарев Итог 2 Алексей Антоненко 2 Роман Кулебякин Итог 0 Вадим Ухов 2 Александр Крипак Итог 1 Альмир Искаков 3 Юрий Богачёв Итог 1 Алексей Торопацкий 2 Михаил Крипак Итог 4 Кирилл Отрадных 0 Евгений Попов Итог 1 Виталий Пархоменко 2 Александр Кузнецов Итог 2 Любовь Соловьёва 2 Сергей Бощук Итог 3 Кирилл Закатченко 0 Талгат Мамаев Итог 2 Ефим Петренко 2 Наталья Москаленко Итог 3 Юрий Нестеренко 4 Кирилл Норкин Итог 1 Геннадий Щитнев 3 Вячеслав Мурзиков Итог 4 Борис Метелецкий 0 Иван Цапкин Итог 2 Василий Чиж 1 Игорь Курочкин Итог 2 Михаил Кабцан 2 Мечислав Правдолюбов Итог 1 Дмитрий Бощук 4 Андрей Сергиенко Итог 4 Джамал Султанов 3 Николай Сербул Итог 0 Максим Помазков 3 Борис Фёдоров Итог 3 Даниил Гонтарь 1 Максим Пульман Итог 0 Олег Греков 3 Илья Здоровяк Итог 1 Александр Голуб 1 Владимир Кононов Итог 0 Евгений Банмиллер 2 Вадим Плаксин Итог 1 Владимир Чукин 0 Олег Куликов Итог 2 Константин Граб 1 Тимофей Смирнов Итог 3 Артём Харчевников 0 Асхар Шушанян Итог 2 Альберт Стулов 1 Пётр Конев Итог 2 Вячеслав Козырев 1 Сергей Прокофьев Итог 1 Василий Кузнецов 2 Антон Иванов
Лига Чемпионов КОНКАКАФ (1/4 финала)
Мексика: Кубок Мексики Клаусура (1/4 финала)
Польша: Кубок (1/4 финала)
Сальвадор: Примера: Клаусура
Саудовская Аравия: Премьер-лига
Франция: Насьональ
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